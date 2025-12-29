Build-A-Bear: Τα λούτρινα παιχνίδια που νίκησαν τη Nvidia

Υπάρχει μια ερώτηση που στοιχειώνει τους αναλυτές στο Σίτι του Λονδίνου: Ποια είναι η μετοχή που έχει κατορθώσει να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις αυτήν της Nvidia, την κορυφαία εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης;

Το πιθανότερο είναι ότι δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να μαντέψει το όνομά της. Πρόκειται για την Build-A-Bear Workshop, όπως αποκαλύπτει η Telegraph, μια εταιρεία που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Σε πλήρη, δε, αντίθεση με την Nvidia δεν κομίζει κάτι νέο: είναι απλά μια εταιρεία που πουλάει λούτρινα παιχνίδια.

Για το μεγαλύτερο μέρος του 2025, η μετοχή της Build-A-Bear, η οποία είναι γνωστή με το χρηματιστηριακό σύμβολο BBW στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), έχει αποδώσει καλύτερα ακόμη και από αυτήν της Nvidia, του γίγαντα της Silicon Valley που οδηγεί ίσως την πιο μετασχηματιστική τεχνολογία από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Σε ορίζοντα πενταετίας η απόδοση για τη μετοχή έφθασε τον Σεπτέμβριο στα 1.800%, ενώ η αντίστοιχη για την Nvidia ήταν στα 1.200%. Οι επαναγορές μετοχών συνέβαλαν σημαντικά σε αυτήν την πορεία, εξηγεί η βρετανική εφημερίδα.

«Με τέτοια πορεία, ίσως το Build-A-Bull να ήταν πιο ταιριαστό όνομα, αν και το πιο κοντινό βοοειδές που μπόρεσα να βρω στην ιστοσελίδα της εταιρείας, σε σχέση με εκείνο που συνδέεται με εκτοξευόμενες τιμές μετοχών, ήταν μια χαριτωμένη σκωτσέζικη αγελάδα Highland Cow, με προαιρετικά αξεσουάρ ένα καρό σκουφί και κασκόλ και μια κορδέλα “χρόνια πολλά”», σημειώνει η συντάκτης του άρθρου. Αναφερόμενη στους όρους «Bear» και «Bull» εννοεί τα παρατσούκλια που έχουν οι επενδυτές – χρηματιστές στις αγορές. «Bull» είναι οι αισιόδοξοι για την πορεία των μετοχών και «Bear» οι απαισιόδοξοι.

Στην εποχή της τεχνολογίας και των tablets οι όμιλοι κατασκευής ή λιανικής πώλησης παιχνιδιών δεν θεωρoύνται «καυτές» επενδύσεις. Οι μετοχές των αμερικανικών κολοσσών Mattel και Hasbro έχουν παρουσιάσει αργή ανάπτυξη ή ακόμη και πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η The Entertainer, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων παιχνιδιών της χώρας, εμφάνισε προ φόρων ζημίες 10 εκατ. στερλινών στους 12 μήνες έως τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι κερδών 6 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Και η Toys R Us επιστρέφει δειλά-δειλά σε ορισμένους βρετανικούς εμπορικούς δρόμους, αφού χρεοκόπησε το 2018, κατηγορώντας τον διαδικτυακό ανταγωνισμό από την Amazon και την εμμονή των παιδιών με τα iPad.

Τα λούτρινα παιχνίδια, ωστόσο, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι της τεχνολογίας: δεν μπορείς να πάρεις αγκαλιά το tablet για να κοιμηθείς. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της Telegraph, ένα κυριακάτικο απόγευμα στο κατάστημα Selfridges στο Λονδίνο θα πείσει και τους πιο δύσπιστους ότι τα λούτρινα παιχνίδια παραμένουν της μόδας για μικρούς και μεγάλους.

