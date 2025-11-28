Ο φωτογράφος και η Φύση

Ο διαγωνισμός Nature inFocus 2025 ανακοίνωσε τους νικητές του στο φεστιβάλ Nature in Focus, το οποίο φιλοξενήθηκε στο ιστορικό παλάτι-ξενοδοχείο «Jayamahal Palace» στην Μπανγκαλόρ της Ινδίας. Φέτος ο διαγωνισμός είχε τεράστια ανταπόκριση, με συμμετοχή 1.250 φωτογράφων από 38+ χώρες. Οι περίπου 16.000 εικόνες που υποβλήθηκαν παρουσίασαν μια οικουμενική οπτική για τη φύση, την άγρια ​​ζωή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

