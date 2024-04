To rebranding της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως «περήφανη γιαγιά»

Η ομάδα των συνεργατών της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν, θέλει να γνωρίσουμε το πρόσωπο πίσω από το γραφείο. «Νομίζετε ότι γνωρίζετε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν; Σκεφτείτε το ξανά» σημειώνει το Politico που έψαξε το θέμα και έχει το ρεπορτάζ.

Σαράντα μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, το διακύβευμα για τους επικοινωνιολόγους της προέδρου της Κομισιόν είναι το λίφτινγκ στην εικόνα της: η άκαμπτη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις δίνει τη σκυτάλη στη ζεστή μητέρα και γιαγιά που, όπως όλοι μας, θέλει η οικογένειά της να μεγαλώσει σε μια πιο ασφαλή Ευρώπη.

Το 2019, όταν η φον ντερ Λάιεν προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η εικόνα της ήταν διαφορετική. Και είχε διαμορφωθεί με πετυχημένες επικοινωνιακές κινήσεις. Για παράδειγμα, το 2008, όταν ήταν υπουργός Οικογένειας της Γερμανίας, η φον ντερ Λάιεν άφησε τον ηθοποιό, σταρ του Χόλιγουντ, Χιου Τζάκμαν, να την ανασύρει μέσα από έναν κάδο ανακύκλωσης για τις ανάγκες της εικόνας της ως γερμανίδας πολιτικού (X/@JorgeLiboreiro):

Randomly remembering that time when Ursula von der Leyen was rescued from a recycling bin by the one and only Hugh Jackman #goals pic.twitter.com/EeD6QLCpVa

— Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) September 24, 2020