Η Μάξγουελ «αθώωσε» τον Τραμπ και κέρδισε περισσότερο χαρτί υγείας

Τα αμερικανικά και βρετανικά media ασχολούνται με τις περιποιήσεις (άνευ εισαγωγικών) που δέχεται στη φυλακή το δεξί χέρι του Τζέφρι Επσταϊν, η Γκισλέιν Μάξγουελ, με την Corriere della Sera να ακολουθεί. «Τι απεριόριστο χαρτί τουαλέτας τής δίνουν, τι πιλάτες την αφήνουν να κάνει, τι θεραπείες με pets! Το κελί της είναι επιχρυσωμένο. Η μεταχείρισή της είναι ειδική» γράφει το ιταλικό μέσο. Ο λόγος για μια γυναίκα καταδικασμένη σε 20 χρόνια φυλάκισης ως συνεργός τού δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Κροίσου, αλλά και για ένα πρόσωπο που «αθωώνει» τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο.

Κατά το ιταλικό ρεπορτάζ, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε τον εφετινό Αύγουστο σε κατάστημα κράτησης στο Μπράιαν του Τέξας επειδή είχε παραπονεθεί για τις συνθήκες κράτησής της σε δύο άλλες φυλακές, στο Μπρούκλιν και στο Ταλαχάσι της Φλόριντα. «Εκεί προσπαθούσε να τα πάει καλά με τις συγκρατούμενές της, διδάσκοντας γιόγκα και προσφέροντας νομικές συμβουλές». Αλλά η μεταγωγή και η κράτησή της στο Μπράιαν είναι… άλλoυ επιπέδου.

«Στο Μπράιαν, όπου κρατούνται και άλλες καταδικασμένες celebrities, όπως η ιδρύτρια του Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς, και η Real Housewife Jen Shah, η Μάξγουελ απολαμβάνει καλύτερες συνθήκες. Οι υπόλοιπες κρατούμενες πρέπει να βολεύονται με μόνο δύο ρολά χαρτιού υγείας την εβδομάδα». Αλλά η Μάξγουελ έχει τόσο πολύ, που μπορεί να το κάνει και σερπαντίνες. «Και επισκέπτες μπορεί να δέχεται [προφανώς εκτός επισήμου προγράμματος], όπως και email μπορεί να στέλνει. Η ίδια λέει ότι τώρα είναι ‘‘πολύ πιο ευτυχισμένη από πριν’’».

Πέρα από τις γραφικότητες, η Corriere πέρασε και στο ψητό, δηλαδή στην «ανάμειξη του Τραμπ» στο σκάνδαλο Επσταϊν: «Ο Guardian σημείωσε ότι η τελευταία μεταγωγή της ήρθε αμέσως μετά την επίσκεψη του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, πρώην δικηγόρου του Τραμπ. Ηταν εξαιρετικά ασυνήθιστη επίσκεψη από έναν τόσο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Δικαιοσύνης. Η συνομιλία τους καταγράφηκε και δημοσιοποιήθηκε. Η Μάξγουελ τόνισε επανειλημμένως και με έμφαση ότι ‘‘δεν είδε ποτέ τον Τραμπ να συμπεριφέρεται ανάρμοστα’’. Λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή της. Ηταν σχεδόν ανταμοιβή».

Τα προαναφερθέντα εξτρά της φυλακής προς τη Μάξγουελ («ειδικά γεύματα, δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, κουτάβια για να παίζει, γυμναστήριο αποκλειστικά για εκείνη») έγιναν γνωστά από τον βουλευτή των Δημοκρατικών Τζέιμι Ράσκιν, ο οποίος απέστειλε στον Τραμπ έκθεση περί «ειδικής μεταχείρισης και ευνοιοκρατίας», τονίζοντας τα παράπονα των εξοργισμένων δεσμοφυλάκων (που στις γυναικείες φυλακές είναι γυναίκες) ότι «κατάντησαν πουτ@νες της Μάξγουελ», και άλλα παρόμοια.

Αναλόγως τοποθετήθηκε και το Δημοκρατικό CNN, όπως σημείωσε η Corriere. «Oλα τα κελιά της φυλακής είναι τετράκλινα, εκτός από αυτό της Μάξγουελ, η οποία σχεδόν πάντα κοιμάται μόνη. Λαμβάνει αλληλογραφία και γεύματα στο κελί της. Εθεσε ζήτημα για άλλες κρατούμενες που από κάποια τραπέζια μπορούσαν να βλέπουν το κελί της, και αυτά τα τραπέζια μετακινήθηκαν. Ελαβε ειδικές ρυθμίσεις για τους επισκέπτες της, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής χρήσης του γραφείου του ιερέα στο παρεκκλήσι της φυλακής και εκτός των ωρών επισκεπτηρίου».

Υπάρχει όμως και συνέχεια. «Το The Atlantic, που είχε πρόσβαση στα email της Μάξγουελ, έγραψε ότι ‘‘δεν έχει τύψεις, ούτε ντρέπεται’’. Η πρώην κοσμική έγραψε στον αδελφό της: ‘‘Το φαγητό είναι ένα εκατομμύριο φορές καλύτερο από ό,τι ήταν στη Φλόριντα, το κελί είναι καθαρό, το προσωπικό πρόθυμο και ευγενικό’’. Λες και έκανε κριτική σε ξενοδοχείο. ‘‘Είμαι πολύ, πολύ πιο ευτυχισμένη’’. Εγραψε, επίσης, ότι αισθάνεται ‘‘στη σωστή πλευρά του καθρέφτη της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων»’’, έτσι στα social media πολλοί σχολίασαν ότι ναι, η Μάξγουελ είναι σίγουρα τυχερή που βρίσκεται ‘‘στη σωστή πλευρά’’»…

