Ζιμπάμπουε: Διαμαρτυρίες για την εκλογή λευκής «Μις»

Τα καλλιστεία έχουν προ πολλού απαγκιστρωθεί από τις βλακείες που απαθανάτισε ο ελληνικός κινηματογράφος των εποχών προ ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να μάθει τι είδος μουσικής ακούει η καλλονή, αν (ξέρει να) διαβάζει, αν έχει εραστή ποδοσφαιριστή της Β’ Πειραιώς και λοιπά «προσωπικά δεδομένα». Οι διαγωνισμοί ομορφιάς έχουν ξεφύγει πολύ. Απέκτησαν όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά και επαναστατικό, της εθνικής ανεξαρτησίας!

Κάποιοι από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Ζιμπάμπουε, δηλαδή κάποιοι μαύροι (98% στο σύνολο του πληθυσμού), αντιμετώπισαν «ρατσιστικά» τη λευκή κοπέλα που αναδείχθηκε «Μις Ζιμπάμπουε».

Η καλλονή Μπρουκ Μπρουκ-Τζάκσον (Brooke Bruk-Jackson) αιφνιδιάστηκε και «δεν περίμενε τόση εχθρότητα» έγραψε η Corriere della Sera. