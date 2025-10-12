Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 6-12 Οκτωβρίου

Ερημικό ΑΕΠ, Παρθενών χωρίς σκαλωσιές, πίστα Ferrari, ουράνιο τόξο τυφώνα. «Πάρε το σαπουνάκι μου και βουρ στο μπάνιο» διέταξε ο τοίχος το φιλότεχνο κοινό. Δύο είδη σαύρας, η Γκρέτα των Σπάτων, σκραπ από μπάχαλα. Χρυσάφι και βραβεία ειρήνης. Μερεμέτια στην Ουάσινγκτον, «ζόμπι» στη Νέα Υόρκη, αθέατα φυλλώματα στο Λονδίνο. Η αγκαλιά με τη γάτα