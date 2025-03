Τα μυστικά μηνύματα των Λένον-ΜακΚάρτνεϊ σε τραγούδια των Beatles

Ο Τζον Λένον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν η «καρδιά» των Beatles. Στο βιβλίο με τίτλο «Τζον & Πολ: Μια ερωτική Ιστορία σε Τραγούδια», ο συγγραφέας Ιαν Λέσλι, του οποίου τα προηγούμενα συγγράμματα είχαν ως επίκεντρο την εφαρμοσμένη φιλοσοφία, εξετάζει τη σχέση των δύο «σκαθαριών» μέσα από το πρίσμα μεμονωμένων τραγουδιών τους.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph, ο συγγραφέας αναλύει την ταραχώδη συνεργασία των δύο τραγουδοποιών, ξεκινώντας από το «Come Go with Me» –το κομμάτι σε στιλ αμερικανικού doo-wop που έγραψε και τραγούδησε ο Λένον σε μια εκκλησιαστική γιορτή το 1957– και φθάνοντας ως το «Here Today», το τραγούδι-φόρο τιμής στον δολοφονημένο φίλο και συνεργάτη του που συνέθεσε ο ΜακΚάρτνεϊ το 1981.

Το συνθετικό δίδυμο των Λένον-ΜακΚάρτνεϊ, που μας πρόσφερε περίπου 180 τραγούδια σε λιγότερο από μια δεκαετία, ξεκίνησε επί της ουσίας το 1962, όταν οι δύο μουσικοί πήραν την απόφαση να παραμερίσουν συνθετικά τον Τζορτζ Χάρισον – παρότι ήταν επίσης εξαιρετικός τραγουδοποιός. Η συνεργασία τους μετατράπηκε σε έναν ιδιότυπο ιδιωτικό διάλογο, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι ερωτεύονταν τα τραγούδια τους.

Ελάχιστοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι το «I Don’t Want to Spoil the Party», που έγραψε ο Λένον για τους Beatles το 1964, αφορούσε το πάρτι για τα 21α γενέθλια του ΜακΚάρτνεϊ έναν χρόνο νωρίτερα, όπου ο Λένον είχε ξυλοφορτώσει άγρια τον παρουσιαστή του διάσημου κλαμπ Κάβερν του Λίβερπουλ, Μπομπ Γούλερ, επειδή, αστειευόμενος, είχε πει ότι οι διακοπές του Τζον με τον γκέι μάνατζερ των Beatles Μπράιαν Επστάιν ήταν σαν «μήνας του μέλιτος».

Ταλαιπωρημένος από την ανασφάλεια, ακόμη και όταν οι Beatles κατακτούσαν τον κόσμο μέσα από τις συνθέσεις του, ο Λένον ανέπτυξε ένα σύνδρομο «χαρισματικής ευαλωτότητας», όπως το περιγράφει ο Λέσλι – σύνδρομο εμφανές στους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού «Strawberry Fields Forever», οι οποίοι «εξισορροπούν μεταξύ ονείρου και εφιάλτη».

Η συγκεκριμένη σύνθεση ενέπνευσε τον ΜακΚάρτνεϊ να γράψει το «Penny Lane», που μπήκε στην άλλη πλευρά του σινγκλ. Οι στίχοι και των δύο τραγουδιών κάνουν σουρεαλιστικές αναφορές σε διάφορες τοποθεσίες του Λίβερπουλ που ήταν σημαντικές για τους δημιουργούς τους. Ο Λέσλι θεωρεί ότι οι δύο αυτές συνθέσεις βρίσκονται «η μία αντιμέτωπη με την άλλη, σε μια διαδικασία διαλόγου – ριζικά διαφορετικές μεν, ομφάλια συνδεδεμένες δε».

Τα πρώτα τραγούδια των Λένον-ΜακΚάρτνεϊ γράφονταν κυριολεκτικά «πρόσωπο με πρόσωπο», κάτι που γίνεται εμφανές στην οπτική επαφή μεταξύ τους στο ντοκιμαντέρ «Get Back» (2021) του Πίτερ Τζάκσον. «Οταν ο Τζον δεν τραβούσε το βλέμμα του Πολ, δεν γνώριζε ποιος ήταν» γράφει χαρακτηριστικά ο Λέσλι. Οπως λέει ο Λένον στον ΜακΚάρτνεϊ στα πλάνα του ντοκιμαντέρ, την ώρα που γράφουν το τραγούδι «Two of Us» «είναι λες και είμαστε εραστές».

