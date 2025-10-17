Φωτογράφος Αγριας Ζωής 2025: τα μαγικά κλικ

Ο Wildlife Photographer (Φωτογράφος Αγριας Ζωής), ο μεγαλύτερος φωτογραφικός διαγωνισμός άγριας ζωής παγκοσμίως, πέρα από την τέχνη της απεικόνισης του φυσικού κόσμου, προωθεί και τις αξίες της βιοποικιλότητας. Εφέτος διαγωνίστηκαν 60.636 λήψεις, ενώ συμμετείχαν φωτογράφοι από 113 διαφορετικές χώρες. Οι δε νικητές ανέδειξαν την ομορφιά, το δράμα και την ποικιλομορφία της ζωής στον πλανήτη Γη
«Λουκούλλειο γεύμα». νικητής στην κατηγορία Ωκεανοί, Η Mεγαλύτερη Eικόνα. Η ώρα του φαγητού αποδείχτηκε… φρενίτιδα που ξέσπασε γύρω από ένα σκάφος, μια πολική νύχτα στον νορβηγικό Βορρά. Ο φωτογράφος πέτυχε να συλλάβει το χαοτικό σκηνικό των γλάρων που επιχειρούν να κλέψουν τα ψάρια από το πλήρωμα του πλεούμενου
Audun Rickardsen / Wildlife Photographer of the Year
«Συγχρονισμένο ψάρεμα», νικητής στην κατηγορία Συμπεριφορά. Ενας κακαρέλλος (ή μπανάνα της θάλασσας) αρπάζει τη λεία του κάτω από τη μύτη (ή καλύτερα... το ράμφος) ενός ερωδιού στη λίμνη Γιουντάνγκ, στην κινεζική επαρχία Φουτζιάν
Qingrong Yang / Wildlife Photographer of the Year
«Επισκέπτης της πόλης-φάντασμα», μεγάλος νικητής του διαγωνισμού για το 2025. Ο φωτογράφος αιχμαλώτισε μια καφετιά ύαινα να περιφέρεται στα σκελετωμένα απομεινάρια μιας από καιρό εγκαταλειμμένης πόλης αδαμαντωρύχων στο Κόλμανσκοπ της Ναμίμπια. Για αυτή τη μία και μοναδική λήψη ο φωτογράφος... καραδοκούσε μια ολόκληρη δεκαετία
Wim van den Heever / Wildlife Photographer of the Year
«Μετά την καταστροφή», νικητής στην κατηγορία Νέος Φωτογράφος Αγριας Ζωής (17 ετών και κάτω). Ορη Λεπίνι, κεντρική Ιταλία. Η εικόνα λέει την ιστορία ενός χαμένου οικοτόπου. Το μακρύκερο σκαθάρι μοιάζει να παρατηρεί ένα εγκαταλειμμένο μηχάνημα, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν γεμάτη γέρικες οξιές
Andrea Dominizi / Wildlife Photographer of the Year
Κατηγορία Επιπτώσεις. Ενας ορφανός, μικρός σε ηλικία μυρμηγκοφάγος ακολουθεί τον άνθρωπο που τον φροντίζει, και ο οποίος τον έχει μόλις ταΐσει, σε κέντρο αποκατάστασης ζώων στη Βραζιλία. Η φωτογραφία «μιλάει» για τις επιπτώσεις από τους απανωτούς θανάτους μυρμηγκοφάγων στην άσφαλτο, που είναι ο βασικός λόγος για τη ραγδαία μείωση του πληθυσμού τους στη χώρα της Νότιας Αμερικής
Fernando Faciole / Wildlife Photographer of the Year
«Συνάντησε τον γείτονα», κατηγορία Ανατέλλον Αστέρι. Μια απρόσμενη απογευματινή συνάντηση κύκνων με έναν μυοκάστορα - τρωκτικό με καταγωγή τη Νότια Αμερική
Luca Lorenz / Wildlife Photographer of the Year
