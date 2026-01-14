H Μαντόνα στη σέξι καμπάνια για το «The One» των Dolce & Gabbana

Η ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνι ήταν η τέλεια επιλογή για τη χειμερινή συλλογή των Dolce & Gabbana το 1989, μόλις τρία χρόνια μετά το ντεμπούτο του οίκου. Πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρομπέρτο ​​Ροσελίνι και οι δυο νεαροί, τότε, σχεδιαστές αξιοποίησαν την οπτική των ταινιών του, καθώς και εκείνων του Βιτόριο Ντε Σίκα και άλλων ιταλών σκηνοθετών. Η καμπάνια τους ήταν συναισθηματική, δραματική και αισθησιακή, όπως ο νεορεαλισμός.

«Ο ιταλικός κινηματογράφος, και ιδιαίτερα ο νεορεαλισμός, έχει ασκήσει βαθιά επιρροή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εικόνα των Dolce & Gabbana», εξηγεί στους βρετανικούς Times ο Στέφανο Γκαμπάνα με αφορμή τη νέα καμπάνια του οίκου για το άρωμα «The One». Οι ταινίες του Λουκίνο Βισκόντι είναι οι αγαπημένες του και η Σοφία Λόρεν η Νο 1 ηθοποιός της εποχής της. Οσο για τον Ντομένικο Ντόλτσε, η αγαπημένη του ταινία είναι ο «Γατόπαρδος» (1963), επίσης του Βισκόντι, και η αγαπημένη του ηθοποιός η Αννα Μανιάνι.

Αλλά το 1989, μια άλλη νεαρή καλλιτέχνις, αυτή τη φορά Ιταλοαμερικανίδα, γοήτευσε τους σχεδιαστές. Η Μαντόνα, η οποία στο βίντεο του τραγουδιού της «Papa Don’t Preach» (1986) φορούσε ένα μπλουζάκι με τη φράση «Οι Ιταλοί το κάνουν καλύτερα», εμφανίστηκε εκείνη τη χρονιά στο Τορίνο στο πλαίσιο της (σκανδαλώδους) παγκόσμιας τουρνέ της με τίτλο «Blond Ambition».

Μια καθιερωμένη σταρ και δυο νέοι designers

«Ηταν ήδη μια καθιερωμένη σταρ, ενώ εμείς ήμασταν δυο νέοι σχεδιαστές που μόλις ξεκινούσαμε την καριέρα μας», θυμάται ο Στέφανο Γκαμπάνα. «Ο Ντομένικο και εγώ πήγαμε να τη δούμε επειδή ήμασταν, και εξακολουθούμε να είμαστε, μεγάλοι θαυμαστές της. Θυμάμαι να λέμε ο ένας στον άλλον: “Φαντάσου μια μέρα να φοράει κάτι δικό μας”»…

Λίγο αργότερα έφτασε στα γραφεία τους ένα αντίτυπο της International Herald Tribune με μια φωτογραφία της Μαντόνα σε πάρτι στο Παρίσι. Φορούσε τα ρούχα τους. «Το θυμάμαι ακόμα», λέει ο Γκαμπάνα. «Μια φούστα ζέρσεϊ, ένα σουτιέν και μια πλεκτή ζακέτα. Πετρώσαμε!».

Οι σχεδιαστές επικοινώνησαν μαζί της. «Από την αρχή μάς ένωσε το πάθος, η επιθυμία να σπάσουμε τα καλούπια και να δώσουμε φωνή στις προσωπικότητές μας», λέει ο Γκαμπάνα. «Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, πήγαμε για φαγητό στο “Silvano”, ένα ιταλικό εστιατόριο, στη Νέα Υόρκη. Συζητήσαμε για ώρες, σταματήσαμε για ποτά και κάναμε σχέδια να συναντηθούμε ξανά την επόμενη μέρα». Και προσθέτει: «Παρά το γεγονός ότι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, είναι η μόνη γυναίκα που εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει γιατί παραμένει –και θα είναι πάντα– το είδωλό μου!»

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Μαντόνα θα φορούσε επανειλημμένως τα ρούχα των Dolce & Gabbana σε σημαντικές περιστάσεις. Οπως λέει τώρα η ποπ σταρ, «η φιλία μου με τον Ντομένικο και τον Στέφανο χρονολογείται δεκαετίες πίσω. Γνωριστήκαμε όταν ήμασταν νέοι καλλιτέχνες, ωθώντας τα όρια και αμφισβητώντας τους κοινωνικούς κανόνες».

Αυτή η υπέρβαση των ορίων ξεκίνησε στην πραγματικότητα το 1993, όταν οι σχεδιαστές δημιούργησαν περίπου 1.500 κοστούμια για την τουρνέ της «Girlie Show», μεταξύ των οποίων σουτιέν με μυτερά cup, κορσέδες, κορμάκια διακοσμημένα με κρύσταλλα και μπότες μέχρι τους μηρούς. Εκτοτε η Μαντόνα έχει παραλάβει βραβεία, έχει ποζάρει για εξώφυλλα περιοδικών, έχει παρακολουθήσει πρεμιέρες ταινιών και έχει φωτογραφηθεί για εξώφυλλα άλμπουμ φορώντας δημιουργίες των Dolce & Gabbana.

Ωστόσο, πέρασαν δύο δεκαετίες προτού της ζητήσουν οι ιταλοί μόδιστροι να εμφανιστεί σε μια διαφημιστική καμπάνια τους. Το 2010 η Μαντόνα φωτογραφήθηκε σε στιλ ασπρόμαυρου ιταλικού νεορεαλισμού από τον αμερικανό φωτογράφο Στίβεν Κλάιν για την προώθηση των γυναικείων συλλογών δύο σεζόν του οίκου. Στο σπίτι, πλένοντας πιάτα, σφουγγαρίζοντας, τρώγοντας μακαρόνια ή ψωνίζοντας στην αγορά. Εκείνη η καμπάνια ήταν ένας φόρος τιμής στην ταινία «Μάμα Ρόμα» (1962) του Παζολίνι. Οι λήψεις σχεδιάστηκαν σαν στιγμές μιας κινηματογραφικής αφήγησης και η Μαντόνα υποδύθηκε μια σύγχρονη πλατινέ ξανθιά Μανιάνι, γράφει ο Πίτερ Χάουαρθ στους Times.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα η ποπ σταρ ποζάρει και πάλι για τους φίλους της. Το βίντεο και οι φωτογραφίες για τη διαφήμιση του αρώματος «The One» είναι έργο του τούρκου φωτογράφου Μερτ Αλάς, ο οποίος στο παρελθόν, ως μέλος του φωτογραφικού ντουέτου Mert & Marcus, είχε φωτογραφίσει την τραγουδίστρια, αλλά πλέον ακολουθεί τα βήματα του Μάρτιν Σκορσέζε.

Το 2013, ο μεγάλος αμερικανός σκηνοθέτης είχε σκηνοθετήσει μια ασπρόμαυρη διαφήμιση με τίτλο «Street of Dreams» για μια προηγούμενη έκδοση του «The One», με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και τη Σκάρλετ Γιόχανσον στους έρημους δρόμους της Νέας Υόρκης με μια vintage Alfa Romeo. Ηταν ένας σαφής φόρος τιμής στην «Dolce Vita» (1960) του Φελίνι.

Αλλά η έμπνευση για τη νέα καμπάνια δεν περιορίζεται σε μια ταινία. «Θέλαμε να διοχετεύσουμε τη διαχρονική ουσία του ιταλικού κινηματογράφου –τον αισθησιασμό, το δράμα και το συναισθηματικό βάθος του– επιτρέποντας στη Μαντόνα να ερμηνεύσει αυτό το πνεύμα με τον δικό της μοναδικό τρόπο», λέει ο Ντόλτσε.

