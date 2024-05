Ανοικτά της Κρήτης η Ευρώπη μαθαίνει να πολεμά χωρίς τις ΗΠΑ

«Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να κρατήσουν ένα αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο; Κανένα πρόβλημα: αναλαμβάνουν δράση άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά. Και ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα, συμβαίνει και στον ουρανό και στη στεριά: η νέα άσκηση του ΝΑΤΟ Neptune Strike 24-1 φαίνεται να είναι η πρόβα τζενεράλε ενός προσεχούς μέλλοντος στο οποίο η άμυνα της Γηραιάς Ηπείρου θα πρέπει να βασίζεται πολύ περισσότερο στις δικές της δυνάμεις παρά στην υποστήριξη των Αμερικανών», γράφει ο Τζανλούκα ντι Φέο της ιταλικής La Repubblica σε ανταπόκρισή του από την Κρήτη.

Ο ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για «επανάσταση» που δεν προκαλείται τόσο από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί εγκατάλειψης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας «αλλά μάλλον από τη συνειδητοποίηση ότι οι απειλές έχουν πάψει να είναι θεωρητικές».

«Είναι απίστευτες στιγμές για όσους, όπως εγώ, έχουν επιλέξει το στρατιωτικό επάγγελμα. Ολα αλλάζουν με εξαιρετική ταχύτητα», σχολίασε, συνομιλώντας με τον Ντι Φέο ανώτερος αξιωματικός της task force Dedalo, της ισπανικής ομάδας εφόδου. Ανοιχτά της Κρήτης, πάνω στο ισπανικό αεροπλανοφόρο «Juan Carlos» βρίσκεται το αρχηγείο που διαχειρίζεται όλες τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στο Αιγαίο στο πλαίσιο της νατοϊκής άσκησης Neptune Strike 24-1 (από την 26η Απριλίου έως την 10η Μαΐου με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων από 11 χώρες και πολεμικά αεροσκάφη από διάφορα μέλη της Συμμαχίας).

«Αυτές οι ασκήσεις μεγάλης κλίμακας διαλύουν κάθε αρχαίο ή πρόσφατο ανταγωνισμό μεταξύ των εθνικών στρατών. Βλέπουμε ισπανούς και τούρκους πεζοναύτες να αποβιβάζονται μαζί στην περιοχή όπου οι πρόγονοί τους ήρθαν αντιμέτωποι στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) πριν από σχεδόν πέντε αιώνες», γράφει ο Ντι Φέο.

Περισσότερο εντυπωσιακό, όμως, είναι το γεγονός πως «Αθήνα και Αγκυρα άφησαν στην άκρη τις εντάσεις, και με τη μεσολάβηση των αξιωματικών του ναυτικού της Μαδρίτης, συγχρονίζουν ασκήσεις μπροστά στις ακτές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, όπου μέχρι πριν από δύο χρόνια υπήρχαν αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα, ώστε να παραμένουν σε απόσταση τα αεροσκάφη του Ερντογάν».

Larguez les amarres! ⚓️#NeptuneStrike 24-1 serves as a dynamic Petri dish, providing a platform for experimentation and the refinement of Allied cooperation. 🔬

As Charles de Gaulle leads an international Carrier Strike Group 🇫🇷🇵🇹🇬🇷🇮🇹 across European seas, France takes the… pic.twitter.com/eqTsNhSC8u

— STRIKFORNATO (@STRIKFORNATO) April 27, 2024