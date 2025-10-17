Φωτογράφος Αγριας Ζωής 2025: τα μαγικά κλικ

Ο Wildlife Photographer (Φωτογράφος Αγριας Ζωής), ο μεγαλύτερος φωτογραφικός διαγωνισμός άγριας ζωής παγκοσμίως, πέρα από την τέχνη της απεικόνισης του φυσικού κόσμου, προωθεί και τις αξίες της βιοποικιλότητας. Εφέτος διαγωνίστηκαν 60.636 λήψεις, ενώ συμμετείχαν φωτογράφοι από 113 διαφορετικές χώρες. Οι δε νικητές ανέδειξαν την ομορφιά, το δράμα και την ποικιλομορφία της ζωής στον πλανήτη Γη

17 Οκτωβρίου 2025, 15:26