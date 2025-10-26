Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 20-26 Οκτωβρίου

Κύματα, γερανοί, ελαιώνες. «Σκυλιά του Halloween» είδαν την Κιμ Καρντάσιαν και τρόμαξαν. Μπαμπού, κομήτης, κωπηλασία, ενόργανη. Αλλα σκυλιά δεν είδαν τον κούριερ και κατήγγειλαν τον Τραμπ. Δριμύς ο «Μπένιαμιν», θυμωμένος ο γάτος, γιορταστικός ο σκελετός. Και η «μαλάκρα» βγάζει μεροκάματο
Ορθωσε ανάστημα στο υδάτινο τείχος, μα τελικά εγκατέλειψε τον κυματοθραύστη του Κέιπ Τάουν για να μη βρέξει το κινητό του
REUTERS/Esa Alexander
Η κινέζα αγρότισσα αρμάθιασε τα ξυλαράκια του μπαμπού φορώντας δυσοίωνη (χειμώνας έρχεται…) υγειονομική μάσκα
Deng Heping/VCG via Getty Images/Ideal image
Τα ζώα ντρέπονταν, όμως οι Νεοϋορκέζοι τα έβγαλαν με το ζόρι στις ρούγες, στολισμένα σαν «σκυλιά του Halloween»
REUTERS/Kevin Coombs
Δύο σλοβάκοι λάτρεις του Διαστήματος είδαν τον κομήτη «Λέμον» και την ουρά του να λάμπουν στην έναστρη νύχτα
Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images/Ideal image
Ωσπου να ταξιδέψουν νοτιότερα, οι γερανοί πέταξαν στον πυρακτωμένο από το δείλι ουγγαρέζικο ουρανό
EPA/Zsolt Czegledi
Στην κεφαλή το άκρον άωτον της σαρίας, στον τράχηλο ο ζυγός της μπουρζουαζίας, στο μπούστο η Κιμ Καρντάσιαν
REUTERS/Mario Anzuoni
Λόγω της ταχύτητας του κωπηλάτη ο φακός συνέθλιψε το παραποτάμιο περιβάλλον στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης
Maddie Meyer/Getty Images/Ideal image
Μόλις σχόλασαν τα μπάχαλα, το νεπαλέζικο «κουλέρ λοκάλ» επανήλθε ζωηρόχρωμο σε ουρανό, άνθη, ρούχα και σάρκα
REUTERS/Navesh Chitrakar
Στο Παρίσι φύσηξε ο «Μπένιαμιν» (όχι ο Νετανιάχου») και πάγωσε κορίτσια, αναστάτωσε κομμώσεις, έσπασε ομπρέλες
REUTERS/Abdul Saboor
Υπερρεαλιστικό ποιητικό καρέ με γυναικείο σώμα, από εκεί που δεν το περιμένεις: από αγώνες ενόργανης γυμναστικής
EPA/Mast Irham
Πακιστανοί μπεχλιβάνηδες έβγαλαν μεροκάματο σε αλάνα του Καράτσι όπου την πάλη των πανηγυριών αποκαλούν «μαλάκρα»
REUTERS/Akhtar Soomro
Τρία καλιφορνέζικα σκυλιά ξεροστάλιασαν περιμένοντας τον κούριερ και έριξαν το φταίξιμο στους δασμούς Τραμπ
REUTERS/Mike Blake
Προεόρτια της μεξικανικής Ημέρας των Νεκρών, με σκελετό φυτεμένο σε μπαξέ κατιφέδων και με φόντο το ηφαίστειο «Ελ Πόπο»
REUTERS/Henry Romero
Εβγαλαν βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία τον γάτο, φορώντας του την Αρτα με τα Γιάννενα, ή, μάλλον, την Κριμαία με το Ντονμπάς
REUTERS/Ramil Sitdikov
Ελαιώνας είναι και η κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη όπου στρώθηκαν κιόλας τα ελαιόπανα για τη συγκομιδή
REUTERS/Mohammed Torokman
Πανέτοιμοι να ασπαστούν τις αμερικανικές κολοκύθες οι Κοσοβάροι, πέταξαν μερικές στην αρκούδα λόγω… Halloween
REUTERS/Valdrin Xhemaj
