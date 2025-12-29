φωτ. αρχείου | ΙΝΤΙΜΕnews

Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος στον όρμο Φαλήρου κοντά στις εκβολές του Κηφισού

Νεκρός εντοπίστηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος 84χρονος ημεδαπός στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του ποταμού Κηφισού.

Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

