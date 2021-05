Γουίλιαμ Σάτνερ: Ο κάπτεν Κερκ έγινε 90 και το φιλοσοφεί

Τον Μάρτιο ο Γουίλιαμ Σάτνερ έκλεισε τα 90, όμως είναι τόσο ευκίνητος που δύσκολα τον κάνεις πάνω από 60: «90; Ψέματα! Ποιος το λέει αυτό, το CNN;», ρωτάει τη δημοσιογράφο του Guardian Χάντλι Φρίμαν, καθώς μιλούν –σε βιντεοκλήση φυσικά– για την επόμενη τηλεοπτική εμφάνισή του. «Ο Τύπος έχει διαδώσει αυτή τη γελοία φήμη. Είμαι 55 ετών», λέει, και πραγματικά θα μπορούσε να είναι. Ωστόσο έχουν περάσει 55 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Star Trek», του θυμίζει η Φρίμαν. «Α, εντάξει. Τότε θα παραδεχτώ ότι είμαι 90», της απαντάει χαμογελαστός.

Υπάρχει μια ιστοσελίδα, η Shatner’s toupee, αφιερωμένη σε περουκίνια, αλλά η νεανική εμφάνιση του Σάτνερ προχωρά πολύ πέρα από τα εντυπωσιακά μαλλιά του. Εχει κάνει κάτι για να διατηρήσει την εμφάνισή του σε τόσο καλή κατάσταση; «Οχι» απαντάει ο σπινθηροβόλος ηθοποιός, «Δεν κάνω μυστικές θεραπείες. Πρέπει να είναι γενετικό. Ιππεύω πολύ και αποφεύγω τον κυκεώνα των ανθρώπων, η καρδιά και το μυαλό μου είναι ανοιχτά στην περιέργεια και στο πώς λειτουργούν τα πράγματα», λέει. Ο Σάτνερ κάνει αθλητική ιππασία και ειδικεύεται στην τιθάσευση (reining), αλλά δεν είναι το μοναδικό σπορ στο οποίο επιδίδεται τελευταία.

Το «Shark Week» είναι ένα πρόγραμμα του Discovery Channel, που έκανε πρεμιέρα το 1988 και έκτοτε επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για μια εβδομάδα, Ιούλιο ή Αύγουστο. Φέτος, λοιπόν, το κανάλι τού ζήτησε να συμμετέχει. Ετσι τον περασμένο μήνα ο Σάτνερ πήγε στις Μπαχάμες για να κολυμπήσει με καρχαρίες. «Καρχαρίες τίγρεις 18 ποδιών! (πάνω από 5,5 μ). Έβαλαν έναν καρχαρία 5 πόδια (1,5 μ.) στην αγκαλιά μου! Ολα αυτά θα τα δείξουν στην τηλεόραση», λέει με ενθουσιασμό.

Ο Σάτνερ μιλάει στη Φρίμαν από το υπέροχο σπίτι του στο Λος Αντζελες, όπου ζει εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Εκεί κοντά ζουν, επίσης, οι τρεις κόρες του και τα πέντε εγγόνια του. Εχει γεμίσει το σπίτι του «με αγάπη και τέχνη», λέει περήφανα. Τόση τέχνη, που δεν χωράει πια τίποτα άλλο στους τοίχους του. Οσο για την αγάπη, είναι μάλλον σχετικό, αφού το 2019, σε ηλικία 88 ετών, και ύστερα από 18 χρόνια γάμου με την τέταρτη σύζυγό του, Ελίζαμπεθ Αντερσον Μάρτιν, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Αλλά δεν χώρισαν. Βρέθηκε λύση και πέρασαν τελικά μαζί το lockdown: «Οταν έχεις φτιάξει μια φωλιά, το αίσθημα της φωλιάς και της ιδιοκτησίας είναι κάτι κρίσιμο», παραδέχεται.

