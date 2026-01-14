Γερμανία: Σεξουαλική παρενόχληση, ναρκωτικά και «χάιλ Χίτλερ» σε ελίτ στρατιωτική μονάδα

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθιστεί σε ένα σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης, ακροδεξιού εξτρεμισμού και χρήσης ναρκωτικών σε ένα ελίτ σύνταγμα, κάτι που απειλεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες ενίσχυσης του στρατού και αύξησης των προσλήψεων.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν περισσότερες από 12 καταγγελίες εναντίον στρατιωτών του 26ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, μιας αερομεταφερόμενης μονάδας του στρατού με έδρα την πόλη Τσβάιμπριγκεν στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Ερευνητές εξετάζουν καταγγελίες ότι στρατιώτες της ελίτ μονάδας φορούσαν στολές ναζιστικού τύπου και έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» από τις αποκαλύψεις, λέγοντας ότι «αντιβαίνουν πλήρως στις θεμελιώδεις αξίες της Μπούντεσβερ (Bundeswehr), των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα αυτό το μήνα, με στόχο να προσελκύσει 18χρονους να υπηρετήσουν σε μια νέα μορφή εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, καθώς η Γερμανία προσπαθεί να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της εν μέσω φόβων για τη ρωσική επιθετικότητα.

Οπως ανέφεραν οι Financial Times, το ζήτημα έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κουλτούρα στο στράτευμα, σε μια εποχή που επιδιώκει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο εσωτερικό και διεθνώς, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να υπόσχεται να καταστήσει την Μπούντεσβερ τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη.

Η Ανιέσκα Μπρίγκερ, βουλευτής των Πρασίνων και μέλος της Επιτροπής Αμυνας της Μπούντεσταγκ, προειδοποίησε ότι οι κατηγορίες αμαύρωσαν όχι μόνο μία μονάδα, αλλά «τη σημαντική υπηρεσία που επιτελούν τόσοι πολλοί στρατιώτες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε μια σοβαρή στιγμή, όταν η Μπούντεσβερ και οι πολιτικοί μας πρέπει να στρατολογήσουν τους πιο ικανούς ανθρώπους για στρατιωτική θητεία».

Το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών είναι μία από τις πιο ελίτ μονάδες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, σημείωσαν οι Financial Times. Αποτελούμενο από περίπου 1.700 στρατιώτες, έχει δράσει σε αποστολές στο εξωτερικό και σε εκκενώσεις εμπόλεμων ζωνών στο Αφγανιστάν, στο Μάλι και στο Σουδάν.

Οι κατηγορίες έγιναν για πρώτη φορά δημόσιες τον Οκτώβριο, όταν μια τοπική εφημερίδα έλαβε ανώνυμη πληροφορία ότι μέλη του Συντάγματος βρίσκονταν υπό έρευνα για διάφορες κατηγορίες: ναζιστικούς χαιρετισμούς, φωτογράφιση ανδρών και γυναικών συναδέλφων τους στα ντους, χρήση ναρκωτικών και χρήση ναζιστικών στολών.

Στη συνέχεια, ο στρατός επιβεβαίωσε ότι ερευνούσε διακριτικά το θέμα μετά από καταγγελίες γυναικών αλεξιπτωτιστών, οι οποίες αποτελούν περίπου το 5% του Συντάγματος, τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι ο διοικητής της μονάδας, συνταγματάρχης Ολιβερ Χένκελ, είχε απομακρυνθεί από τη θέση του. Ενας τοπικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός που απέκτησε αντίγραφο της αποχαιρετιστήριας ομιλίας του Χένκελ ανέφερε ότι ο ίδιος αρνήθηκε πως η αλλαγή της θέσης του είχε οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες και δήλωσε: «Εχω καθαρή συνείδηση και είμαι πεπεισμένος ότι η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά».

Από τότε, οι κατηγορίες που αφορούν το εν λόγω Σύνταγμα, έχουν πολλαπλασιαστεί.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ένα καυστικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, στο οποίο επικαλείται πηγές από το εσωτερικό του στρατού που αναφέρουν ότι στο Τσβάιμπριγκεν υπήρχε μια «ακροδεξιά, ανοιχτά αντισημιτική κλίκα» που χρησιμοποιούσε προσβλητικές εκφράσεις όπως «εβραϊκό γουρούνι».

