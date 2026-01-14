Ρωσία: Δύο νεκροί από επιθέσεις με ουκρανικά drones

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της ρωσικής πόλης του Ροστόφ επί του Ντον και της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στο Ροστόφ επί του Ντον, την πόλη του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της νότιας Ρωσίας, «επίθεση drones» προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών και ζημιές σε δύο διαμερίσματα, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram, ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας που σκοτώθηκε στην επίθεση βρέθηκε από τους διασώστες σε ένα από τα διαμερίσματα που υπέστησαν ζημιές.

The Empils oil plant in Rostov was struck by Ukraine pic.twitter.com/kvN1O1RweI — Greyskull (@FreudGreyskull) January 14, 2026

Aλλοι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, οι οποίες είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας την περιφέρεια Ροστόφ, όπου προκλήθηκε φωτιά σε αρκετές εγκαταστάσεις σε βιομηχανική ζώνη.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων «των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» κατά αυτοκινήτου «το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά», σημείωσε στο Telegram o περιφερειακός κυβερνήτης, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ρωσική επίθεση με drone, την Τετάρτη, προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 16 ορόφων, προσθέτοντας ότι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνονταν στο σημείο.

