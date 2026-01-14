207
Διαμέρισμα στις φλόγες από πλήγμα ουκρανικού drone, στο Ροστόφ επί του Ντον, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης
Κόσμος

Ρωσία: Δύο νεκροί από επιθέσεις με ουκρανικά drones

Τα πλήγματα σημειώθηκαν στο Ροστόφ επί του Ντον και στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε διαμερίσματα. Νέο πλήγμα σε πολυκατοκία στο Κίεβο

Protagon Team Protagon Team 14 Ιανουαρίου 2026, 10:45

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της ρωσικής πόλης του Ροστόφ επί του Ντον και της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στο Ροστόφ επί του Ντον, την πόλη του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της νότιας Ρωσίας, «επίθεση drones» προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών και ζημιές σε δύο διαμερίσματα, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram, ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας που σκοτώθηκε στην επίθεση βρέθηκε από τους διασώστες σε ένα από τα διαμερίσματα που υπέστησαν ζημιές.

Aλλοι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, οι οποίες είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας την περιφέρεια Ροστόφ, όπου προκλήθηκε φωτιά σε αρκετές εγκαταστάσεις σε βιομηχανική ζώνη.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων «των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» κατά αυτοκινήτου «το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά», σημείωσε στο Telegram o περιφερειακός κυβερνήτης, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ρωσική επίθεση με drone, την Τετάρτη, προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 16 ορόφων, προσθέτοντας ότι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνονταν στο σημείο.

