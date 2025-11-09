Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 3-9 Νοεμβρίου

Τουταγχαμών και πιτσιρίκος, πανσέληνος και Ακρόπολη, βουντού και ταλκ. Κατά πάσα έννοια θέατρο πολέμου το Ντονέτσκ. Σοφό πουλί, ογκώδης κεφαλή, επαναπατρισμένη Σακίρα. Οχι δα και μπούρκες στην 5η Λεωφόρο, μόνο ένα «άγαλμα» κλαμένο. Μητρότητα ιπποποτάμων, Χριστούγεννα Νοεμβρίου, ινδικό Διάστημα. Οι γερανοί πέταξαν μακριά από την κρεμαστή γέφυρα με την επίφοβη ομίχλη και ο Μικ Τζάγκερ στην Κρήτη