Ο θρίαμβος του αρκούδου

Πώς λοιπόν η BBW, που δραστηριοποιείται με περισσότερα από 650 καταστήματα σε 32 χώρες, εξελίχθηκε σε αστέρι της Wall Street;

Πρόκειται για μια συναρπαστική ιστορία που φέρνει αντιμέτωπα τα μεγάλα κεφάλαια με τα μικρά παιχνίδια. Ή, όπως λέει στην Telegraph η Σάρον Πράις Τζον, η 61χρονη διευθύνουσα σύμβουλος της BBW, «είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ιστορία προκατάληψης». Και προσθέτει: «Στους ανθρώπους –αναλυτές, επενδυτές– αρέσει να επενδύουν σε πράγματα που γνωρίζουν και κατανοούν. Εχω κάνει πολλές συζητήσεις με αναλυτές σε μεγάλα συνέδρια, κυρίως νεαρούς άνδρες, που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί κάποιος θα ήθελε ένα αρκουδάκι. Ή πολλά αρκουδάκια».

Για κάποιον ανυποψίαστο, η Build-A-Bear Workshop είναι, φαινομενικά, ένα όμιλος λιανικών πωλήσεων, τα καταστήματα του οποίου είναι πολύ συχνά «κρυμμένα» τις γωνιές ενός εμπορικού κέντρου. Ενα χαμογελαστό κίτρινο πρόσωπο αρκούδας κοιτάζει από το λογότυπο της εταιρείας, καλώντας παιδιά με τους συνοδούς τους, αλλά και ενήλικες χωρίς παιδιά – οι τελευταίοι είναι ολοένα και πιο σημαντικοί για τα έσοδα της εταιρείας.

Στο εσωτερικό, οι πελάτες –ή «επισκέπτες», όπως αποκαλούνται– μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία λούτρινων σε όλα τα σχήματα, μεγέθη και είδη ζώων: από αρκούδες και γάτες έως καπιμπάρα. Υπάρχουν αρκούδες Harry Potter, σκυλιά Bluey, χαρακτήρες Pokémon, αρκούδες της Glinda και της Elphaba από το Wicked, η Hello Kitty και η παρέα της, ο Baby Yoda και πολλά άλλα.

Ορισμένα είναι κανονικά λούτρινα παιχνίδια, αλλά τα περισσότερα είναι απλά «δέρματα»: άδεια ζωικά κελύφη έτοιμα για γέμισμα κατά παραγγελία – και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο διαφοροποίησης της Build-A-Bear από άλλους πωλητές μαλακών παιχνιδιών.

Οι αγοραστές μπορούν επίσης να διαλέξουν από μια εντυπωσιακή ποικιλία ρούχων για να ντύσουν τους νέους χνουδωτούς φίλους τους, από χριστουγεννιάτικα φορέματα και πιτζάμες Grinch έως μπλε ιατρικές στολές και φορέματα Gryffindor.

Η καρδιά του «εμπειρικού» λιανεμπορίου

Σε οποιοδήποτε κατάστημα Build-A-Bear, το κεντρικό γεγονός είναι πάντα το ίδιο το «εργαστήριο»: ένα μηχάνημα που θυμίζει τεράστια μηχανή ποπ κορν, με λευκό, αφράτο γέμισμα να περιστρέφεται απαλά, έτοιμο να γεμίσει το παιχνίδι που έχει επιλέξει ο πελάτης. Κάθε λούτρινο παίρνει επίσης μια καρδιά για να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του –με επιπλέον χρέωση μπορείς να επιλέξεις μία που πραγματικά χτυπά– καθώς και την επιλογή να προστεθεί ένα σύντομο ηχογραφημένο μήνυμα.

Η αρχική ιδέα, όπως την οραματίστηκε η Μαξίν Κλαρκ, η ιδρύτρια της αλυσίδας με καταγωγή από τη Φλόριντα, ήταν να μετατρέψει την αγορά ενός λούτρινου παιχνιδιού σε μια δημιουργική εμπειρία που να δικαιολογεί μια ξεχωριστή οικογενειακή έξοδο σε ένα εμπορικό κέντρο. «Ηταν μπροστά από την εποχή της στο εμπειρικό λιανεμπόριο», λέει ο Μάθιου Καρλόουν από τη Thrivent Asset Management στη Μινεάπολη, η οποία κατέχει περίπου το 7% της BBW. «Στην καρδιά της η Build-A-Bear είναι εγγενώς εξατομικευμένη και προσωποποιημένη· κάθε εμπειρία είναι μοναδική για τον καταναλωτή. Αυτό μας αρέσει πολύ».

