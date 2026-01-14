Καράκας, όπως Αβάνα: Ισλαμιστές, ρώσοι πράκτορες, ναρκοβαρόνοι

Σε παγκόσμιο σταυροδρόμι κατασκόπων, μεγαλεμπόρων ναρκωτικών και μαχητών από τη Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί (εδώ και πολλά χρόνια) το Καράκας. Πέρα, όμως, από πράκτορες της Μόσχας, βαρόνους της κοκαΐνης και εκπροσώπους της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, το παρών στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας δίνουν επίσης κολομβιανοί αντάρτες, ρώσοι πετρελαιάδες, Βάσκοι, πρώην μέλη της ΕΤΑ και κινέζοι επιχειρηματίες.

«Αυτό που ήταν η Κούβα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου είναι σήμερα η Βενεζουέλα», γράφει σε ανταπόκρισή του από την Κουκούτα της Κολομβίας, δίπλα στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, ο Φάμπιο Τονάτσι της La Repubblica. Ομως μεταξύ των δύο χωρών, της Κούβας και της Βενεζουέλας, υφίστανται κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές, προσθέτει ο ιταλός απεσταλμένος στη Λατινική Aμερική: 303 δισ. βαρέλια πετρελαίου στο υπέδαφος της Βενεζουέλας, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, και κοιτάσματα σπάνιων μετάλλων όπως κολτάνιο, ένα από τα πιο περιζήτητα ορυκτά μεταλλεύματα του κόσμου, αφού είναι απαραίτητο για την κατασκευή πάμπολλων ηλεκτρονικών συσκευών και κυρίως των κινητών τηλεφώνων.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τα πρώτα ξένα χέρια που έσφιξε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες μετά την ορκωμοσία της ήταν εκείνα των πρέσβεων της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, με τη Repubblica να θυμίζει πως ο αντιαμερικανικός άξονας στη Βενεζουέλα έχει καταρχάς πετρελαϊκά και άλλα συμφέροντα, αλλά και γεωπολιτικές βλέψεις.

Ορυκτός πλούτος

Η συμμαχία με τη Ρωσία εδραιώθηκε υπό τον Τσάβες για την προμήθεια όπλων, τη συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και για στρατιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης κρίσης που βίωσε η Βενεζουέλα την περίοδο 2015-2018, η Μόσχα απαίτησε να πληρώνεται σε χρυσό και διαμάντια από το Μεταλλευτικό Τόξο του (ποταμού) Ορινόκο, μια περιοχή στο υπέδαφος της οποίας κρύβεται ένας τεράστιος μεταλλευτικός θησαυρός, με πράκτορες της Μόσχας να δρουν ανενόχλητοι εκεί και επιχειρηματίες να κλείνουν συμφωνίες σε κωμοπόλεις που κατοικούνται από Ρώσους.

Μια πηγή με διασυνδέσεις στις μυστικές υπηρεσίες της Κολομβίας, μιλώντας στον απεσταλμένο της La Repubblica, επιβεβαίωσε ότι ρώσοι πράκτορες επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων, συνδράμοντας τις Αρχές του Καράκας στην αναχαίτιση κολομβιανών ανταρτών, καθώς και της διακρατικής εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua.

Στη Βενεζουέλα δραστηριοποιούνται επίσης κινέζοι επιχειρηματίες, δεδομένου ότι το Πεκίνο έχει δανείσει δισεκατομμύρια στη χώρα, ενώ όσον αφορά τις στενές σχέσεις του Καράκας με την Αβάνα, αρκεί να σημειωθεί πως κατά την αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου σκοτώθηκαν περισσότεροι από τριάντα Κουβανοί, μέλη της προσωπικής φρουράς του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος όμως ανέκαθεν αρνείτο την ύπαρξή τους.

«Ρώσοι, Κινέζοι, Κουβανοί είναι μόνο μερικές από τις μεταβλητές που φαίνεται να έχουν παραβλεφθεί στην εξίσωση του Τραμπ για το παρόν και το μέλλον της Βενεζουέλας. Υπάρχουν και άλλες», σχολιάζει ο ο Φάμπιο Τονάτσι.

