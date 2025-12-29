Χάνει η Ελβετία την προνομιακή θέση της στον κόσμο;

Η δημόσια προειδοποίηση από τον επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας ήταν ασυνήθιστα ωμή. Ο πρόεδρος της UBS, Κολμ Κέλεχερ, δήλωσε πρόσφατα ότι η Ελβετία «χάνει τη λάμψη της» και έχει φτάσει σε ένα «σταυροδρόμι με μεγάλες προκλήσεις». Ως αποδείξεις ανέφερε τον έντονο ανταγωνισμό στη διαχείριση πλούτου, τους αμερικανικούς δασμούς που έπληξαν τη φαρμακοβιομηχανία και άλλους εξαγωγικούς τομείς της χώρας, καθώς και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που, κατά τη γνώμη του, γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με πιο φιλελεύθερα καθεστώτα αλλού.

Δεν είναι ο μόνος που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, γράφουν οι Financial Times. Ο Ζέβεριν Σβαν, πρόεδρος της φαρμακευτικής Roche, με έδρα τη Βασιλεία, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Ελβετία βρίσκεται σε «κρίσιμη στιγμή» και ότι θα έπρεπε να είναι «πολύ ανήσυχη, έως παρανοϊκή» μπροστά στις πιέσεις της παγκόσμιας επενδυτικής αγοράς και την αργή λήψη πολιτικών αποφάσεων. Σε μια χώρα που παραδοσιακά αποφεύγει τις μεγάλες διεθνείς συγκρούσεις και τη δημοσιότητα, τέτοιες αιχμηρές παρεμβάσεις από κορυφαίους εκπροσώπους της επιχειρηματικής ελίτ δείχνουν πόσο άβολη υπήρξε η χρονιά που πέρασε.

Επί δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελβετία φαινόταν προστατευμένη από τις αναταράξεις που ταλάνιζαν τους ευρωπαίους γείτονές της. Το αποκεντρωμένο σύστημα άμεσης δημοκρατίας παρήγαγε συναίνεση, το ελβετικό φράγκο λειτουργούσε ως ασφαλές καταφύγιο και οι βιομηχανικές, τραπεζικές και διπλωματικές βάσεις της θεωρούνταν σταθερές και προβλέψιμες. Ομως τον τελευταίο χρόνο αυτή η αίσθηση ασφάλειας έχει κλονιστεί.

«Η Ελβετία έχει περάσει κρίσεις και στο παρελθόν, αλλά αυτή μοιάζει ιδιαίτερα οξεία», λέει στους Financial Times ο Βάλτερ Τούρνχερ, πρώην καγκελάριος και προσωπάρχης του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. «Υπάρχει η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια σχολική αυλή, όπου μας εκφοβίζει ένας μεγαλύτερος μαθητής χωρίς να υπάρχει δάσκαλος» συμπληρώνει. Ο Ντέιβιντ Μπαχ, πρόεδρος και γεωπολιτικός αναλυτής της επιχειρηματικής σχολής IMD, προσθέτει ότι «η ένταση προήλθε ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις».

Θέματα που επί χρόνια έμοιαζαν θεωρητικά, όπως η ουδετερότητα της Ελβετίας και η δύσκολη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ενωση, έχουν πλέον μετατραπεί σε επείγοντα πολιτικά ζητήματα, με τον κίνδυνο έντονων και διχαστικών δημοψηφισμάτων. Η UBS, μετά την εξαγορά της Credit Suisse το 2023 σε μια διάσωση που επιβλήθηκε από το κράτος, βρίσκεται τώρα σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Βέρνη για τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, τους οποίους θεωρεί απειλή για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τους υψηλότερους δασμούς που αντιμετώπισε ποτέ αναπτυγμένη οικονομία, αποκάλυψε τη δομική αδυναμία της Ελβετίας ως ενός μικρού κράτους που πρέπει να επιβιώσει χωρίς την προστασία ενός μεγάλου οικονομικού μπλοκ. Ταυτόχρονα, οι έρευνες γύρω από τον Κλάους Σβαμπ, τον αποπεμφθέντα επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για έναν θεσμό που συμβόλιζε τη διεθνή επιρροή της χώρας. Στη Γενεύη, ο κόσμος των διεθνών οργανισμών αντιμετωπίζει περικοπές προϋπολογισμών και αναζωπύρωση των συζητήσεων για την ουδετερότητα. «Επιτέλους η Ελβετία δεν είναι πια ένα βαρετό κράτος – Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη κρίσης ταυτότητας», έγραψε πρόσφατα σε πρωτοσέλιδο τίτλο η επιδραστική επιχειρηματική εφημερίδα NZZ am Sonntag.

Δεν λείπουν και πιο «εσωτερικά» σοκ. Η παραίτηση της ηγεσίας της Nestlé λόγω προσωπικού σκανδάλου προκάλεσε αίσθηση σε μια κοινωνία που αποθεώνει τη διακριτικότητα και τη χαμηλών τόνων εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιωτικές τράπεζες, όπως η Julius Baer, βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο για ζητήματα συμμόρφωσης και ξεπλύματος χρήματος.

Η παραδοσιακή ελβετική διπλωματία αποδείχθηκε απροετοίμαστη, επισημαίνουν οι Financial Times, μπροστά στη συναλλακτική και ωμή προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ. Η εμπορική κρίση αποκλιμακώθηκε μόνο αφότου κορυφαία στελέχη ελβετικών εταιρειών επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο και πρόσφεραν στον αμερικανό πρόεδρο μια χρυσή ράβδο και ένα ρολόι Rolex, μια σκηνή που συγκρούστηκε με το διακριτικό ύφος της χώρας. «Για μια χώρα που επί δεκαετίες σημείωνε μεγάλη επιτυχία με τη λεγόμενη “εξωτερική μη πολιτική”, αυτή ήταν μια δύσκολη εμπειρία», σημειώνει ο Τούρνχερ.

