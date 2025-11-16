Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 10-16 Νοεμβρίου

Τώρα ταμείο κάνουν τα μυώδη γούστα (περάστε, κόσμε!) Το drone σαλάγησε τα γίδια, η Ιταλίδα ξεπούλησε την τρούφα, το πάρκο και το Μπάκιγχαμ ξύπνησαν τον ρομαντισμό. Αν μείνει αλάτρευτη αυτή η «θεά», θα μοιράσει φάπες. Κλιματικό ντουέτο, τέσσερα F-16, ρομπότ της Wall Street δίπλα στο Σέντραλ Παρκ, το δίκιο της τίγρης. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων του ISIS