Και ο Γκαμπάνα προσθέτει: «Είναι μια αισθησιακή διαφήμιση με μεγάλη απήχηση, δημιουργημένη από τον Μερτ Αλάς με την άμεση συμβολή της Μαντόνα. Ενα παιχνίδι επιθυμιών που δεν είναι ποτέ σαφείς, γεμάτο αντιθέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μαντόνα, μια γυναίκα δυνατή, γεμάτη αυτοπεποίθηση, που ξαναγράφει τους κανόνες της αποπλάνησης σε μια παθιασμένη ιστορία αγάπης με τον [κουβανό ηθοποιό] Αλμπέρτο Γκουέρα, μια ιστορία ζήλιας, έλξης και διασκέδασης… Αντί να επικαλείται νοσταλγία ή κλασικό γκλάμουρ, αυτή η καμπάνια δοξάζει τον καθαρό μαγνητισμό και την ατομικότητα, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το μήνυμα της μοναδικότητας του αρώματος».

Το άρωμα «The One» κυκλοφόρησε το 2006 και έκτοτε έχει «επανερμηνευθεί» αρκετές φορές. Αυτή η τελευταία εκδοχή του εισάγει ένα πικάντικο άρωμα κεχριμπαριού για άνδρες και ένα έντονο λουλουδάτο eau de parfum κεχριμπαριού για γυναίκες, με το τελευταίο να αναπτύσσεται από τον αρωματοποιό Κουέντιν Μπις.

Στο ατμοσφαιρικό soundtrack η Μαντόνα τραγουδάει, για πρώτη φορά στα ιταλικά, μια εκδοχή του τραγουδιού «La Bambola», μεγάλη επιτυχία της Πάτι Μπράβο το 1968. «Πάντα αγαπούσα αυτό το τραγούδι», λέει στους Times. «Το άκουγα συχνά όταν ήμουν παιδί», θυμάται. «Ενιωσα ότι ήταν το τέλειο τραγούδι για να ορίσει αυτή τη στιγμή στον χρόνο, ένας ύμνος για τις γυναίκες και μια ρήξη με την αναμενόμενη, παραδοσιακή συμπεριφορά».

Αυτό θέτει τον τόνο για ένα καυτό, υποβλητικό αφήγημα, που παρουσιάζει την τραγουδίστρια με κορσέ και έναν άνδρα με λευκό γιλέκο και λευκό πουκάμισο να την πλησιάζει αισθησιακά. Αν το 2015 η Μαντόνα ενσάρκωσε την Αννα Μανιάνι για τους Dolce & Gabbana, τώρα είναι περισσότερο Σοφία Λόρεν, αλλά αναμφισβήτητα πιο πλανεύτρα παρά μάνα, γράφει στους Times ο Πίτερ Χάουαρθ.

«Η Μαντόνα ενσαρκώνει όλα όσα αντιπροσωπεύει η μάρκα: δύναμη, ατομικότητα και ασυμβίβαστη αυθεντικότητα», λέει ο Ντόλτσε. «Πάντα ήταν τολμηρή στο να εκφράζεται, να σπάει τους κανόνες και να ξαναγράφει τις πολιτισμικές αξίες, όπως ακριβώς και η προσέγγισή μας στη μόδα και στην ομορφιά. Το χάρισμα και ο μαγνητισμός της είναι διαχρονικά, όπως ακριβώς και οι κώδικές μας. Η Μαντόνα συνδυάζει αισθησιασμό και ευφυΐα, κομψότητα και επανάσταση, παράδοση και νεωτερικότητα». Και ο Γκαμπάνα προσθέτει: «Δεν ακολουθεί τάσεις, τις δημιουργεί. Γι’ αυτό είναι και θα είναι πάντα η πεμπτουσία της γυναίκας Dolce & Gabbana».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News