Platforms Project 2020-21: 700 καλλιτέχνες και 54 πλατφόρμες από 25 χώρες

To Platforms Project 2020-21 θα παρουσιαστεί και θα λειτουργήσει φέτος, από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2021 στον Εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, TK 182 35 Αγ. Ιωάννης Ρέντης), με ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών, βίντεο και περφόρμανς από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Ως κατεξοχήν “φυτώριο” των νέων καλλιτεχνών όπου ο πειραματισμός, η έρευνα αλλά και η διαμόρφωση καλλιτεχνικής ταυτότητας είναι το συνεχές ζητούμενο, ο εκθεσιακός χώρος της ΑΣΚΤ αποτελεί την ιδανική επιλογή για το Platforms Project στόχος του οποίου είναι η παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες καλλιτεχνών. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2020-21 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Η διεθνής έκθεση Platforms Project για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως αντικείμενο την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στο πλαίσιο ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης.

Τα έτη 2020 και 2021 το Platforms Project δημιούργησε λόγω της πανδημίας, μία διαδικτυακή έκθεση το Platforms Project NET που λειτούργησε τον Μάιο του 2020 και 2021 αποτελώντας όχι απλώς μία διαδικτυακή εξέλιξη του Platforms Project- Independent Art Fair αλλά ένα ψηφιακό τόπο συνάντησης και δικτύωσης καλλιτεχνικών ομάδων από όλο το κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό, να έρθει σε επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες των ομάδων. Ήταν η πρώτη διαδικτυακή φουάρ στην Ελλάδα και η δεύτερη στο κόσμο.

Το Platforms Project Net 2021 επισκέφθηκαν θεατές από 82 χώρες και είχε περισσότερες από 315.000 προβολές. Το κανάλι youtube του Platforms Project έλαβε τις ίδιες μέρες πάνω από 10.000 προβολές.

Μετά από την πετυχημένη έκδοση του Platforms Project – Independent Art Fair 2019 που παρουσιάστηκαν 60 πλατφόρμες από 18 χώρες και έδωσε τη δυνατότητα σε δεκαεννιά χιλιάδες θεατές να έρθουν σε επαφή με την ανεξάρτητη σκηνή και τις ομάδες καλλιτεχνών, το Platforms Project 2021 θα πραγματοποιήσει ξανά έκθεση σε φυσικό χώρο, ενώνοντας τις φωνές της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής. Στο Platforms Project 2020-21 θα συμμετέχουν 54 πλατφόρμες από 24 χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Καναδάς, Η.Π.Α., Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Φιλανδία, Τουρκία, Ρωσία, Κύπρος, Ιταλία, Χιλή, Σλοβενία, Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Αυστραλία, Κίνα, Ουκρανία), και με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο network.

Στο Platforms Project 2020-21 θα παρουσιαστούν πλατφόρμες-ομάδες καλλιτεχνών:

ABC Gallery (Ρωσία), ACEY Europe (Ελλάδα, Κύπρος), AMV (Καναδάς), ArtCode (Ελλάδα), ARTIA GALLERY(Ελλάδα ), artplatform |elsewhere (Ολλανδία), ASSOCIATION THÈÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (Ελλάδα, Γαλλία, Καναδά, Χιλή, Ρωσία, Σλοβενία, Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Η.Π.Α.), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie (Ολλανδία ), BEASTON Projects (Μ. Βρετανία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d’art et de recherche, Roubaix (Γαλλία), Cable Depot (Μ. Βρετανία), Come alone (Ελλάδα, Γαλλία), Cube Art Editions (Ελλάδα), CYBORG/ASMA (Ελλάδα), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία) , D.E.U.S (Ελλάδα & Βέλγιο), ΔΙΠΟΛΑ-DIPOLA (Ελλάδα), Ed Video (Καναδάς), EN FLO (Ελλάδα), EULENGASSE (Γερμανία), Five Years & Darling Pearls & Co (Μ. Βρετανία), Fragments of truth + LaLa Art Group (Ελλάδα), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), GREYLIGHT PROJECTS (Ολλανδία & Βέλγιο), ID:I GALLERI (Σουηδία), IFAC Arts ( Η.Π.Α), IN VIVO (Ελλάδα), JAW (Μ. Βρετανία), Κ4+1 project (Ελλάδα ), Kaktos Project (Ελλάδα ), ΚΟΙΝΩΝΩ Τhe Tinos Gathering (Ελλάδα), ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια – CultivationCultivation (Ελλάδα ), Kunsthalle Graz – association for contemporary art (Αυστρία), Kunsthallekleinbasel (Ελβετία), Lab for Arts (Ελλάδα), METAPOLIS (Ελλάδα), ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), Mnky Bizz Group (ΗΠΑ), Museum of Forgetting/TILT platform (Σουηδία , Ελλάδα), MUU Galleria (Φιλανδία), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), Penelope’s webs (Ελλάδα), personal identity (Ελλάδα), Pow Wow (Ελλάδα), Project 2 (Ελλάδα), Rhythm Section (Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουκρανία), rosalux (Γερμανία), Sans Titre, Tourcoing (Γαλλία), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), [email protected] (Ελλάδα )

Επιδίωξη του Platforms Project είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και καταγραφής των πρωτοποριακών τάσεων στη τέχνη και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών. Έτσι το Platforms Project έχει δημιουργήσει μέσα στα έξι χρόνια λειτουργίας του, ένα παγκόσμιο network από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης του Platforms Project 2020-21, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, περφόρμανς και workshops. Το Platforms Project δεν αποτελεί μια απρόσωπη εκδήλωση αλλά μια εικαστική κοινότητα γεμάτη ενέργεια, φρεσκάδα, δίνοντας χρόνο και τόπο παρουσίασης σε μία εναλλακτική τέχνη που δεν θα μπορούσε να εκφραστεί αλλού.

Σημαντικό παράλληλο πρόγραμμα του Platforms Project NET απότελεί το OPEN STUDIOS όπου μετέχουν Εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών παρουσιάζοντας δράσεις και έργα φοιτητών. Στο Platforms Project 2021 παρουσιάζουν τα 1ο, 3ο, 4ο, 5o, 6ο, 7ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο Εργαστήρια της Ζωγραφικής, τα 1ο, 2ο, 3ο Εργαστήρια Γλυπτικής, τo Εργαστήριο Βιντεοτέχνης, το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” της Α.Σ.Κ.Τ.

Στο χώρο του 5oυ και 11ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ θα παρουσιαστούν τα πρότζεκτ

“Μ.Ι.R.O (Mirroring Identities -Raw Oddities) Δημιουργώντας νοητικούς χάρτες με το miro app”, ένα συλλογικό παιχνίδι λέξεων και εικόνων- και “The Drawing Box A5” (Οργάνωση – επιμέλεια: Κλεοπάτρα Μουρσελά, Διάρκεια έκθεσης: 18 – 28 Οκτωβρίου 2021) – μια έκθεση σχεδίων μεγέθους Α5 με 80 καλλιτεχνες από όλο τον κόσμο και φοιτητές των δύο εργαστηρίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

19:00 – 19:05, Future Scenarios (11), “Banania Biennale”, Maaike Stutterheim, Γιώργος Τσεριώνης, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Χρήστος Κωτσούλας (Capten), Κατερίνα Βέλλιου, Niels Vis, περφόρμανς

20:00 – 20:30, ASSOCIATION THÉÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (14), “El Temblor, el Ardor”, Μέλη της ομάδας καλλιτεχνών, περφόρμανς

20:00 – 21:00, personal identity (21), “Καγγέλα Παντού”, Kangela Tromokratisch, περφόρμανς

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου

14:00 – 15:00, JAW (42), “Live Drawing”, Alison Whitmore & Jackie Berridge, περφόρμανς

14:00 – 15:30, ABC Group (5), Παρουσίαση του διαδικτυακού zine “almanac-ogon”, Pavel Zarutskiy, Ivan Kurbakov, Maxim Ilyukhin, περφόρμανς

14:00-18:00. Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (18), “The Fox”, έργο – περφόρμανς εν εξελίξει , Guillaume Krick και καλεσμένοι, περφόρμανς

18:00 – 20:00, D.E.U.S. (9), “ONE TO ONE”, Παναγιώτης Λάμπρου, περφόρμανς

18:00 – 20:00, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (29), “ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΕΓΩ”, Στέλλα Δρυγιαννάκη, περφόρμανς

19:00 – 19:05, Future Scenarios (11), “Banania Biennale”, Maaike Stutterheim, Γιώργος Τσεριώνης, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Χρήστος Κωτσούλας (Capten), Κατερίνα Βέλλιου, Niels Vis, περφόρμανς

20:00 – 20:30, ASSOCIATION THÉÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (14), “Bramato Ogetto”, Μέλη της ομάδας καλλιτεχνών, περφόρμανς

Σάββατο 23 Οκτωβρίου

14:00 – 15:00, JAW (42), “Live Drawing”, Alison Whitmore & Jackie Berridge, περφόρμανς

14:00 – 15:30, ABC Group (5), “Video-art showcase”, Ivan Kurbakov, Maxim Ilyukhin, περφόρμανς

14:00-18:00. Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (18), “The Fox”, έργο – περφόρμανς εν εξελίξει , Guillaume Krick και καλεσμένοι, περφόρμανς

15:00 – 15:30, ASSOCIATION THÉÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (14), “Como camina una mujer Cuando acaba de hacer el amor?”, Μέλη της ομάδας καλλιτεχνών, περφόρμανς

18:00 – 20:00, D.E.U.S. (9), “ONE TO ONE”, Παναγιώτης Λάμπρου, περφόρμανς

19:00 – 19:05, Future Scenarios (11), “Banania Biennale”, Maaike Stutterheim, Γιώργος Τσεριώνης, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Χρήστος Κωτσούλας (Capten), Κατερίνα Βέλλιου, Niels Vis, περφόρμανς: 5′

Κυριακή 24 Οκτωβρίου

13:00 – 14:00, JAW (42), “Live Drawing”, Alison Whitmore & Jackie Berridge, περφόρμανς

14:00 – 15:30, ABC Group (5), “Musical evening: songs & electro-acoustic improvisation”, Maxim Ilyukhin, Ivan Kurbakov και καλεσμένοι, περφόρμανς

14:00-18:00. Bureau d’Art et de Recherche, Roubaix (18), “The Fox”, έργο – περφόρμανς εν εξελίξει , Guillaume Krick και καλεσμένοι, περφόρμανς

17:00 – 17:10, ArtCode (48), “Απόνησος – Βαβέλ”, Σοφία Ανδρόνικος, περφόρμανς

18:00 – 20:00, D.E.U.S. (9), “ONE TO ONE”, Παναγιώτης Λάμπρου, περφόρμανς

19:00 – 19:05, Future Scenarios (11), “Banania Biennale”, Maaike Stutterheim, Γιώργος Τσεριώνης, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Χρήστος Κωτσούλας (Capten), Κατερίνα Βέλλιου, Niels Vis, περφόρμανς: 5′

Απρόσμενες περφόρμανς:

Kunsthalle Graz – association for contemporary art (50), “Spielen”, Alexandra Gschiel, Markus Wilfling, περφόρμανς

ΟΜΙΛΙΕΣ

Σάββατο 23 Οκτωβρίου

12:00 – 13:00, ‘’Σε Διάλογο με την Τέχνη & τους Καλλιτέχνες μέρος ΙΙ’’ – Παρουσίαση του βιβλίου της Έφης Μιχάλαρου ‘’σε α’ ενικό & β’ πληθυντικό ΙΙ’’

Ομιλητές:

Φαίη Τζανετουλάκου, Δρ. Ιστορικός Τέχνης

Πάνος Χαραλάμπους, Εικαστικός, Πρώην Πρύτανης, Καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ.