Οι γυναίκες ήταν θύματα πορνογραφικών αστείων και απειλών βιασμού, καθώς και ανδρών συναδέλφων τους που τους έδειχναν τα γεννητικά τους όργανα.

Ο υποστράτηγος Χάραλντ Γκάντε δήλωσε στην εφημερίδα ότι «έμεινε σχεδόν άφωνος» όταν έμαθε τι συνέβαινε στο Τσβάιμπριγκεν. «Οχι μόνο για τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν», πρόσθεσε.

Η καλή συμπεριφορά και η ενσάρκωση των δημοκρατικών αξιών, τόνισε ο Γκάντε, ήταν αυτό που διέκρινε την Μπούντεσβερ «από τους ρώσους στρατιώτες», όπως είπε.

Την Πέμπτη, το περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε νέες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι ένας διοικητής λόχου έστρεψε το οπλισμένο πιστόλι του στα πρόσωπα δύο στρατιωτών.

Ενας άλλος στρατιώτης χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το περιοδικό, αφού δέχτηκε «επανειλημμένα χτυπήματα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και στο κεφάλι» από τους εκπαιδευτές του.

Καθώς η έκταση των κατηγοριών έγινε σαφής, ο Πιστόριους δέχτηκε κριτική από βουλευτές και τον γερμανικό Τύπο επειδή περίμενε μέχρι τον Δεκέμβριο για να μιλήσει δημόσια για το θέμα.

Συνολικά, η Μπούντεσβερ έχει διερευνήσει 55 υπόπτους για την υπόθεση, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του στρατού στους Financial Times. Τρεις στρατιώτες έχουν ήδη απολυθεί και άλλοι 19 αντιμετωπίζουν διαδικασία απόλυσης.

Δεκαέξι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί σε εισαγγελείς για ποινική έρευνα, κυρίως για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, αλλά και για περιστατικά μίσους και χρήσης απαγορευμένων εξτρεμιστικών συμβόλων.

Ο στρατός έχει επίσης ξεκινήσει αυτό που ονομάζει «σχέδιο δράσης των αερομεταφερόμενων δυνάμεων», με στόχο την προώθηση καλύτερης ηγεσίας και σαφέστερης εκπαίδευσης σχετικά με τις αξίες στις ένοπλες δυνάμεις.

«Η βία, ο σεξισμός και ο εξτρεμισμός δεν έχουν θέση στον γερμανικό στρατό», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Αναμένουμε από τους στρατιώτες και τους πολιτικούς υπαλλήλους μας να υπερασπίζονται ενεργά και να προστατεύουν την ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Οταν αυτό δεν συμβαίνει, ενεργούμε αποφασιστικά».

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, ανέφεραν οι FT.

Το 2020, το υπουργείο Αμυνας διέλυσε μια ολόκληρη ελίτ μονάδα ειδικών δυνάμεων, προειδοποιώντας ότι η «τοξική ηγεσία» της είχε «αναπτύξει και προωθήσει εξτρεμιστικές τάσεις».

Το 2022, ένας πρώην στρατιώτης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των πέντε ετών για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία πολιτικών, ενώ προσποιείτο ότι ήταν σύρος πρόσφυγας.

Ο Τόμας Ρόβεκαμπ, μέλος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Επιτροπής Αμυνας, δήλωσε σε συνέντευξή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Deutschlandfunk ότι οι κατηγορίες που αφορούν το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, ήταν «απαράδεκτες». Ωστόσο, τόνισε επίσης ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικές των 180.000 στρατιωτών της Γερμανίας.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι από το Κέντρο Στρατιωτικής Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών του στρατού διαπίστωσε ότι μόνο το 0,4% των στρατιωτών επέδειξαν ακροδεξιές συμπεριφορές —ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το 5% που, σύμφωνα με τη μελέτη, ισχύει για τον γενικό πληθυσμό.

