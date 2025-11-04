Τέλος εποχής για τα καμπυλόγραμμα μοντέλα;

Στις πασαρέλες για στις γυναικείες συλλογές Ανοιξη/Καλοκαίρι 2026 παρουσιάστηκαν συνολικά 9.038 σύνολα. Εξ αυτών το 2% φορέθηκε από μοντέλα mid-size (δηλαδή μεταξύ μεγεθών 38 και 44) και το 0,9% από μοντέλα plus-size (46 και άνω), το οποίο σημαίνει ότι το υπόλοιπο 97,1% παρουσιάστηκε από μοντέλα μεγεθών 32, 34 και 36, τα οποία αντιστοιχούν σε Small και ExtraSmall.

Αυτά είναι τα ξεκάθαρα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη φετινή έκθεση Vogue Business Size Inclusivity Report, η οποία κάθε χρόνο κάνει έναν απολογισμό όσον αφορά ένα από τα πολυσυζητημένα θέματα στον κόσμο της μόδας: την εκπροσώπηση όλων των σωματότυπων στις πασαρέλες.

Εδώ και χρόνια η βιομηχανία της μόδας υπόσχεται αλλαγές, με διάσημες φίρμες να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα, περίφημους σχεδιαστές να αναδεικνύουν όλα τα σώματα και τις πασαρέλες να καθίστανται πιο αντιπροσωπευτικές των ανθρώπων που φορούν όντως τα ρούχα στον έξω κόσμο. Ομως η πραγματικότητα αποδεικνύεται εντελώς διαφορετική, όπως δείχνει η νέα έκθεση της Vogue, το πόρισμα της οποίας είναι σίγουρα απογοητευτικό.

«Επειτα από χρόνια που σχεδιαστές και μάρκες διατυμπάνιζαν μια νέα συμπερίληψη, αναδεικνύοντας σε επιδείξεις και καμπάνιες πληθωρικά μοντέλα, επιστρέψαμε στο μηδέν. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, επειδή αυτή η επιστροφή στην ισχνότητα είναι μελετημένη και σκόπιμη», σχολιάζει σε άρθρο της η Σερένα Τιμπάλντι της ιταλικής Repubblica.

Τον Απρίλιο του 2023 η Παλόμα Ελσεσερ, η Τζιλ Κόρτλεβ και η Πρέσιους Λι –εκ των πιο διάσημων supermodels με καμπύλες– πόζαραν αγέρωχες στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue, ενώ φέτος μετείχαν σε μόλις οκτώ επιδείξεις. Η ιταλίδα fashion editor κάνει λόγο στο κείμενό της για αντιστροφή μιας σίγουρα θετικής τάσης, δεδομένου ότι προωθούσε τη συμπερίληψη, δίχως να αναδεικνύει συγκεκριμένα πρότυπα.

Σημειώνει, μάλιστα, πως φτάσαμε στο παράδοξο, όπως το χαρακτηρίζει, ο νυν προασπιστής της διαφορετικότητας στον απατηλό κόσμο της μόδας να είναι η φίρμα που έως πρόσφατα ενσάρκωνε τα χειρότερα στερεότυπα: ο διάσημος αμερικανικός κολοσσός εσωρούχων Victoria’s Secret.

Επί χρόνια οι εντυπωσιακές επιδείξεις του οίκου με αψεγάδιαστα, νεαρά, ψηλά, αδύνατα και κατά προτίμηση λευκά supermodels επικρίνονταν από πολλούς ως υπερβολικά ελιτίστικες, υπερβολικά στερεοτυπικές και υπερβολικά σεξιστικές.

Χρειάστηκε μια σημαντική πτώση στις πωλήσεις (η οποία ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως) για να πειστεί η φίρμα να ακούσει όσους της πρότειναν να διευρύνει το αισθητικό της όραμα. Και, πράγματι, το Victoria’s Secret Fashion Show 2025 της περασμένης 15ης Οκτωβρίου, ήταν εντυπωσιακό, ακριβώς από την άποψη της ποικιλίας των σωμάτων που διέσχισαν με χάρη την πασαρέλα.

Την επίδειξη άνοιξε η Τζάσμιν Τουκς, μη διστάζοντας να ανεβεί στην πασαρέλα, αν και εννέα μηνών έγκυος, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν supermodels του παρελθόντος και του παρόντος –ανάμεσά τους και η πληθωρική Ασλεϊ Γκράχαμ– καθώς και γυναίκες με διαφορετικές σιλουέτες, όπως η μπασκετμπολίστρια Εϊντζελ Ρις και η αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής Σούνι Λι.

«Ηταν μια αξιέπαινη προσπάθεια», αναγνωρίζει η Σερένα Τιμπάλντι, «που όμως δεν είχε απήχηση στο ευρύ κοινό. Παρά τις θετικές αναρτήσεις αμέσως μετά την επίδειξη, το χειροκροτούσε μονόπλευρες τάσεις, όπως τους απαραίτητα οστεώδεις γοφούς που αναδεικνύονταν από παντελόνια με χαμηλή μέση στην επίδειξη του οίκου McQueen».

Ενώ η επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret ήταν εντυπωσιακή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη, κατέστη σαφές ότι τα τρέχοντα γούστα είναι διαφορετικά, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να προτείνουν στον οίκο να επιστρέψει στην παλιά, γνωστή συνταγή με τις τέλειες καλλονές.

Στην πραγματικότητα, αυτή η αντιστροφή συζητείται εδώ και καιρό. Μόλις κόπασε ο ντόρος, η τάση που αναδείκνυε τις καμπύλες άρχισε σταδιακά να χάνει την εμπορική της απήχηση. Οπως σημειώνει η ιταλίδα ειδικός, είναι κάπως περίπλοκο για τους οίκους να συνεργάζονται με μοντέλα διαφορετικών μεγεθών, επειδή πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα φορούν στην πασαρέλα.

Υπάρχει, φυσικά, και η διάδοση της χρήσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη, που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους, κάτι που στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων μεταφράζεται ως το «τέλειο σώμα», ό,τι και αν σημαίνει αυτό.

«Το φαινόμενο Ozempic επηρεάζει τα γούστα, δεδομένου του αριθμού όσων το χρησιμοποιούν. Η διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα αυτών των φαρμάκων έχει μετατρέψει την ισχνότητα σε αξία, και αυτό αντικατοπτρίζεται στις επιδείξεις μόδας», γράφει η Σερένα Τιμπάλντι.

