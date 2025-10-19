Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 13-19 Οκτωβρίου

Ιστιοπλοϊκά, χιόνια, στριμωξίδια, σώματα για κάθε γούστο. Ιπποδρομίες όπως τις βλέπουν τα πουλιά, μαγεμένοι πρίγκιπες όπως τους βλέπουν οι οικολόγοι. Παραγκουπόλεις, ακροβατικές μοίρες, χαμαλίκι στα σοκάκια. Ωστε σχόλασε και ο πόλεμος στην Παλαιστίνη…