Ωστόσο, εκτός από ηθοποιός, ο Σάτνερ είναι επίσης συγγραφέας, μουσικός και τραγουδιστής. Και τώρα στο νέο άλμπουμ του, που ετοίμασε κατά τη διάρκεια του lockdown, υπάρχει ένα κομμάτι με τίτλο «What Have I Done», θυμίζοντας το «What Have You Done», το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του άλμπουμ του «Has Been», του 2004 (αν και πιο γνωστό έγινε το «Common People» των Pulp). Σε εκείνο το τραγούδι (δείτε το βίντεο παρακάτω) μιλάει με φωνή ραγισμένη από τη θλίψη για ένα βράδυ που γύρισε στο σπίτι του και βρήκε την τρίτη σύζυγό του Νερίνα Κιντ, νεκρή στην πισίνα τους. Ηταν 40 ετών και αλκοολική. Η αυτοψία διαπίστωσε ότι η Κιντ είχε πάρει Valium ενώ έπινε.

Η βρετανή δημοσιογράφος τον ρωτάει πόσο δύσκολο του ήταν να μιλήσει για τον θάνατο της γυναίκας του στο στούντιο ηχογράφησης: «Δεν μπορούσα να το πω. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες. Οταν σου συμβούν κάποιες τραγωδίες, ποτέ δεν ξεπερνιούνται εντελώς, σωστά; Και με το “What Have You Done” μερικές φορές νομίζω ότι η ερώτηση απευθύνεται σε μένα. Γιατί δεν έκανα περισσότερα; Κατά τη διάρκεια της περιόδου που περάσαμε μαζί, ήμασταν πάρα πολύ ερωτευμένοι και έπινε, αλλά δεν κατάλαβα τον εθισμό. Στη συνέχεια, έφτιαξα μια φιλανθρωπική οργάνωση, την Nerine Shatner Foundation, που έχει ένα σπίτι, στο οποίο μπορούν να ζήσουν 11 γυναίκες. Γυναίκες έρχονται και μου λένε: “Μου σώσατε τη ζωή”. Αλλά δεν το έκανα εγώ. Η Νερίν το έκανε», λέει ήσυχα.

Ο Σάτνερ προσθέτει ακόμα ότι υπάρχει ένα άτομο που τον βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσει την οδύνη του θανάτου της Νερίν: ήταν ο συμπρωταγωνιστής και στενός φίλος του, Λέοναρντ Νίμοϊ. Ο δρ Σποκ του «Star Trek» ήξερε, γιατί είχε δώσει τη δική του μάχη με τον αλκοολισμό. Ηταν συνομήλικοι, Εβραίοι και οι δύο, και ο Ιουδαϊσμός έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη της φιλίας τους: «Ο Λέοναρντ ήταν μόλις τέσσερις μέρες νεότερος από εμένα και η Βοστώνη [όπου γεννήθηκε ο Νίμοϊ] μοιάζει πολύ με το Μόντρεαλ [πατρίδα του Σάτνερ], δύο παλιές πόλεις με μεγάλα κτίρια και χιόνι στους δρόμους. Νομίζω ότι είχε πολύ πιο εβραϊκή ανατροφή από μένα. Εμαθε να μιλάει Γίντις ενώ εγώ όχι. Αλλά οι ομοιότητες μεταξύ μας ήταν απίστευτες», λέει.

Στο βιβλίο «My Fifty-Year Friendship with a Remarkable Man» («Η 50χρονη φιλία μου με έναν σπουδαίο άντρα», 2016) που έγραψε για τον Νίμοϊ, ο Σάτνερ αποκάλυψε ότι προς το τέλος της ζωής του φίλου του, οι δρόμοι των δύο αντρών χώρισαν, κάτι που δεν κατάλαβε ποτέ, πώς και γιατί συνέβη: «Ηταν ο πιο αγαπημένος μου φίλος. Μιλούσαμε για τα πάντα, για τους χωρισμούς και για τα παιδιά. Αλλά κάτι συνέβη, δεν ξέρω τι, ήταν πολύ περίεργο. Η κόρη του μου είπε πριν από λίγο καιρό: “Σε αγαπούσε πραγματικά”. Και έβαλα τα κλάματα από συγκίνηση», παραδέχεται.

