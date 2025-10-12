Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 6-12 Οκτωβρίου

Ερημικό ΑΕΠ, Παρθενών χωρίς σκαλωσιές, πίστα Ferrari, ουράνιο τόξο τυφώνα. «Πάρε το σαπουνάκι μου και βουρ στο μπάνιο» διέταξε ο τοίχος το φιλότεχνο κοινό. Δύο είδη σαύρας, η Γκρέτα των Σπάτων, σκραπ από μπάχαλα. Χρυσάφι και βραβεία ειρήνης. Μερεμέτια στην Ουάσινγκτον, «ζόμπι» στη Νέα Υόρκη, αθέατα φυλλώματα στο Λονδίνο. Η αγκαλιά με τη γάτα
Τυφώνας πέρασε από το Χαϊκού της Κίνας, δεν πείραξε τους ουρανοξύστες και άφησε για επισκεπτήριο το ουράνιο τόξο
Jiang Jurong/VCG via Getty Images/Ideal image
Φυλλωσιές φθινοπωρινού Λονδίνου, απαρατήρητες από τους προσηλωμένους στο καθήκον ιππείς της Βασιλικής Φρουράς
REUTERS/Toby Melville
Στην ύπαιθρο κοντά στη Μόντενα έσπευσε το drone και απαθανάτισε τη νέα πίστα δοκιμών της Ferrari
Ferrari/Handout via REUTERS
Ιγκουάνα καπέλωσε ανδρικό κεφάλι στις Φλιππίνες λίγες ώρες πριν από τον τελευταίο σεισμό των 7,5 Ρίχτερ
REUTERS/Noel Celis
Στη Γάζα ο μικρός έχασε μάνα, πατέρα, δύο αδελφές, τρεις παππούδες και τη γάτα που βλέπετε
REUTERS/Ramadan Abed
Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν σε πλατεία του Τελ Αβίβ και απένειμαν το δικό τους βραβείο ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Amir Goldstein
Οι καμηλιέρηδες της κινεζικής ερήμου οδήγησαν και τους τουρίστες και το ΑΕΠ ψηλά στους αμμόλοφους
Chen Kun/VCG via Getty Images/Ideal image
Μικρή Κούρδισσα του Ιράκ δροσίζεται από «ιερή πηγή» της θρησκείας γιαζίντι που ενσωματώνει παγανιστικά και ισλαμικά μυστικιστικά στοιχεία
REUTERS/Khalid al-Mousily
Αθηναϊκή λιακάδα με Ηρώδειο, Ερέχθειο και μερικώς απαλλαγμένο από σκαλωσιές Παρθενώνα
INTIME NEWS/Γιάννης Λιάκος
Με σαπούνια στα χέρια του, αυτό το ασιατικό καλλιτέχνημα κάλεσε τους θεατές του στο ντους
REUTERS/Maxim Shemetov
Πίσω από αυτό το μακιγιάζ «ζόμπι» κρύφτηκε το πρόσωπο μιας επισκέπτριας νεοϋορκέζικης έκθεσης κόμιξ
REUTERS/Eduardo Munoz
Τα Σπάτα καλωσόρισαν την Γκρέτα ως «απελαθείσα από το Ισραήλ» και όχι ως τοτέμ του κλιματικού mainstream
REUTERS/Λουίζα Γκουλιαμάκη
Αμερικανικό καρέ που συνδυάζει τα στοιβαγμένα μπροστά στο Καπιτώλιο σακιά με άμμο και το ομοσπονδιακό shutdown
REUTERS/Jonathan Ernst
Είρων ο φακός, έβαλε γυαλιά σε μία κυρία από το πλήθος των επενδυτών που κατέκλυσαν πωλητήριο χρυσού στην Μπανγκόκ
EPA/Rungroj Yongrit
Ο κόσμος ξέρει την Υεμένη λόγω Χούθι, όμως εκεί ενδημεί και ο μάλλον άγνωστος στους πολλούς αραβικός χαμαιλέων
EPA/Yahya Arhab
Από δημοσιογραφικής απόψεως τα μπάχαλα του Νεπάλ αναλύθηκαν δεόντως, μα τα κατάλοιπά τους είναι για πέταμα
REUTERS/Navesh Chitrakar