Η χώρα έχει μακρά παράδοση προσαρμογής: από την κρίση του χαλαζία στη ωρολογοποιία τη δεκαετία του 1970, έως το τέλος του τραπεζικού απορρήτου το 2018, κατάφερε να αντεπεξέλθει σε όλες. Οπως λέει στους Financial Times ο Φίλιπ Χίλντεμπραντ, πρώην πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, οι ελβετικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιβιώνουν ακόμη και με ισχυρό νόμισμα και υψηλό κόστος.

Το σύγχρονο ελβετικό κράτος δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, μέσω συμβιβασμού μεταξύ καντονιών με ξεχωριστές ταυτότητες. Η εξουσία μοιράστηκε αντί να συγκεντρωθεί και ένα ασυνήθιστο σύστημα άμεσης δημοκρατίας βρίσκεται στον πυρήνα του.

Ενα υπουργικό συμβούλιο συνασπισμού, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, επιβλέπει βασικές λειτουργίες, ενώ δημοψηφίσματα που διεξάγονται αρκετές φορές τον χρόνο επιβάλλουν ευρεία νομιμότητα και μετριάζουν τις ξαφνικές αλλαγές, δημιουργώντας μια κουλτούρα προβλεψιμότητας. Σε συνδυασμό με μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές και ένα εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, το σύστημα οδήγησε σε δεκαετίες ευημερίας και δημιούργησε μια εμπιστοσύνη που τώρα μοιάζει να διαταράσσεται.

Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται περισσότερο για μερικές «θορυβώδεις» συγκυρίες παρά για βαθιά παρακμή. Η Ελβετία παραμένει κορυφαίο παγκόσμιο κέντρο διασυνοριακής διαχείρισης πλούτου, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το ελβετικό φράγκο συνεχίζει να υπεραποδίδει και το οικοσύστημα καινοτομίας, με αιχμή ορισμένα πανεπιστήμια όπως το ETH της Ζυρίχης, ανταγωνίζεται πολύ μεγαλύτερες οικονομίες.

«Παρά την κατάρρευση της Credit Suisse, η Ελβετία παραμένει βασικός προορισμός για ξένα κεφάλαια, κάτι που είναι αξιοσημείωτο», λέει ο Μίκαελ Πέλμαν Ρόουλαντ της Baseline Wealth, μιας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης με έδρα στην Ελβετία και πελάτες από όλο τον κόσμο, η οποία αναφέρει ότι υπήρξε μια αύξηση του ενδιαφέροντος από πελάτες παγκοσμίως που επιθυμούν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στη χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά το εξωτερικό περιβάλλον. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τη ουδετερότητα στο επίκεντρο της αμφισβήτησης. Η απόφαση της κυβέρνησης να υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ εναντίον της Ρωσίας αποτέλεσε ιστορική στροφή, αλλά άφησε αναπάντητα ερωτήματα για τον ρόλο της χώρας σε κυβερνοπολέμους, επανεξαγωγές όπλων και συλλογική ασφάλεια.

Εξίσου κρίσιμη είναι η σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το νέο πλαίσιο συμφωνίας, γνωστό ως Bilateral III, επιχειρεί να εκσυγχρονίσει την πρόσβαση της Ελβετίας στην ενιαία αγορά, αλλά αγγίζει ζητήματα κυριαρχίας, μετανάστευσης και δικαστικής εποπτείας. Πιθανότατα θα κριθεί σε δημοψήφισμα, με την κοινωνία βαθιά διχασμένη.

Αρκετά δημοψηφίσματα έχουν δείξει ήδη αυτόν το διχασμό. Το 2009, η χώρα ψήφισε την απαγόρευση της κατασκευής μιναρέδων σε τζαμιά, ενώ ένα πολυαναμενόμενο δημοψήφισμα τον επόμενο χρόνο επιδιώκει να περιορίσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια. Εχει μεγάλη δημόσια υποστήριξη παρά την κριτική ότι μια τέτοια πολιτική θα έβλαπτε την οικονομία.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώρας αναπτύσσεται μια πιο ήσυχη συζήτηση για τον ρόλο του κράτους. Η αύξηση του κόστους ζωής, οι δημογραφικές πιέσεις και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού οδηγούν σε προτάσεις για ισχυρότερη κρατική παρέμβαση σε τομείς όπως η παιδική μέριμνα, η στέγαση και οι γονεϊκές άδειες, μια σημαντική μετατόπιση για μια χώρα που παραδοσιακά στηριζόταν στον ιδιωτικό τομέα.

Για κάποιους, η λύση είναι η εσωστρέφεια και η αναμονή μέχρι να περάσει η καταιγίδα. Αλλοι βλέπουν τη σημερινή στιγμή όχι ως παρακμή αλλά ως αναπροσαρμογή. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η Ελβετία μπορεί να προσαρμόσει το μοναδικό της μοντέλο σε έναν κόσμο που «εισβάλλει» στην απομόνωσή της ταχύτερα και πιο απρόβλεπτα από ποτέ. Οι βάσεις παραμένουν ισχυρές, αλλά τα περιθώρια ελιγμών στενεύουν. Και οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο εφησυχασμού ακούγονται ολοένα και πιο δυνατά.

