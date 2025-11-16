Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 10-16 Νοεμβρίου

Τώρα ταμείο κάνουν τα μυώδη γούστα (περάστε, κόσμε!) Το drone σαλάγησε τα γίδια, η Ιταλίδα ξεπούλησε την τρούφα, το πάρκο και το Μπάκιγχαμ ξύπνησαν τον ρομαντισμό. Αν μείνει αλάτρευτη αυτή η «θεά», θα μοιράσει φάπες. Κλιματικό ντουέτο, τέσσερα F-16, ρομπότ της Wall Street δίπλα στο Σέντραλ Παρκ, το δίκιο της τίγρης. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων του ISIS
Γιαπωνέζες «μπονιτμπιλντερούδες» ποζάρουν με δυναμισμό έξω από το «θεματικό» μπαρ του Τόκιο όπου εργάζονται…
REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Αγρίεψε (κι άλλο) η τίγρη, αφού τα δίποδα την ξεσπίτωσαν από το βασίλειό της στη Σουμάτρα λόγω του φόβου τους
Adi Prima/Anadolu via Getty Images/Ideal image
Σε χρυσοκέντητο μαξιλάρι έβαλαν την τρούφα οι Τορινέζοι, να τη μυρίσει η κοπέλα και να «τσιμπήσουν» οι πλειοδότες
REUTERS/Alessandro Garofalo
Υπέροχο από ψηλά και λίγο προτού δύσει ο ήλιος το φθινοπωρινό Σέντραλ Παρκ, αλλά η νύχτα εκεί είναι… σκοτεινή ιστορία
Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images/Ideal image
Ταμπλό καπιταλιστικής «νεκράς φύσης»: οθόνες μετοχών και γοργοπόδαρο ρομπότ στο Χρηματιστήριο του Μανχάταν
REUTERS/Brendan McDermid
Θαρραλέα η βασιλική σύζυγος Καμίλα, αναμετρήθηκε με το αρχέτυπο της μπαλαρίνας, έστω εντός του Μπάκιγχαμ
Yui Mok/Pool via REUTERS
Αυτά τα τέσσερα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας μας, τύπου F-16 Viper, συμμετείχαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ στην Ιταλία
ΙNTIME SPORTS/Υπουργείο Αμυνας
Δύο γυναίκες ιθαγενείς του Αμαζονίου πήγαν στην περί κλίματος διάσκεψη του ΟΗΕ, στο Μπελέμ, πιασμένες χέρι-χέρι
EPA/Andre Coelho
Το παριζιάνικο σύμβολο έλαμψε στα δεκάχρονα της αποφράδας ημέρας που οι τζιχαντιστές σκότωσαν σωρηδόν αθώους
REUTERS/Abdul Saboor
«Θεά» με τέσσερα κεφάλια, δώδεκα μάτια και οκτώ χέρια, άπαντα στον ίδιο κορμό. Εθεάθη στο βουδιστικό Μπουτάν
REUTERS/Joachim Herrmann
Το τσοπανόσκυλο έκανε το χατίρι τού drone και «κύκλωσε» το κοπάδι των αιγοπροβάτων καθ’ οδόν προς το τσέχικο χειμαδιό
REUTERS/Eva Korinkova
Γαλήνιο ψάρεμα στην «κορνίς» της Βηρυτού, δηλαδή σε μια από τις πιο τρικυμισμένες στεριές της Μεσογείου
REUTERS/Mohamed Azakir
Οκέι το τοπίο στη Νότια Ντακότα (χωράφι, παλιό τρακτέρ με σβάρνα, θημωνιές, λίγες φλόγες) και με εξωτικό φόντο… Βορείου Σέλαος
CJ Yushta Photography/μέσω REUTERS
Αν ο μικρός που έψαχνε στα χαλάσματα της Γάζας για σκραπ φορούσε μπλούζα της Benetton, ίσως γινόταν και ρεκλάμα
EPA/Mohammed Saber
Οι ρωμαίες διαδηλώτριες περιποιήθηκαν δεόντως την Τζόρτζια Μελόνι, αφού της φόρεσαν γερμανικό κράνος εποχής Σαλό
REUTERS/Matteo Minnella
Και η Αλγεβρα ξέρει από ποίηση και η Γεωμετρία, όμως το λονδρέζικο πάρκο υποβάλλει στίχους του Σέλεϊ και του Κιτς
REUTERS/Kevin Coombs
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20