Πλοήγηση μέσα στην πανδημία

Η ιστορία του πώς η Build-A-Bear εξελίχθηκε σε χρηματοοικονομικό κολοσσό ουσιαστικά ξεκινά πριν από 12 χρόνια, όταν τα απόνερα της μεγάλης ύφεσης, σε συνδυασμό με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, χτυπούσαν σκληρά τις βαριές αλυσίδες φυσικών καταστημάτων. Τα εμπορικά κέντρα έκλειναν και οι πωλήσεις της Build-A-Bear έπεφταν, οδηγώντας την εταιρεία σε ζημίες, αναφέρει η Telegraph.

Τότε εμφανίστηκε η Πράις Τζον, με καταγωγή από το Τενεσί, η οποία εντάχθηκε στην εταιρεία τον Ιούνιο του 2013 προερχόμενη από την εταιρεία παιδικών παπουτσιών Stride Rite (τότε γνωστή ως Collective Brands), όπου είχε αναζωογονήσει τις πωλήσεις. Στις προηγούμενες θέσεις της περιλαμβάνονταν ρόλοι στη Hasbro, όπου είχε την ευθύνη για μάρκες όπως τα My Little Pony και Transformers, και στη Mattel, την εταιρεία πίσω από την Barbie.

Η Πράις Τζον, που αντικατέστησε την Κλαρκ, ξεκίνησε κλείνοντας μη κερδοφόρα καταστήματα σε malls που δεν ήταν πλέον και τόσο επιτυχημένα, και αξιοποιώντας το brand μετακινήθηκε σε άλλους τύπους χώρων λιανικής: από τουριστικά σημεία μέχρι προορισμούς όπου οι οικογένειες πηγαίνουν για διασκέδαση, όπως θεματικά πάρκα και κρουαζιερόπλοια. Κάθε νέο πλοίο της Carnival Cruise διαθέτει κατάστημα Build-A-Bear. Η ίδια το αποκαλεί αλλαγή τακτικής, όχι στρατηγικής: «Η στρατηγική ήταν πάντα να βρισκόμαστε εκεί όπου οι άνθρωποι και οι οικογένειες πηγαίνουν για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Απλώς, στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000 αυτό σήμαινε εμπορικά κέντρα».

Η Πράις Τζον άρχισε επίσης να δημιουργεί περιεχόμενο βασισμένο στους χαρακτήρες της εταιρείας: το «Glisten and the Merry Mission» ήταν μια χριστουγεννιάτικη ταινία του 2023 βασισμένη στο ταρανδάκι Glisten της Build-A-Bear, ενώ η animated σειρά «Kabu» βασίζεται επίσης σε χαρακτήρες της BBW. Σήμερα, λέει, η εταιρεία είναι «μια εμπειρική, πολυγενεακή εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας που απλώς τυχαίνει να έχει [μερικά] καταστήματα σε malls».

Αλλά χρειάστηκε άλλη μία χρηματοπιστωτική κατάρρευση για να φτάσει εδώ: η πανδημία.

Η πανδημία του 2020 έπληξε την Build-A-Bear τη στιγμή ακριβώς που οι πρωτοβουλίες της Πράις Τζον άρχιζαν να αποδίδουν. Η τιμή της μετοχής κατέρρευσε σε λίγο πάνω από ένα δολάριο, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν το λιανεμπόριο – ιδίως εταιρείες των οποίων όλη η αξία στηριζόταν στις επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά ένα τέταρτο οδηγώντας την εταιρεία σε καθαρή ζημία σχεδόν 25 εκατ. δολαρίων για εκείνη τη χρήση.

