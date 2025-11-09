Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 3-9 Νοεμβρίου

Τουταγχαμών και πιτσιρίκος, πανσέληνος και Ακρόπολη, βουντού και ταλκ. Κατά πάσα έννοια θέατρο πολέμου το Ντονέτσκ. Σοφό πουλί, ογκώδης κεφαλή, επαναπατρισμένη Σακίρα. Οχι δα και μπούρκες στην 5η Λεωφόρο, μόνο ένα «άγαλμα» κλαμένο. Μητρότητα ιπποποτάμων, Χριστούγεννα Νοεμβρίου, ινδικό Διάστημα. Οι γερανοί πέταξαν μακριά από την κρεμαστή γέφυρα με την επίφοβη ομίχλη και ο Μικ Τζάγκερ στην Κρήτη
Ούτε από θάνατο ούτε από ματαιότητα ξέρει ο μικρός, όμως τον πήγαν στην Γκίζα για να δει τη χρυσή σαρκοφάγο του Τουταγχαμών
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Παραμονές της Συνάξεως των Αρχαγγέλων το Λονδίνο άναψε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στους εμπορικούς δρόμους του
Dan Kitwood/Getty Images/Ideal image
Καρέ μέσα από το τζάμι της περίφραξης: λεχώνα ιπποπόταμος και το μωρό της σε βερολινέζικη δημόσια στέρνα
REUTERS/Annegret Hilse
Στις 5 Νοεμβρίου η Πανσέληνος διέρρηξε τα νέφη και στήθηκε πάνω από την Ακρόπολη των Αθηνών
REUTERS/Λουίζα Γκουλιαμάκη
Μόλις η Νέα Υόρκη απέκτησε μουσουλμάνο δήμαρχο το «Αγαλμα της Ελευθερίας» δάκρυσε επειδή ακόμη κυβερνά ο Τραμπ
REUTERS/Evelyn Hockstein
Στην Μπογκοτά η Σακίρα τραγούδησε «οι γυναίκες δεν κλαίνε πια» και οι συμπατριώτισσές της προσποιήθηκαν ότι την πίστεψαν
REUTERS/Luisa Gonzalez
Διπλάσια όλων η κεφαλή του Κιμ, ασφαλώς πρόσεξε ότι μερικοί φαντάροι δεν γέλασαν, ούτε έκλαψαν από ευτυχία
KCNA via REUTERS
Με αυτόν τον πύραυλο και από δική της βάση εκτόξευσης η Ινδία έστειλε στο Διάστημα επικοινωνιακό δορυφόρο
EPA/ISRO
Υπέροχη πτήση τεσσάρων γερανών σε φλεγόμενο από το δείλι ουρανό κάπου στη βορειοανατολική Γαλλία
REUTERS/Gonzalo Fuentes
Θεατρικότητα προσέθεσαν στο τοπίο του Ντονέτσκ και στην Ιστορία του Πολέμου τα ουκρανικά πανιά αναχαίτισης drones
REUTERS/Anatolii Stepanov
Ολα τα είχε τακτοποιημένα η Αϊτή, το βουντού στα νεκροταφεία τής έλειπε και μάλιστα πασπαλισμένο με μωρουδιακό ταλκ
REUTERS/Patrice Noel
Οι Βολιβιανοί, πάντως, ανήμερα των Αγίων Πάντων των Ρωμαιοκαθολικών ζύμωσαν και έψησαν πρόσφορα για τα πεθαμένα τους
REUTERS/Claudia Morales
Ανίδεη από χολιγουντιανά θρίλερ, η νεπαλέζα αγρότισσα διέσχισε την κρεμαστή γέφυρα ολομόναχη και μέσα σε πυκνή ομίχλη
REUTERS/Navesh Chitrakar
Την Παρασκευή ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Νέας Υόρκης (δεξιά) πήγε σε τζαμί τού Πουέρτο Ρίκο και ευχαρίστησε τον Αλλάχ του
REUTERS/Ricardo Arduengo
Κάποιος νεάζων τουρίστας ποζάρισε στην Κνωσό, καμιά πενηνταριά χιλιόμετρα μακριά από τα Βορίζια – ποιος να ήταν, άραγε;
Instagram/mickjagger
Στην πίστα Formula 1 του Σάο Πάολο βρέθηκε η κουκουβάγια, αλλά, ως σοφή, πέταξε μακριά μόλις άρχισαν τα μαρσαρίσματα
EPA/Isaac Fontana
