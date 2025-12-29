Βιολιστές και περιβαλλοντολόγοι ερίζουν για ένα απειλούμενο δέντρο

Η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από το περναμπούκο, ξύλο βραζιλιάνικης προέλευσης από το οποίο κατασκευάζονται τα καλύτερα δοξάρια στον κόσμο, αποκαλύπτει μια δύσκολη ισορροπία: πώς προστατεύεις ένα απειλούμενο δέντρο χωρίς να στερήσεις από τη μουσική ένα πολύτιμο εργαλείο; Κατασκευαστές δοξαριών, μουσικοί και περιβαλλοντολόγοι συγκρούονται, αναζητώντας μια λύση που θα διασώσει και τη φύση και την τέχνη.

Το 2017, ένας γάλλος δημοπράτης πούλησε ένα δοξάρι 200 ετών, έργο του Φρανσουά Ξαβιέ Τουρτ, του «Στραντιβάρι» των δοξαριών, έναντι 576.000 ευρώ. Ο Τουρτ ήταν από τους πρώτους τεχνίτες που χρησιμοποίησαν συστηματικά το ξύλο περναμπούκο (ή Pau-Brasil – Caesalpinia echinata), το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται το κορυφαίο υλικό για την κατασκευή δοξαριών. Στις σύγχρονες ορχήστρες, δεκάδες τέτοια δοξάρια κινούνται ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα ολόκληρο «δάσος» από περναμπούκο.

Υπάρχει, όμως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έγραψε πρόσφατα ο Economist: Η αποψίλωση, η επέκταση των πόλεων και η κτηνοτροφία έχουν περιορίσει το Ατλαντικό Δάσος της Βραζιλίας, το φυσικό περιβάλλον του δέντρου, στο ένα όγδοο της αρχικής έκτασής του. Ο πληθυσμός των δέντρων έχει μειωθεί κατά 80% μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα. Από το 2007, η διεθνής σύμβαση CITES (Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας) έχει ήδη θέσει περιορισμούς στο εμπόριο προϊόντων από περναμπούκο.

Ωστόσο, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση ζητά τώρα από τη CITES να κατατάξει το περναμπούκο στην κατηγορία των πιο απειλούμενων ειδών, προσφέροντάς του τη μέγιστη δυνατή προστασία. Η απόφαση αναμενόταν τη Δευτέρα, σε σύνοδο στη Σαμαρκάνδη. Η πρόταση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους τεχνίτες των δοξαριών και στους μουσικούς.

Αν και οι λάτρεις της τέχνης και της φύσης συνήθως συμπορεύονται, το συγκεκριμένο ξύλο τούς έχει χωρίσει σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τα δοξάρια από περναμπούκο, εξήγησε στον Economist ο κατασκευαστής Κρίστοφερ Γκρέιβς, έχουν μοναδικές ιδιότητες: αντοχή, ελαστικότητα και έναν ιδιαίτερα πλούσιο ήχο. Οι κατασκευαστές έχουν βρει υποκατάστατα για άλλα υλικά, για το περναμπούκο όμως δεν υπάρχει ποιοτικά ισοδύναμη επιλογή. Επιπλέον, οι τεχνίτες υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν πολύ μικρές ποσότητες ξύλου και ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων τους έχει εισαχθεί πολλά χρόνια πριν.

Αν το ξύλο μπει σε καθεστώς αυστηρότερης προστασίας, κάθε δοξάρι, ακόμη κι ένα παλιό, θα χρειάζεται ειδική πιστοποίηση για να περάσει οποιαδήποτε σύνορα. Οι περιβαλλοντολόγοι θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ ένα μικρό τίμημα για τη διάσωση ενός δέντρου που «έδωσε το όνομά του στη Βραζιλία, ενώ παράγει χρυσοκίτρινα άνθη και κόκκινη ρητίνη όταν τραυματίζεται», όπως γράφει η βραζιλιάνικη αίτηση.

Η παράνομη υλοτομία συνεχίζεται για να τροφοδοτεί τη βιομηχανία δοξαριών, ισχυρίζεται η περιβαλλοντική υπηρεσία της χώρας. Η επιχείρηση με την εύγλωττη ονομασία «Do-Re-Mi», που ξεκίνησε το 2018, αποκάλυψε ένα σχέδιο «ξεπλύματος» το οποίο χρησιμοποιούσε παλιά έγγραφα για να κρύψει την προέλευση των πρόσφατα υλοτομημένων δέντρων.

Ωστόσο, λύσεις υπάρχουν, σημείωσε ο Economist. Περίπου 3 εκατ. δέντρα έχουν φυτευτεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, μερικά με τη βοήθεια κατασκευαστών δοξαριών. Μερικά από αυτά θα μπορούσαν να συλλεχθούν έπειτα από 30-40 χρόνια ανάπτυξης για την κατασκευή δοξαριών, καθώς τα υπάρχοντα αποθέματα περναμπούκο εξαντλούνται.

Τα άγρια δέντρα χρειάζονται αναμφίβολα προστασία. Οι κυβερνήσεις και οι μουσικοί μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά στην καταγραφή των υφιστάμενων αποθεμάτων περναμπούκο και στην παρακολούθηση της κατασκευής δοξαριών. Αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, το δέντρο μπορεί να σωθεί χωρίς να σιγήσει η μουσική.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News