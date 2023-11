Είναι αυτό το τέλος του «Τop Gear»;

Βασικά, το «Top Gear», ως τίτλος, ως εμπορικό σήμα, ως επιρροή στο κοινό, ήταν η εκπομπή. Οχι το αντίστοιχο περιοδικό. Ούτε η αντίστοιχη ιστοσελίδα. Κακά τα ψέματα, τα δύο τελευταία ήταν παρακολουθήματα του πρώτου, του σόου. Η εκπομπή δημιούργησε το τρεντ, την αναγνωρισιμότητα – τα άλλα δύο ήρθαν ως «tender». Αυτού, δηλαδή, που έγινε παγκόσμια επιτυχία, με άπειρο τηλεοπτικό κοινό, κυρίως υπό την ηγετική και άκρως ευρηματική περσόνα του Τζέρεμι Κλάρκσον.

Σαφώς, το «Top Gear» υπήρχε τηλεοπτικά και προ Κλάρκσον. Ωστόσο, από το 2002 και εντεύθεν, αυτός ήταν που το μετέτρεψε στο πιο δημοφιλές αυτοκινητικό σόου στον πλανήτη. Εβαλε στο παιχνίδι τα στοιχεία της ανατροπής, της θανατηφόρας ατάκας, το σενάριο της αντροπαρέας, των επώνυμων καλεσμένων –από τον Τομ Κρουζ μέχρι την Κάμερον Ντίαζ– να διαγωνίζονται με ένα «χρέπι» για τον ταχύτερο χρόνο μέσα στην πίστα, έβαλε τον αμίλητο και άγνωστο Στιγκ (κυρίως με τον αγωνιζόμενο Μπεν Κόλινς μέσα στη λευκή φόρμα). Γενικώς, έβαλε όλο του το ταλέντο. Μέχρι που ο Κλάρκσον επιτέθηκε σε έναν εργαζόμενο στην εκπομπή και το BBC αποφάσισε να τον βγάλει από το σόου και να δώσει τη σκυτάλη στους επόμενους.

Οι οποίοι επόμενοι είχαν ανάμεσά τους τον πιο διάσημο τα τελευταία χρόνια «ειδικό» δημοσιογράφο του «χώρου», τον βρετανό Κρις Χάρις. Ο Χάρις (ή Monkey, όπως είναι το παρατσούκλι του) ανδρώθηκε στα περιοδικά αυτοκινήτου ως ο τύπος που μπορούσε να πλαγιολισθήσει τα πάντα, από ένα απλό Golf έως μία LaFerrari 1.000 ίππων. Γενικώς, προσέφερε το θέαμα που ήδη παρείχε στις διάφορες συνεργασίες του, μέσω YouTube, με τα βρετανικά περιοδικά αυτοκινήτου ή και με δικά του κανάλια.

Από το 2016, που συμμετείχε στο «Top Gear», φάνηκε πως η εκπομπή είχε βρει ένα νέο ρυθμό, αν και, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ήταν πλέον το απρόβλεπτο, ανατρεπτικό σόου που απολάμβανε της τεράστιας αποδοχής στα χρόνια του Κλάρκον. Ασε που, επίσης όπως το βλέπω, ο Χάρις αναγκάστηκε να γίνει περισσότερο «τηλεοπτικός» και λιγότερο «χύμα» σε σχέση με τις απολαυστικές δοκιμές του στο Tube.

Μέχρι που το 2022, ένας εκ των συμπαρουσιαστών, ο 45χρονος Αντριου «Φρέντι» Φλίντοφ, πρώην διεθνής παίκτης του κρίκετ, προπονητής της αντίστοιχης εθνικής ομάδας της Αγγλίας και μετέπειτα παρουσιαστής, είχε ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Ο Φρέντι ήταν ήδη στο τρίο του «Top Gear» από το 2019. Δυστυχώς, πέρυσι τον Δεκέμβριο τούμπαρε, με κάποια 200 χλμ., καθώς οδηγούσε ένα τρίκυκλο, «ανοιχτό» Morgan που δεν είχε καν αερόσακους, στην πίστα. Εσπασε πλευρά, ενώ παραμορφώθηκε και το πρόσωπό του. Θα μπορούσε να ήταν νεκρός.

Εναν χρόνο μετά το συμβάν, για την ακρίβεια πριν από μερικές εβδομάδες, τον Οκτώβριο του 2023, δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου επιβεβαίωσαν ότι το BBC Studios συμφώνησε σε οικονομικό διακανονισμό 9 εκατ. λιρών ως αποζημίωση του Φλίντοφ για τους τραυματισμούς που υπέστη.

Ηδη από τη στιγμή του ατυχήματός του, η σεζόν του «Top Gear» πήγε σε αναστολή. Και ακόμα, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η επόμενη μέρα του σόου. Πάντως ο Κρις Χάρις αυτές τις μέρες σε τηλεοπτική του εμφάνιση είπε πως ήδη ασχολείται με το άλλο γνωστό του πρότζεκτ, το «Collecting Cars», ενώ είναι πολύ χαρούμενος που ο πρώην συνεργάτης του δεν είχε χειρότερη κατάληξη, κάτι που πολλοί φοβούνταν όταν έγινε το ατύχημα.