Μια ιδιομορφία της πανδημίας ήταν ότι η Build-A-Bear τελικά ωφελήθηκε από το μαζικό κλείσιμο των εμπορικών κέντρων. Επαναδιαπραγματεύθηκε τα υφιστάμενα μισθωτήριά της σε χαμηλότερα ενοίκια, μετακινήθηκε σε πιο αναβαθμισμένες τοποθεσίες, όπως το γιγαντιαίο Mall of America στο Μπλούμινγκτον της Μινεσότα, και άλλαξε επίσης τον τύπο των καταστημάτων που άνοιγε, συρρικνώνοντας πολλά από αυτά σε πολύ μικρότερα μεγέθη. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει πλέον έναν συνδυασμό εταιρικών καταστημάτων και καταστημάτων που λειτουργούν μέσω συνεργατών, όπως ο αμερικανικός όμιλος εσωτερικών υδάτινων θεματικών πάρκων Great Wolf Lodge.

Τα επόμενα βήματα

Στις αρχές Δεκεμβρίου η BBW ανακοίνωσε τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της. Τα προ φόρων κέρδη για τους εννέα μήνες έως την 1η Νοεμβρίου ανήλθαν σε 45,7 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 15,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επί εσόδων 375,3 εκατ. δολαρίων, αυξημένων κατά 8,5%. Τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν επιβάρυνση 5 εκατ. δολαρίων από αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικές εισαγωγές και συναφή κόστη.

Η BBW βασίζεται σε κινεζικής κατασκευής προϊόντα για περίπου το 60% των εμπορευμάτων της, αλλά μεταφέρει την παραγωγή στο Βιετνάμ για να μετριάσει τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας. Οι πωλήσεις για ολόκληρο το έτος αναμένεται «να ξεπεράσουν για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού το όριο των μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων», λέει η Πράις Τζον.

Ωστόσο η ανάπτυξη του brand δεν υπήρξε πάντοτε ομαλή. Τον Φεβρουάριο του 2024 η BBW οδηγήθηκε στα δικαστήρια από τον ιδιοκτήτη της Squishmallows –εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο Γουόρεν Μπάφετ– με την κατηγορία ότι η νέα της σειρά, Skoosherz, έμοιαζε υπερβολικά με τους ήδη υπάρχοντες ωοειδείς χαρακτήρες-μαξιλάρια της αγοράς. (Οι δύο εταιρείες έληξαν τη νομική τους διαμάχη τον περασμένο Αύγουστο.)

Η πιο πρόσφατη κίνηση της BBW στον τομέα της χονδρικής είναι η σειρά Mini Beans: μικροσκοπικές εκδοχές υπαρχόντων προϊόντων, από τον Spring Green Frog έως την Pawlette Bunny. «Υπάρχει ο κίνδυνος να αποτύχουμε, αλλά πιστεύουμε ότι το brand μας είναι αρκετά ισχυρό ώστε ο κόσμος να προτιμήσει ένα μικρό λούτρινο Build-A-Bear από κάποιο άλλο», παραδέχεται στην Telegraph, η Πράις Τζον.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τους πάντες είναι αν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες, η μετοχή της BBW δεν είναι ακριβή. Ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E), που υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή, είναι περίπου 12. Ο μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στο 20-25. Οι χαμηλοί δείκτες P/E είτε σημαίνουν χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης είτε υποτίμηση, και τίποτε από τα δύο δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της Build-A-Bear. Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι η BBW δεν έχει άμεσους εισηγμένους ανταγωνιστές, γεγονός που δυσκολεύει την αποτίμησή της.

Η Πράις Τζον κρατά χαμηλούς τόνους όταν η δημοσιογράφος της Telegraph τη ρωτάει πώς αισθάνεται που ξεπέρασε ακόμη και τη Nvidia. «Ως CEO λες: “Ουάου, αυτό είναι μια διασκεδαστική ερώτηση trivia”. Αλλά εμείς θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους, με κάθε τρόπο. Το δύσκολο είναι να αναγνωρίσεις ότι δεν έχει σημασία μόνο τι συνέβη χθες, σωστά; Ακόμη κι αν γίνουμε το αγαπημένο παιδί της Wall Street για μία μέρα και ίσως όχι την επόμενη. Αυτό που κάνουμε έχει αξία και από εκεί προέρχονται οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις».

