Ο φωτογράφος και η Φύση

Ο διαγωνισμός Nature inFocus 2025 ανακοίνωσε τους νικητές του στο φεστιβάλ Nature in Focus, το οποίο φιλοξενήθηκε στο ιστορικό παλάτι-ξενοδοχείο «Jayamahal Palace» στην Μπανγκαλόρ της Ινδίας. Φέτος ο διαγωνισμός είχε τεράστια ανταπόκριση, με συμμετοχή 1.250 φωτογράφων από 38+ χώρες. Οι περίπου 16.000 εικόνες που υποβλήθηκαν παρουσίασαν μια οικουμενική οπτική για τη φύση, την άγρια ζωή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
«Αρχαίοι Αντίπαλοι». Νικητής στην κατηγορία Συμπεριφορά Ζώου. Στο νησί Ελσμιρ του Καναδά, ένα κοπάδι μοσχοφόρων μόσχων σχηματίζει αμυντικό κύκλο, με τα κέρατα στραμμένα προς τα έξω, για να προφυλάξει τα μικρά του από αρκτικό λύκο με πρόσφατα σημάδια κυνηγιού. Ακολούθησε χάος όταν η αγέλη άρπαξε μερικά μοσχαράκια για ένα μικρό γεύμα
Amit Eshel / Nature inFocus
«Αστική Oαση». Νικητής στην κατηγορία Συνύπαρξη. Στο καταφύγιο άγριας ζωής Ρας Αλ Κορ τα φλαμίνγκο τρέφονται με φόντο τον πανύψηλο ορίζοντα του Ντουμπάι. Αυτός ο αστικός υγρότοπος, που φιλοξενεί κάθε χειμώνα πάνω από 25.000 αποδημητικά πουλιά, φιλτράρει το νερό, αποθηκεύει άνθρακα και διατηρεί τη ζωή, παρά τη διαρκή επέκταση της πόλης
Sarthak Agrawal / Nature inFocus
«Στην Ακρη Δύο Κόσμων». Νικητής, βραβείο Ράμκι Σρίνιβασαν για την Προστασία της Αγριας Ζωής. Στο Ουνταϊπούρ του Ρατζαστάν, μια νεαρή λεοπάρδαλη τρέφεται με ένα κουφάρι αγελάδας δίπλα σε σκουπίδια και σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Μια ανησυχητική υπενθύμιση για το πόσο κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς ζουν πλέον τέτοια προσαρμόσιμα αιλουροειδή
Rajat Chordia and Vidhan Dwivedi / Nature inFocus
«Κλέφτης στο προσκήνιο». Νικητής στην κατηγορία Αγριο τοπίο & Ζώα σε Βιότοπο. Στο Εθνικό Πάρκο Βασλοβάνι της Γεωργίας ο φωτογράφος ρίχνει απαλό φως σε μια συστάδα από ασυνήθιστα σχήματα δέντρων, χρησιμοποιώντας φλας και ύφασμα για να καθοδηγήσει μια αλεπού προς το οπτικό πεδίο. Με τη διάταξη να ενσωματώνεται στον θόλο, η στιγμή προσφέρει μια σύντομη ματιά σε έναν άπιαστο επισκέπτη που κινείται μέσα στη νύχτα
Sergey Bystritsky / Nature inFocus
«Ο Παρατηρητής του Στεγάστρου». Νικητής στην κατηγορία Πορτρέτα Ζώων. Σε δάσος της Ουγκάντα, ένας νεαρός αρσενικός χιμπατζής χαλαρώνει αβίαστα πάνω στο στριμμένο κλαδί ενός κλήματος, σταματώντας για να παρατηρήσει τον κόσμο από κάτω
Federica Cordero / Nature inFocus
«Ναυτίλος εν Κινήσει». Νικητής στην κατηγορία Νέος Φωτογράφος. Στο Ανιλάο των Φιλιππίνων, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής κατάδυσης σε σκοτεινά νερά, ένας θηλυκός αργοναύτης (ή paper nautilus) προσκολλάται σε φύλλο που παρασύρεται από το νερό, χρησιμοποιώντας το ως προσωρινό καταφύγιο στην ανοιχτή θάλασσα. Η στιγμή προσφέρει μια σύντομη ματιά στο πώς τα πλάσματα του ωκεανού προσαρμόζονται στη ζωή σε βαθιά, ανοιχτά νερά και στον κόσμο κάτω από τα κύματα
Tinnapat Netcharussaeng / Nature inFocus
«Στη Δροσιά της Παραλίας». Ειδική μνεία στην Κατηγορία Αγριο Τοπίο & Ζώα σε Βιότοπο. Μετά από μέρες επιτόπιας έρευνας με τοπικούς δασοφύλακες, ο φωτογράφος απαθανατίζει έναν δράκο στο νησί Κομόντο της Ινδονησίας να ξεκουράζεται σε ρηχά παράκτια νερά. Ως ψυχρόαιμα ζώα, χρησιμοποιούν νερό και λάσπη για να δροσιστούν και συχνά κολυμπούν ή περπατούν κατά μήκος του βυθού αναζητώντας τροφή ή σύντροφο
Suliman Alatiqi / Nature inFocus
