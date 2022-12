Ποια είναι η αλήθεια για την Human Rights 360;

Η υπόθεση του Εβρου με τους 38 μετανάστες, που τόσους πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε, έχει στρέψει εδώ καιρό τα βλέμματα στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights 360, εκ των πρωταγωνιστών της. Η σχετικά πρόσφατη δήλωση του ιδρυτή της ΜΚΟ, Επαμεινώνδα Φαρμάκη, περί «εσφαλμένης πεποίθησης» για όσα συνέβησαν εκεί, και η κατάρριψη της εκδοχής που ήθελε τους 38 επί ελληνικού εδάφους, έφερε πλήρη ανατροπή, δεν έβαλε ωστόσο τελεία στην υπόθεση αυτή.

Ο «Εβρος» είχε ήδη γίνει αφετηρία για τη διενέργεια έρευνας στους κόλπους της ΜΚΟ, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, κοινώς την Αρχή με αντικείμενο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Το πόρισμα της Αρχής ήλθε να ταράξει τα νερά, αφού βάζει στο «κάδρο» των ερευνών τον ιδρυτή της ΜΚΟ και πρόσωπα του περιβάλλοντός του, ενώ ζητεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να διερευνήσει τυχόν αδικήματα όπως η εγκληματική οργάνωση, το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και η απιστία. Τον λόγο τώρα έχει η εισαγγελέας Ελένη Μιχαλοπούλου, η οποία αναμένεται να εμβαθύνει στο αν έχουν τελεστεί ή όχι κακουργηματικές πράξεις.

Εχει ενδιαφέρον ότι η Human Rights 360 αντέδρασε αμέσως, αρνούμενη τα πάντα, ενώ χαρακτήρισε «ψευδείς και ανυπόστατους» πολλούς από τους ισχυρισμούς που είδαν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εμφανίζεται, δε, ανοικτή στη διάθεση στοιχείων προς κάθε ενδιαφερόμενο. Μέλημά της, άλλωστε, όπως αναφέρει, είναι η αποκατάσταση της αλήθειας και της φήμης της οργάνωσης, η οποία «έχει τεθεί στο στόχαστρο».

Τι έχει συμβεί; Το Protagon επικοινώνησε με τους συνηγόρους του κ. Φαρμάκη, τον Τάκη Βασιλακόπουλο και τον Θεόδωρο Παναγόπουλο, οι οποίοι ωστόσο δεν θέλησαν να προβούν σε δηλώσεις, καθώς δεν είχαν ακόμη το πόρισμα της Αρχής στα χέρια τους, στοιχεία του οποίου βεβαίως είχαν ήδη διαρρεύσει ατύπως σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Η ΜΚΟ τονίζει ότι δεν διαθέτει επίσημη ενημέρωση, δεσμεύεται ότι θα επανέλθει μόλις λάβει γνώση, ενώ σημειώνει ότι κανένας λογαριασμός στελεχών της δεν έχει παγώσει.

Σχετικά, δε, με τα έσοδά της και την ανοδική πορεία τους, παρά το ανησυχητικό διεθνές σκηνικό πολέμου, η Human Rights 360 αναφέρει ότι η πράγματι ανοδική πορεία είναι απολύτως ανάλογη της αποτελεσματικότητας των δράσεων της και της διευρυμένης βάσης των δωρητών που στηρίζουν το έργο της οργάνωσης, ενώ υπογραμμίζει ότι λογοδοτεί για τα προγράμματα που υλοποιεί.

Πώς απαντά η ΜΚΟ στα δημοσιεύματα περί «πολυπλόκαμου δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με πυρήνα τους μετανάστες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με στόχο την αφαίμαξη κονδυλίων από χώρες που στηρίζουν τη δράση τους»;

Η Human Rights τονίζει ότι είναι πέντε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, έχουν επιλεγεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πεδίο της στήριξης ευάλωτων προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, μέσω της χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων. Η χρηματοδότηση που θα λάβουν οι πέντε οργανώσεις συνολικά ανέρχεται σε 7.632.000 ευρώ, με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Το πρόσωπο που έχει δαιμονοποιηθεί στην ιστορία αυτή είναι ο Επαμεινώνδας Φαρμάκης, πρόσωπο με μακρόχρονη θητεία στον χώρο, πρώην επικεφαλής μιας άλλης γνωστής οργάνωσης, της SolidarityNow, ο οποίος φέρεται κατά τα δημοσιεύματα να είχε συστήσει εγκληματική οργάνωση με στόχο να ιδιοποιηθεί μεγάλα ποσά από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (όχι την ΕΕ) στον οποίο συμμετέχουν χώρες όπως π.χ. η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχνεστάιν, που χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις για μετανάστες.

Η αλήθεια, λέει η Human Rights 360, είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (EEA-European Economic Area), έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελλάδα, το οποίο περιγράφεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το συγκεκριμένο μνημόνιο αναφέρει αναλυτικά τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο, η οποία εκτείνεται χρονικά ως τον Απρίλιο του 2024.

Τα προγράμματα

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, υλοποιούνται στην Ελλάδα δυο προγράμματα ασύλου και μετανάστευσης. Το πρώτο, αναφερόμενο στο Μνημόνιο ως G Programme, Asylum and Migration, Capacity Building of the National Asylum and Migration Management Systems, υλοποιείται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Μετανάστευσης και είναι συνολικού ύψους 16,5 εκατ. ευρώ (χρηματοδότηση ΕΟΧ) και 2.911.765 € χρηματοδότηση μέσω εθνικών πόρων. Το δεύτερο, επίσης ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω διαχειριστικού σχήματος, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο. Το διαχειριστικό αυτό σχήμα, στο οποίο μετέχουν από κοινού η ΣΟΛ Crowe, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, και η ΜΚΟ HumanRights360, προέκυψε κατόπιν δημόσιας και ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή της Επιχορήγησης και του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (FΜO) του ΕΟΧ στις Βρυξέλλες, ο ιδρυτής της ΜΚΟ HumanRights360 λειτουργεί ως διευθυντής των δυο προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του συγκεκριμένου σχήματος στην Ελλάδα, ενώ πλαισιώνεται από πολυπληθή ομάδα ατόμων, στην οποία περιλαμβάνονται και στελέχη του βασικού εταίρου του σχήματος, δηλαδή της εν λόγω εταιρείας παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα τελευταία, μάλιστα, είναι κατεξοχήν επιφορτισμένα με τον οικονομικό έλεγχο των δυο προγραμμάτων, ακριβώς λόγω της εξειδίκευσής τους και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουν.