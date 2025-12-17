Στο Μαξίμου οι (αγχωμένοι) βουλευτές της ΝΔ – Ευχές για του… παραχρόνου και ένα γούρι από τον Πρωθυπουργό

Λίγο μετά τις 14.00 (και αφού είχε προηγηθεί ένα σπάνιο για την περιοχή τροχαίο με παράσυρση πεζού από διερχόμενο ΙΧ στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασ. Γεωργίου), οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν να καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για την καθιερωμένη, όπως τείνει να γίνει, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το λεγόμενο team bonding…

Το ένα μετά το άλλο, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ανέβηκαν τα σκολοπάτια του Μαξίμου για την εορταστική -λόγω και των ημερών- συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη στη σκιά βέβαια των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων όπως προσώρας προκύπτει, κινητοποιήσεων των αγροτών.

Εκεί ήταν και οι βουλευτές της περιφέρειας που είχαν μεταφέρει και προ ημερών την έντονη ανησυχία τους για την τροπή που έχουν πάρει οι διεκδικήσεις των αγροτών.

Ο Πρωθυπουργός τούς υποδέχθηκε όλους με ευχές και δώρο ένα γούρι για το νέο έτος – με την ελπίδα και προσδοκία να έχουν διαλυθεί πριν την αυγή του τα μπλόκα ανά τη χώρα.

«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» φέρεται να είπε ο κ. Μητσοτάκης στους βουλευτές του κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου («του χρόνου» ως προεκλογικό έτος και του «παραχρόνου» ως έτος έναρξης της τρίτης τετραετίας διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ) .

Η συνάντηση έληξε με τις καθιερωμένες σε τέτοιες περιπτώσεις οικογενειακές «φωτογραφίες», χωρίς να λείψουν ούτε οι σέλφι.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News