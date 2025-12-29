Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη του κυβερνώντος εθνικιστικού κόμματος

Το αλβανικό εθνικιστικό κόμμα Vetevendosje (Αυτοδιάθεση) πέτυχε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων, το κόμμα, συγκεντρώνει το 50,8%, που σημαίνει μια τρίτη θητεία στην εξουσία για τον ηγέτη του, Αλμπιν Κούρτι.

Τα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσσυφοπεδίου (PDK) και η Δημοκρατική Ενωση του Κοσσυφοπεδίου (LDK), συγκεντρώνουν 20,98% και 13,89% αντίστοιχα.

Το Vetevendosje κέρδισε τις εκλογές τον Φεβρουάριο, αλλά χωρίς πλειοψηφία, και το Κοσσυφοπέδιο δεν έχει λειτουργική κυβέρνηση από τότε.

Το αδιέξοδο σήμαινε ότι υπήρχε ένα μεγάλο ερώτημα που κρεμόταν πάνω από αυτές τις δεύτερες βουλευτικές εκλογές του 2025: Θα τιμωρούσαν οι ψηφοφόροι τον Κούρτι για τους πολλούς μήνες αδιεξόδου στην Εθνοσυνέλευση της χώρας ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αρνήθηκαν να εγκρίνουν έναν συνασπισμό με το αριστερό κίνημα του Κούρτι;

Το εκλογικό σώμα έδωσε μια σαφή απάντηση. Αυτό βέβαια, δεν θα είναι αρκετό για να εξασφαλίσει αρκετές έδρες ώστες να κυβερνήσει ο Κούρτι χωρίς εταίρους συνασπισμού.

Δεν θα πρέπει όμως να δυσκολευτεί να βρει υποστήριξη μεταξύ των βουλευτών των κομμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων, στους οποίους έχουν εξασφαλιστεί 20 από τις 120 έδρες στην Εθνοσυνέλευση.

Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νίκη του κόμματος Αυτοδιάθεση στις βουλευτικές εκλογές. Το αποτέλεσμα αποτελεί δικαίωση για τον Κούρτι, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπλόκαραν τις προσπάθειές του να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις προηγούμενες εκλογές του Φεβρουαρίου.

Ο Κούρτι ισχυρίστηκε ότι ήταν «η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της χώρας» -και είπε ότι αναμένει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν αυτή τη φορά.

Ο Αρμπεν Γκάσι, του τρίτου στην κατάταξη Δημοκρατικού Συνδέσμου του Κοσσυφοπεδίου (LDK), υπέδειξε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό.

«Οταν οι ψηφοφόροι μιλούν, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να αγνοηθεί», δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Απαιτείται σκέψη και υπεύθυνη δράση», πρόσθεσε.

Διακυβεύονται πολλά, σημείωσε το BBC. Το Κοσσυφοπέδιο έχει χάσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω της έλλειψης λειτουργικής κυβέρνησης.

Ο Κούρτι ανέφερε επίσης πιθανές συμφωνίες με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι οποίες θα ανέβαζαν το συνολικό ποσό σε περισσότερα από ένα δισ. ευρώ.

Η αποκατάσταση των σχέσεων με τους ισχυρότερους διεθνείς υποστηρικτές του Κοσσυφοπεδίου, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, θα πρέπει επίσης να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Ο Κούρτι εξόργισε τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον στοχοποιώντας επανειλημμένα ιδρύματα που εξυπηρετούν τη σερβική μειονότητα του Κοσσυφοπεδίου -από ταχυδρομεία έως εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό αύξησε τις εντάσεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Σέρβοι.

Η ΕΕ συμφώνησε τελικά να άρει τα τιμωρητικά μέτρα που επέβαλε το 2023. Αλλά θα περιμένει από τον Κούρτι να υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση στον μακροχρόνιο διάλογο ομαλοποίησης με τη Σερβία, αντί να επιμείνει στη συνήθη δογματική του γραμμή.

Δεδομένων των κακών σχέσεών του με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αυτή μπορεί να είναι μια μάταιη ελπίδα, σύμφωνα με το BBC.

Το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι του Κοσσυφοπεδίου έχουν υποστηρίξει έντονα μια τόσο πολωτική προσωπικότητα, αντανακλά την προκατειλημμένη άποψή τους για τις εναλλακτικές λύσεις.

Κόμματα που συνδέονται με τον Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου κυριάρχησαν στην κυβέρνηση τη δεκαετία που ακολούθησε τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του 2008 -αλλά δεν κατάφεραν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για ευημερία.

Eνας αναλυτής, ο Αρτάν Μουχατζίρι, επισήμανε στο BBC τις «αμέτρητες παραβιάσεις του Συντάγματος, την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης και τη διάλυση των σχέσεων με τους συμμάχους» από το Vetevendosje κατά τη διάρκεια των ετών που βρίσκεται στην εξουσία.

Αλλά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, «παρά όλες τις αδυναμίες, οι πολίτες θεωρούν την αντιπολίτευση πιο επιβλαβή».

