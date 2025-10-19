Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 13-19 Οκτωβρίου

Ιστιοπλοϊκά, χιόνια, στριμωξίδια, σώματα για κάθε γούστο. Ιπποδρομίες όπως τις βλέπουν τα πουλιά, μαγεμένοι πρίγκιπες όπως τους βλέπουν οι οικολόγοι. Παραγκουπόλεις, ακροβατικές μοίρες, χαμαλίκι στα σοκάκια. Ωστε σχόλασε και ο πόλεμος στην Παλαιστίνη…
Αμέτρητα τα «προβατάκια» στα νερά της Τεργέστης, ιστιοπλοϊκά που συμμετείχαν στη «μεγαλύτερη regatta του κόσμου»
REUTERS/Yara Nardi
Το πρώτο χιόνι της σεζόν πανηγυρίστηκε στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας με «σέλφι» κάτω από σφεντάμια με ερυθρό φύλλωμα
VCG/VCG via Getty Images/Ideal image
Θέμα έγινε η επίδειξη μόδας σε βαγόνι μετρό του Σάο Πάολο, αν και στο αθηναϊκό τα μοντέλα παρελαύνουν αβέρτα
EPA/Sebastiao Moreira
Αν ήμασταν πετούμενα, έτσι θα βλέπαμε τα άλογα και τους τζόκεϊ, σαν σκιές πολλαπλάσιες του πραγματικού όγκου τους
REUTERS/Lee Smith
Αν και ο μικρός «δενδροβάτραχος» δεν είναι μαγεμένος πρίγκιψ, επέστρεψε στο βασιλικό Νησί με φροντίδα οικολόγων
Dan Kitwood/Getty Images/Ideal image
Πανευτυχής προϋπάντησε στα νότια κιμπούτς του Ισραήλ τα ελικόπτερα που μετέφεραν τους απαχθέντες από τη Χαμάς
REUTERS/Amir Cohen
Μάλλον το παλαιστινιακό μέλλον της Παλαιστίνης έψαχνε ο υποβρύχιος φακός στον βυθό του Σαρμ ελ-Σέιχ
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Τον τρόπο αντιμετώπισης των ρωσικών drones επέδειξε αυτός ο υπομειδιών ουκρανός στρατιώτης: ένα απλωμένο δίχτυ
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Army/Handout via REUTERS
Η Εμιλι Ραταϊκόφσκι, διάσημο μανεκέν 34 Μαΐων, σε νεοϋορκέζικη πασαρέλα με εσώρουχα της φίρμας Victoria's Secret
REUTERS/Brendan McDermid
Ολα τα σώματα, ωστόσο, δικαιούνται ένα μερίδιο προβολής στα media, ακόμη οι όγκοι λίπους των παλαιστών σούμο
Action Images via Reuters/Peter Cziborra
Χορευτικό της νιγηριανής ομάδας Slum Party που προωθεί τη «θετική πλευρά της ζωής» στις παραγκουπόλεις του Λάγος
EPA/Emmanuel Adegboye
Στριμωξίδι υπό βροχήν σε βραζιλιάνικη λιτανεία Καθολικών την οποία σκέπει η «πολιτιστική κληρονομιά» της UNESCO
REUTERS/Anderson Coelho
Εντυπωσιακά ακροβατικά στους αιθέρες έκανε η μοίρα Black Eagles της Πολεμικής Αεροπορίας της Νότιας Κορέας
REUTERS/Kim Hong-Ji
Δρομείς... ορόφων έτρεξαν σε κεκλιμένη ράμπα, μήκους 2,8 χιλιομέτρων, εντός κυλινδρικού πανεπιστημιακού κτιρίου της Λωζάννης
REUTERS/Stefan Wermuth
Πρωινό καρέ με ψαράδες της στεριάς (Τσεχία) να τραβούν από τη λίμνη δίχτυα γεμάτα κυπρίνους
REUTERS/David W Cerny
Χαμαλίκι Καλκούτας με ψυχοφθόρο κάματο που τον τονίζει το φυσικό ντεκόρ, ένα σοκάκι με ωχρό, σαπισμένο κτίριο
REUTERS/Sahiba Chawdhary