«Πράσινο Μέσα σε Πράσινο». Επιλαχών στην κατηγορία Αγρια Ζώα & Τοπία σε Βιότοπο. Στο χωριουδάκι Αμπολι, στα ορεινά τροπικά δάση Νορθ Γουέστερν Γκατς της πολιτείας Μαχαράστρα στην Ινδία, ένας βατράχος μαλαμπάρ αναπαύεται ήσυχα σε ένα φυτό και με το πράσινο χρώμα του γίνεται μέρος του βιότοπου. Αυτά τα σπάνια αμφίβια χρησιμοποιούν το χρώμα και τη μορφή τους για να κρύβονται
Pratik Pradhan / Nature inFocus
«Μοτίβα στον Ουρανό». Επιλαχούσα στην κατηγορία Δημιουργική Φωτογραφία Φύσης. Στον Καναδά, ένα σμήνος πουλιών σαρώνει τον ουρανό σχηματίζοντας μια χαριτωμένη αψίδα, δίπλα σε ένα πανύψηλο κτίριο της πόλης. Η συγχρονισμένη κίνησή τους σχηματίζει ένα λεπτό μοτίβο, μια υπενθύμιση ότι ακόμη και σε πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα οι ρυθμοί της φύσης συνεχίζουν να ξεδιπλώνονται από πάνω μας
Raghuvamsh Chavali / Nature inFocus
«Απόηχος των Ανατολικών Γκατς». Νικητής στην κατηγορία Portfolio. Αυτή η φωτογραφική ιστορία στην οροσειρά Ιστερν Γκατς στην περιοχή Αντρα Πραντές της Ινδίας, προσφέρει μια ματιά στο πώς οι ανθρώπινες δράσεις, όπως η αποψίλωση δασών, οι κατασκευές, η εξόρυξη, η καλλιέργεια και ο τουρισμός, έχουν διαμορφώσει τα τοπία των βουνών και των γκατς. Για αιώνες, αυτά τα περιβάλλοντα υποστήριξαν κοινότητες, άγρια ζωή και περίπλοκα οικολογικά δίκτυα. Σήμερα είναι πιο ευάλωτα από ποτέ. Κάθε φωτογραφία αποκαλύπτει ένα διαφορετικό επίπεδο αντίκτυπου και προσκαλεί τον θεατή να σκεφτεί τι διακυβεύεται
Rukhiya Mohammed / Nature inFocus
«Το Ψάρι της Ημέρας». Επιλαχούσα στην κατηγορία Συμπεριφορά Ζώου. Στο χωριό Κολούρ της πολιτείας Καρνατάκα, στη νότια Ινδία, μια αράχνη-ψαράς (ή δολομήδης) ξεκουράζεται στην άκρη του νερού κρατώντας τα ψάρια που μόλις έχει ψαρέψει. Η στιγμή αποτυπώνει πόσο εύστοχα έχει ονομαστεί και πόσο αξιοσημείωτοι μπορούν να είναι οι κυνηγοί της φύσης
Kashyap Naresh Raval / Nature inFocus
«Σύντροφοι σε ρωγμές». Ειδική μνεία στην κατηγορία Νέος Φωτογράφος. Σε μια βραχώδη σχισμή στα νησιά Σοκόρο του Μεξικού, οι αστακοί της Καραϊβικής συγκεντρώνονται στη μία πλευρά, ενώ οι λευκοί καρχαρίες των υφάλων ξεκουράζονται στην άλλη. Αυτή η ασυνήθιστη παρέα δείχνει πώς πολύ διαφορετικά είδη βρίσκουν ασφάλεια στα ίδια υποβρύχια καταφύγια.
Tinnapat Netcharussaeng / Nature inFocus
«Εντομο Γερανός εν Κινήσει». Νικητής στην κατηγορία Δημιουργική Φωτογραφία Φύσης. Κάπου στην Ινδία, ένα έντομο της οικογένειας των τιπουλίδων, σαν τεράστιο κουνούπι (cranefly), ξεκινά να κινείται απαλά, καθισμένο σε ένα λεπτό κλαδάκι. Χρησιμοποιώντας ένα σταθερό κινητό φως για να εντοπίσει την κίνησή του και ένα speedlight από άλλη γωνία για να «παγώσει» το σώμα του, ο φωτογράφος απαθανάτισε το έντομο με ευκρίνεια, ενώ τα ντελικάτα πόδια του λάμπουν με μια απαλή μπλε αύρα
Bidyut Kalita / Nature inFocus
«Πρωινή ρυμούλκηση». Ειδική μνεία στην κατηγορία Συμπεριφορά Ζώου. Ενώ παρατηρούσε πουλιά σε ένα δάσος στο χωριό Αγκούμπε της ινδικής πολιτείας Καρνατάκα, ο φωτογράφος παρατήρησε κίνηση στο έδαφος. Κοιτάζοντας προσεκτικά, είδε ότι επρόκειτο για ένα ινδικό μυρμήγκι που πηδούσε κουβαλώντας μια κατσαρίδα: μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης από ένα από τα πιο μικροσκοπικά πλάσματα της φύσης
Manjunath S / Nature inFocus
«Ιστορία Δύο Κορμών». Ειδική Μνεία στην κατηγορία Νέος Φωτογράφος. Στο Εθνικό Καταφύγιο Μασάι Μάρα στην Κένυα, δύο ελέφαντες μπλέκουν τις προβοσκίδες τους, σε μια στιγμή ήπιου παιχνιδιού. Το ασπρόμαυρο πλαίσιο τονίζει την υφή του δέρματός τους και την ήρεμη σύνδεση που μοιράζονται μεταξύ τους
Rohan Shah / Nature inFocus
