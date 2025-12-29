Kλείνουν ξανά παρακαμπτηρίους οι αγρότες – προς νέα κλιμάκωση από το Σάββατο

Σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο προχωρούν από τις 16.00 της Δευτέρας οι αγρότες, «καθ΄οδόν» για νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους – απόφαση που αναμένται να ληφθεί το ερχόμενο Σάββατο σε πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων.

Την ίδια ώρα οι λεγόμενοι σκληροί των μπλόκων θεωρούν την εκπεφρασμένη πρόθεση των 18 μπλόκων της βόρειας Ελλάδας να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, «δούρειο ίππο» με στόχο να διασπαστεί το ενιαίο μέτωπο των αγροτών, ειδικά τώρα που όπως λένε, οι «συνταγές» του κοινωνικού αυτοματισμού με την ταλαιπωρία των εκδρομέων πριν και μετά τα Χριστούγεννα ,δεν πέτυχαν.

Από πλευράς κυβέρνησης η κίνηση των «18» αντιμετωπίζεται ως θετική εξέλιξη και επαναλαμβάνεται η έκκληση για διάλογο προς τους εκπροσώπους όλων των μπλόκων, χωρίς πάντως να λείπουν και οι φωνές για σκλήρυνση της στάσης ειδικά έναντι συγκεκριμένων αγροτοσυνδικαλιστών, έτσι ώστε να αποκαλύφθεί η κομματική τους -και μόνο- τοποθέτηση.

Τη Δευτέρα πάντως, όπως προαναφέρθηκε, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχωρούν στις 16.00 σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ δύο ώρες νωρίτερα, από τις 14:00 έως τις 16:00, θα κλείσουν τον παράδρομο και οι συνάδελφοί τους στο ύψος του Μπράλου.

Στη σχετική απόφαση της συνέλευσής τους, υπόσχονται εκ νέου να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς – σε έναν βέβαια αυθαίρετο ορισμό από πλευράς τους για το πότε ακριβώς αυτοί θα φύγουν ή/και θα επιστρέψουν.

Εξ ου και τα προβλήματα και η πολύωρη ταλαιπωρία που περίμενε όσους κινούνταν την Κυριακή στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας προς Αθήνα, με το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη να φθάνει, ή ακόμα και να ξεπερνά, τις 12 ώρες λόγω του τεράστιου μποτιλιαρίσματος από Τραγάνα έως Κάστρο (φωτογραφία και βίντεο κάτω).

Στα μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν απφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνέλευσή τους με αντικείμενο τόσο την αποτίμηση, όσο και τις αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