Ο Σάτνερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ. Ηταν εγγονός Εβραίων μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη: «Ο Εβραϊσμός ήταν πολύ μεγάλο μέρος της ταυτότητάς μου όταν μεγάλωνα: συναγωγή, μπαρ μιτσβά, όλα τα παραδοσιακά πράγματα», λέει. Σε ένα από τα κομμάτια που έχει γράψει στο νέο του άλμπουμ, στην εισαγωγή ακούγεται ένας ραβίνος, ενώ ο πατέρας του τον προτρέπει να μείνει κοντά του. Δεν το έκανε. Αντ’ αυτού, αγάπησε την υποκριτική.

Μετά το πανεπιστήμιο, ο Σάτνερ εργάστηκε ως διευθυντής θεάτρου και στη συνέχεια παρακολουθησε μαθήματα ηθοποιίας. Εκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1956 με την τραγωδία «Tamburlaine the Great» και ήταν ο αντικαταστάτης του Κρίστοφερ Πλάμερ στον «Ερρίκο 5ο». Είχε άραγε οραματιστεί να γίνει κλασικός ηθοποιός; Ο ηθοποιός γελάει: «Δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Παρασύρθηκα από τα ρεύματα της ζωής», λέει.

Αυτά τα ρεύματα τον οδήγησαν τελικά στο «Star Trek», τη σειρά επιστημονικής φαντασίας, που άρχισε να μεταδίδεται από την αμερικανική τηλεόραση το 1966 και θα έγραφε ιστορία χάρη στο πρώτο διαφυλετικό φιλί επί οθόνης, όταν ο Κάπτεν Κερκ (Σάτνερ) φίλησε την Ουχούρα (Νισέλ Νίκολς): «Δεν πιστεύω σε αυτούς τους αυστηρούς όρους, αλλά σίγουρα η σειρά είχε αντίκτυπο», λέει.

Ωστόσο, ύστερα από μόλις τρεις σεζόν, η σειρά σταμάτησε και ο Σάτνερ βρέθηκε ξαφνικά άνεργος, άφραγκος και χωρισμένος. Ζούσε σε ένα τροχόσπιτο προσπαθώντας να στηρίξει οικονομικά την πρώην σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους: «Ηταν ένα πραγματικό χτύπημα», θυμάται, «ήταν δύσκολο, αλλά τελικά και οι τρεις πήγαν στο πανεπιστήμιο», λέει. Τελικά, το «Star Trek» έγινε καλτ και ξεκίνησε πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ο Σάτνερ πρωταγωνίστησε σε έξι ταινίες, και έκτοτε δεν χρειάστηκε να ζήσει ξανά σε τροχόσπιτο.

Ωστόσο, στη ζωή του έχει κάνει πολύ περισσότερα από τον εμβληματικό ρόλο του κάπτεν Κερκ –έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, έχει κάνει μουσικά άλμπουμ και έχει γράψει περίπου 30 βιβλία (ίσως, με κάποια βοήθεια). Αλλά ξέρει ότι θα είναι πάντα πιο γνωστός για το «Star Trek»: «Καταλαβαίνω ότι είναι ένα φαινόμενο και στη ζωή σου και στη ζωή μου δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι άλλο σαν αυτό, γιατί θα χρειάζονταν άλλα 50 χρόνια και, όπως έχουμε ήδη συζητήσει, είμαι ήδη 52», λέει…

Η δημοσιογράφος του Guardian νιώθει ότι θα ήταν αγένεια να ρωτήσει έναν 90χρονο αν ανησυχεί για τον θάνατο, οπότε αντ’ αυτού τον ρωτάει τι θα ήθελε να ήξερε στα 20 του από αυτά που ξέρει τώρα στα 90: «Χαίρομαι που δεν το ήξερα», απαντάει με ενθουσιασμό o Γουίλιαμ Σάτνερ, «γιατί αυτό που γνωρίζεις πια στα 90 είναι: “πάρ’ το αλλιώς και ηρέμησε, γιατί στο τέλος τίποτα δεν έχει πια σημασία, ό,τι πάει ψηλά, πέφτει”. Αν το ήξερα στα 20, δεν θα είχα κάνει τίποτα!», λέει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News