Φωτογράφος Αγριας Ζωής 2025: τα μαγικά κλικ

Fernando Faciole / Wildlife Photographer of the Year

Κατηγορία Επιπτώσεις. Ενας ορφανός, μικρός σε ηλικία μυρμηγκοφάγος ακολουθεί τον άνθρωπο που τον φροντίζει, και ο οποίος τον έχει μόλις ταΐσει, σε κέντρο αποκατάστασης ζώων στη Βραζιλία. Η φωτογραφία «μιλάει» για τις επιπτώσεις από τους απανωτούς θανάτους μυρμηγκοφάγων στην άσφαλτο, που είναι ο βασικός λόγος για τη ραγδαία μείωση του πληθυσμού τους στη χώρα της Νότιας Αμερικής