Συντονισμός: Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Τέχνης & Ανεξάρτητη Επιμελήτρια Εκθέσεων

17:00 – 18:00, “Οι Λίμνες των Πρεσπών ως ένα Ανοικτό Εργαστήρι Περιπατητικής Τέχνης, και πέρα από αυτό…”

Ομιλητής:

Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Καθηγητής, Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

18:30 – 19:30, Παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Μουτσόπουλου, “Όχι Ακριβώς Τέχνη: η υπερδιόγκωση του πολιτισμικού φαινομένου” (εκδόσεις Πλέθρον, 2021)

Ομιλητές:

Χρήστος Ασώματος, Διδάκτωρ του πανεπιστημίου της Γλασκώβης

Κωνσταντίνος Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ορσαλία Κασσαβέτη, Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ΕΑΠ

Πάνος Κομπατσιάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, School of Media, Higher School of Economics, Μόσχα

Κυριακή 24 Οκτωβρίου

14:00 – 15:00 “H ευθύνη του καλλιτέχνη σήμερα” – “Σχεδιάζοντας για έναν άλλο κόσμο ”

Ομιλητής:

Nίκος Σαμαράς, Εικαστικός, ιδρυτής CASK gallery (διεύθυνση Γιώργος Αλέξανδρος Σαμαράς), εκδότης του ArtStop magazine, ιδιοκτήτης GAS radio

17:00 – 18:00, “Συζητήσεις για το δυνητικό και δράση ή μη-δράση: το Potential Project ως τόπος συνάντησης”.

Ομιλητές:

Καρολίνα Αλειφεροπούλου, επιμελήτρια

Αλέξανδρος Πλάτης επιμελητής

18:00 – 19:00, Ημερίδα με θέμα “Η Θέση Της Γυναίκας Στη Σύγχρονη Τέχνη’’

Ομιλητές:

Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος-Κριτικός Τέχνης, Ανεξάρτητη Επιμελήτρια, Διευθύντρια του διαδικτυακού περιοδικού τέχνης www.dreamideamachine.com (Συντονισμός)

Μαίρη Ζυγούρη, Εικαστικός, Περφόρμερ

Ελένη Τζιρτζιλάκη, Αρχιτέκτονας, Περφόρμερ

OPEN STUDIOS

Χώρος: Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, Πειραιώς 265,

Διάρκεια: 21 – 24.10.2021

Κατά την διάρκεια του Platforms Project εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών θα παρουσιάσουν έργα φοιτητών και ειδικά διαμορφωμένα πρότζεκτ. Στο Open Studios συμμετέχουν τα εργαστήρια:

1o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Άγγελος Αντωνόπουλος,Καθηγητής)

3o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Μάριος Σπηλιόπουλος, Καθηγητής)

4o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Παναγιώτης Χαραλάμπους, Καθηγητής)

5o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Γιάννης Σκαλτσάς, Αναπληρωτής καθηγητής)

6o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Γιώργος Καζάζης, Καθηγητής)

7o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Αριστοτέλης Τζάκος, Καθηγητής)

9o Εργαστήριο Ζωγραφικής ( με έμφαση στα νέα μέσα) της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Νίκος Ναυρίδης, Καθηγητής)

11o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Βασίλης Βλασταράς, Αναπληρωτής Καθηγητής)

12o Εργαστήριο Ζωγραφικής και διευρυμένων εκφραστικών μορφών των εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Poka-Yio (Πολύδωρος Καρυοφύλλης), Αναπληρωτής Καθηγητής)

13o Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Ερατώ Χατζησάββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

1o Εργαστήριο Γλυπτικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Νίκος Τρανός, Καθηγητής)

2o Εργαστήριο Γλυπτικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Νίκος Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής)

3o Εργαστήριο Γλυπτικής της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Εργαστηρίου: Ιωάννης Μελανίτης, Επίκουρος Καθηγητής)

Εργαστήριο Βιντεοτέχνης της ΑΣΚΤ (Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Βίκη Μπέτσου, Επίκουρη καθηγήτρια )

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Μεταπτυχιακού: Γιώργος Χαρβαλιάς, Καθηγητής)

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ (Διευθυντής Μεταπτυχιακού: Μάριος Σπηλιόπουλος, Καθηγητής)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ωράριο Platforms Project 2020-21:

Άνοιγμα έκθεσης: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.00 – 22.00

Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 έως Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, 16.00 – 22.00

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου έως Κυριακή 24 Οκτωβρίου, 12.00 – 21.00

Website: www.platformsproject.com

Πληροφορίες:

Άρτεμις Ποταμιάνου: τηλ.6937768769 / email: [email protected]