Η Μπολιβαριανή Επανάσταση

«Η Μπολιβαριανή Επανάσταση είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό», ανέφερε στην ιταλική εφημερίδα ο Ρονάλ Ροντρίγκες, ερευνητής στο Παρατηρητήριο για τη Βενεζουέλα στο Πανεπιστήμιο του Ροζάριο, στην Κολομβία. «Δηλώνοντας “αντιαμερικανική” κατάφερε να σφυρηλατήσει δεσμούς με άλλες κυβερνήσεις και να δημιουργήσει αεροπορικές διαδρομές που διευκόλυναν τη σύνδεση με αραβικές χώρες».

Ομως από εκείνα τα αεροπλάνα δεν αποβιβάζονταν μόνο άνδρες με χαρτοφύλακες στα χέρια και επιχειρηματικές συμφωνίες στα κεφάλια τους. «Το καθεστώς, ακολουθώντας μια ταυτοτική λογική, χορήγησε υπηκοότητα σε πολλούς Μεσανατολίτες με διασυνδέσεις με τη βιομηχανία πετρελαίου, αλλά και σε μέλη οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές», εξήγησε ο κολομβιανός ειδικός στην Repubblica.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές μυστικές υπηρεσίες, οι πυρήνες της Χαμάς στη Βενεζουέλα είναι λίγοι και διατηρούν χαμηλό προφίλ. Επιδίδονται σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων τα οποία στη συνέχεια στέλνουν στην Παλαιστίνη, ενώ δραστηριοποιούνται κυρίως στις περιοχές της Αλτα Γουαχίρα και του Νόρτε ντε Σανταντέρ, μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας.

Πολυετείς δεσμοί

Σύμφωνα, όμως, με την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ, την περιβόητη DEA, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ. Οι δεσμοί μεταξύ του τσαβισμού και του λιβανέζικου Κόμματος του Θεού χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2007, την εποχή ενός ταξιδιού του Μαδούρο στη Συρία, ο οποίος τότε εκτελούσε χρέη υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας: όπως είχαν αποκαλύψει οι Financial Times, ο μετέπειτα πρόεδρος της χώρας είχε συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με έναν διοικητή της Χεζμπολάχ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Δαμασκού.

Στο πλαίσιο του Project Cassandra, της πρώτης μεγάλης έρευνας της DEA για την εγκληματική δράση της Χεζμπολάχ στη Νότια Αμερική, αποκαλύφθηκε πως οι Λιβανέζοι εξέδιδαν πολύ εύκολα διαβατήρια στη Βενεζουέλα, ενώ αεροσκάφη της Conviasa, του εθνικού αερομεταφορέα της χώρας, μετέφεραν από το Καράκας στη Δαμασκό, αλλά και στο Ιράν, όπλα, χρήματα και ναρκωτικά. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η Χεζμπολάχ συνεργαζόταν με τον Αϊμάν Τζομάα, ενός λιβανέζου εμπόρου ναρκωτικών που δραστηριοποιείται στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Οι Λιβανέζοι φέρονται επίσης να είχαν στήσει και στρατόπεδα εκπαίδευσης.

Αντρο εγκληματιών

Οι σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ιράν, και μέσω της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταξύ της Βενεζουέλας και του λεγόμενου αντιαμερικανικού και αντιισραηλινού Αξονα της Αντίστασης, συνεχίστηκαν και μετά το 2016, χρονιά που ολοκληρώθηκε το Project Cassandra. «Οι κυρώσεις των ΗΠΑ συνέβαλαν σημαντικά στην ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στην πολιτική ευθυγράμμισή τους», ανέφερε σχετικά η Ναζανίν Σανατκάρ από το Ιρανικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών, στην Τεχεράνη.

Τις προηγούμενες ημέρες, επισκεπτόμενος τη Γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ, μία από τις τρεις στην Κουκουτά που συνδέουν την Κολομβία με τη Βενεζουέλα, ο υποψήφιος πρόεδρος και πρώην υπουργός Αμυνας της Κολομβίας, Χουάν Κάρλος Πινθόν, δήλωσε ότι «δυστυχώς η Βενεζουέλα έχει μετατραπεί σε άντρο εγκληματιών: υπάρχουν η ETA, η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, οι κολομβιανοί αντάρτες του ELN και των FARC, ληστές όλων των ειδών. Ολοι τους βρήκαν στο Καράκας ένα περιβάλλον που τους επιτρέπει να υπάρχουν».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News