Η ανάλυση του Λέσλι, γεμάτη ενσυναίσθηση και με προσεγμένες πηγές, φθάνει στο απόγειό της με την αφήγησή του για το ρήγμα που εμφανίστηκε ανάμεσα στους δυο συνεργάτες στην Ινδία το 1968, γράφει η Telegraph. Οι Beatles ταξίδεψαν στην πόλη Ρισικές για διαλογισμό και διαφώτιση υπό την καθοδήγηση του ινδού γκουρού Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι. Εκεί οι δυο τους έγραψαν πολλά τραγούδια – ανάμεσά τους και τα περισσότερα του δίσκου «White Album».

Αλλά σε αυτό το πνευματικό, δημιουργικό και ειδυλλιακό περιβάλλον ο Λένον υπέστη κατάρρευση, καθώς βασανιζόταν για καιρό από αισθήματα προδοσίας και απώλειας. Εγκαταλειμμένος από τους γονείς του, ανατράφηκε από μια θεία του και όταν, έφηβος πια, γνώρισε τη μητέρα του, μετά από λίγο εκείνη σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ο στενός φίλος του και αρχικό μέλος των Beatles Στιούαρτ Σάτκλιφ είχε επίσης φύγει από τη ζωή – το ίδιο και ο Μπράιαν Επστάιν.

Ο γκουρού Μαχαρίσι δεν κατάφερε να επουλώσει τα τραύματά του, όπως έλπιζε ο Λένον, ενώ από την άλλη, ο ΜακΚάρτνεϊ έδειχνε αδιάφορος για τον πόνο του – με αποτέλεσμα ο Τζον να φύγει από το Ρισικές χωρίς εκείνον. Πίσω στο Λονδίνο, εν μέσω ενός αμόκ τροφοδοτούμενου από χρήση ναρκωτικών, ανακοίνωσε στους υπόλοιπους Beatles πως ήταν ο Ιησούς Χριστός και ούρλιαζε από πόνο στην ηχογράφηση του τραγουδιού «Yer Blues».

Μετά την απόφαση της μπάντας να σταματήσει τις περιοδείες το 1966, ο Τζον και ο Πολ περνούσαν λιγότερο χρόνο μαζί. Ο Λένον βυθίστηκε στην κατάθλιψη. Οι μουσικοί του διάλογοι με τον ΜακΚάρτνεϊ συνεχίστηκαν και μετά τη διάλυση των Beatles τo 1970, αλλά πήραν μια πιο σκοτεινή μορφή. Το τραγούδι του «How Do you Sleep?» απευθυνόταν στον Πολ μέσω του στίχου «το μόνο πράγμα που πέτυχες ήταν το “Yesterday”».

Η συγκεκριμένη επιτυχία ήταν το πρώτο τραγούδι των Beatles ηχογραφημένο μόνο από ένα μέλος τους – τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Αυτό προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα πικρίας και θαυμασμού στον Λένον. Το 1971 ρώτησε έναν φίλο του αν το εμβληματικό «Imagine» ήταν «τόσο καλό όσο και το “Yesterday”». Δύο χρόνια αργότερα, όταν οι σχέσεις τους είχαν πλέον αποκατασταθεί, στο τραγούδι του «I Know (I Know)», ο Λένον περιλαμβάνει τον στίχο «I love you more than yesterday».

Το βιβλίο «Τζον & Πολ: Μια Ερωτική Ιστορία σε Τραγούδια» είναι μια κομψά γραμμένη και πρωτότυπη αφήγηση της ιστορίας των Beatles, τόσο συναρπαστική και εντυπωσιακή όσο και η μουσική τους, καταλήγει η Telegraph, ενώ προσφέρει και μια φρέσκια ματιά στους φανατικούς θαυμαστές τους. Ο Λέσλι ανακαλύπτει τρόπους συνομιλίας μεταξύ των Τζον και Πολ μέσα από αριστουργήματα όπως το ελεγειακό «Hey Jude», γραμμένο από τον Πολ για τον νεογέννητο γιο του Τζον, Τζούλιαν.

