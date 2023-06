Μια πολυβιταμίνη την ημέρα για εγκέφαλο τρία χρόνια νεότερο

Η καθημερινή λήψη ενός πολυβιταμινούχου συμπληρώματος διατροφής μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον εγκέφαλό σας τρία χρόνια νεότερο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Μια μεγάλη μελέτη στις ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άτομα άνω των 60 ετών, διαπίστωσε ότι όσοι λάμβαναν το συμπλήρωμα διατροφής καθημερινά επί έναν χρόνο είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε τεστ μνήμης από αυτούς που έπαιρναν εικονικά χάπια, αναφέρει η Telegraph.

«Η γνωστική γήρανση αποτελεί κορυφαία ανησυχία για την υγεία των ηλικιωμένων και αυτή η μελέτη δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει ένας απλός, φθηνός τρόπος για να βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι να επιβραδύνουν την έκπτωση της μνήμης» δήλωσε ο δρ Ανταμ Μπρίκμαν, επικεφαλής της μελέτης και καθηγητής Νευροψυχολογίας στο Κολέγιο Βέιγκελος Ιατρών και Χειρουργών (Roy and Diana Vagelos College of Physicians and Surgeons) του Πανεπιστημίου Κολούμπια. (Το κολέγιο πήρε το όνομά του προς τιμήν του καταγόμενου από τη Λέσβο δρ Ρόι Πίνδαρου Βαγιέλου, προέδρου της εταιρείας βιοτεχνολογίας Regeneron, και της συζύγου του Νταϊάνας Τουλιάτου, επίσης παιδί μεταναστών από την Κεφαλονιά.)

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές από το Brigham and Women’s Hospital και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition.

Περισσότεροι από 3.500 ενήλικες ηλικίας άνω των 60 χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Κάποιοι έπαιρναν καθημερινά επί τρία χρόνια ένα συμπλήρωμα πολυβιταμινών, ενώ οι υπόλοιποι λάμβαναν ένα εικονικό φάρμακο (placebo).

Κάθε χρόνο απαντούσαν σε online τεστ για να ελέγξουν τη λειτουργία της μνήμης τους, ρόλο στην οποία παίζει ο ιππόκαμπος, τμήμα του εγκεφάλου που επηρεάζεται από τη γήρανση. Στο τέλος του πρώτου έτους, η ομάδα που έπαιρνε πολυβιταμίνες εμφάνισε βελτιωμένη μνήμη σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι η βελτίωση ήταν ισοδύναμη με περίπου τρία χρόνια μείωσης της μνήμης, η οποία σχετίζεται με την ηλικία, και διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου μελέτης.

Η επίδραση ήταν πιο έντονη σε άτομα που είχαν υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσο: «Υπάρχουν στοιχεία ότι τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να έχουν χαμηλότερα επίπεδα μικροθρεπτικών συστατικών, τα οποία μπορούν να διορθώσουν οι πολυβιταμίνες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πραγματικά γιατί η επίδραση είναι ισχυρότερη σε αυτή την ομάδα» σημείωσε ο Μπρίκμαν.

Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας μεγάλης κλινικής μελέτης με τίτλο «Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS)», η οποία εξετάζει αν η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με εκχύλισμα κακάο ή μια κοινή πολυβιταμίνη έχουν κάποιο αντίκτυπο στην εξέλιξη ποικίλων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του εγκεφαλικού και του καρκίνου.

Τα τελευταία αποτελέσματα απηχούν μια άλλη εργασία από την ομάδας της μελέτης COSMOS, η οποία διαπίστωσε ότι η καθημερινή λήψη μιας πολυβιταμίνης βελτίωσε τη συνολική γνωστική λειτουργία, την ανάκληση μνήμης και την προσοχή.

Η δρ Τζο Αν Μάνσον, επικεφαλής του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής στο Brigham and Women’s Hospital και συν-συγγραφέας της μελέτης, είπε ότι ήταν «αξιοσημείωτη» η ανακάλυψη ότι μια πολυβιταμίνη βελτίωσε τη μνήμη σε δύο ξεχωριστές μελέτες, «υποδηλώνοντας ότι η λήψη πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων υπόσχεται μια ασφαλή, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή προσέγγιση για την προστασία της γνωστικής υγείας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας».

Η μελέτη δεν έδειξε αν κάποιο συγκεκριμένο συστατικό των πολυβιταμινών συνδέεται με βελτιώσεις της μνήμης. Ωστόσο, οι ερευνητές δήλωσαν ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η διατροφή έπαιζε βασικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της υγείας του εγκεφάλου καθώς οι άνθρωποι γερνούσαν.

«Η μελέτη μάς δείχνει ότι ο γερασμένος εγκέφαλος μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος στη διατροφή από ό,τι φανταζόμασταν, αν και μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό να ανακαλύψουμε ποια συγκεκριμένη θρεπτική ουσία βοηθά στην επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης που σχετίζεται με την ηλικία» δήλωσε ο Λοκ-Κιν Γιονγκ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τάουμπ του Κολούμπια για την Ερευνα για τη Νόσο του Αλτσχάιμερ και τη Γήρανση του Εγκεφάλου.

Ωστόσο, ο Μπρίκμαν προειδοποίησε ότι «τα συμπληρώματα οποιουδήποτε είδους δεν πρέπει να αντικαθιστούν πιο ολιστικούς τρόπους λήψης αυτών καθαυτών των μικροθρεπτικών συστατικών», γράφει στην Telegraph η ιατρική συντάκτρια Κατ Λέι.

Η δρ Σάρα Ιμαρίσιο, επικεφαλής της έρευνας στο βρετανικό ερευνητικό κέντρο Alzheimer’s Research UK, δήλωσε σχετικά: «Υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν για να κατανοήσουμε αν η λήψη πολυβιταμινών παίζει κάποιο ρόλο στην πρόληψη ή τη θεραπεία της άνοιας. Η εξερεύνηση διαφορετικών οδών είναι ζωτικής σημασίας για την αναζήτηση μιας θεραπείας για τις ασθένειες που προκαλούν την άνοια».

Τόνισε ακόμη ότι «υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι βιταμίνες με υψηλές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, όπως οι C, E και B12, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακόμη τις ακριβείς λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο οι βιταμίνες λειτουργούν στο σώμα ώστε να ωφελήσουν τον εγκέφαλο, επομένως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιεσδήποτε συστάσεις σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζουν οι βιταμίνες».

Η βρετανίδα ερευνήτρια προσέθεσε πως «υπάρχει πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης».

Τόνισε ότι η υγιεινή διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και η αποφυγή του καπνίσματος θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς και να προστατεύσουν τον εγκέφαλο από ασθένειες που οδηγούν σε γνωστική έκπτωση ή άνοια.

Τέλος, η δρ Ιμαρίσιο επισήμανε: «Είναι επίσης σημαντικό να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τους γύρω μας και να προκαλούμε τακτικά τον εγκέφαλό μας με ασκήσεις (όπως τα παζλ) που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πολύ». Λαμβάνοντας όλα αυτά τα μέτρα, μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία του εγκεφάλου μας και να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News