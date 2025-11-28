Ο φωτογράφος και η Φύση

Rukhiya Mohammed / Nature inFocus

«Απόηχος των Ανατολικών Γκατς». Νικητής στην κατηγορία Portfolio. Αυτή η φωτογραφική ιστορία στην οροσειρά Ιστερν Γκατς στην περιοχή Αντρα Πραντές της Ινδίας, προσφέρει μια ματιά στο πώς οι ανθρώπινες δράσεις, όπως η αποψίλωση δασών, οι κατασκευές, η εξόρυξη, η καλλιέργεια και ο τουρισμός, έχουν διαμορφώσει τα τοπία των βουνών και των γκατς. Για αιώνες, αυτά τα περιβάλλοντα υποστήριξαν κοινότητες, άγρια ζωή και περίπλοκα οικολογικά δίκτυα. Σήμερα είναι πιο ευάλωτα από ποτέ. Κάθε φωτογραφία αποκαλύπτει ένα διαφορετικό επίπεδο αντίκτυπου και προσκαλεί τον θεατή να σκεφτεί τι διακυβεύεται