«Γάτα ανάμεσα σε φλαμίνγκο», νικητής στην κατηγορία Συμπεριφορά: Θηλαστικά. Το καρακάλ (αφρικανική αγριόγατα) έχει αρπάξει ένα φλαμίνγκο κοντά στη λίμνη Εντούτου της Τασμανίας. Η διατροφή των καρακάλ περιλαμβάνει από έντομα μέχρι αντιλόπες, ενώ είναι γνωστά για τα ακροβατικά τους άλματα στην προσπάθειά τους να πιάσουν πουλιά στον αέρα. Ωστόσο ελάχιστες φορές έχουν «συλληφθεί» να κυνηγούν φλαμίνγκο
Dennis Stogsdill / Wildlife Photographer of the Year
«Πιασμένος στους προβολείς», νικητής στην κατηγορία Φυσική Δεξιοτεχνία. Μια αράχνη φωτισμένη μέσα στον ιστό της από φώτα αυτοκινήτων – ένα εντυπωσιακό καλειδοσκοπικό εφέ της φωτογράφου Σιμόν Μπαουμάιστερ
Simone Baumeister / Wildlife Photographer of the Year
«Παιχνιδιάρηδες βάτραχοι»., νικητής στην κατηγορία Συμπεριφορά: Αμφίβια και Ερπετά. Βατραχάκια των δέντρων διασκεδάζουν ομαδικά μετά από καταρρακτώδη βροχή – μια συνήθεια που μπορεί να διαρκέσει για μερικές ώρες
Quentin Martinez / Wildlife Photographer of the Year
«Mad hatterpillar», νικητής στην κατηγορία Συμπεριφορά: Ασπόνδυλα. H Tζορτζίνα Στέιτλερ αναζητούσε επί χρόνια αυτό το είδος κάμπιας, όταν, στο εθνικό πάρκο της δυτικής Αυστραλίας Torndirrup, παρατήρησε αυτή τη σπάνια εικόνα: έναν πύργο από κάμπιες - με σκοπό την προστασία τους από επιθέσεις αρπακτικών
Georgina Steytler / Wildlife Photographer of the Year
«Λιμνούλα υπό εξαφάνιση», νικητής στην κατηγορία Υγρότοποι. Ενας γαλαξίας από πράσινες νέον φούσκες σε αυστραλιανό χερσότοπο. Ο φωτογράφος επισκέφθηκε αυτό το εύθραυστο οικοσύστημα θέλοντας να αναδείξει τη σημασία του ως απέραντου αποθηκευτικού χώρου διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και ως οικοτόπου που φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία άγρας ζωής
Sebastian Frölich / Wildlife Photographer of the Year
«Θανατηφόρα γοητεία», νικητής στην κατηγορία Φυτά και Μύκητες. Ο Τσιέν Λι κατάφερε να αποκαλύψει τον «φθορίζοντα» κόσμο ενός σαρκοφάγου φυτού που προσελκύει έντομα με το υπεριώδες φως που εκπέμπει - τα έντομα μπορούν να το δουν, όχι όμως και ο άνθρωπος
Chien Lee / Wildlife Photographer of the Year
«Κροταλίας», νικητής του βραβείου Φωτορεπορτάζ. Για να αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους όταν φυσάει κρύος αέρας, έτσι ώστε να μπορέσουν να κυνηγήσουν και να χωνέψουν σωστά, οι κροταλίες συνηθίζουν να πηγαίνουν στην άσφαλτο. Ο συγκεκριμένος είχε μεταφερθεί εκτός οδοστρώματος από έναν πολίτη που ανησύχησε για την επιβίωση του ερπετού
Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year
«Γδέρνοντας το φίδι», νικητής του βραβείου Φωτορεπορτάζ. Μια νεαρή γυναίκα στο Σουιτγουότερ του Τέξας γδέρνει ένα σκοτωμένο φίδι, προκειμένου το κρέας και το δέρμα του να πουληθούν
Javier Aznar González de Rueda / Wildlife Photographer of the Year
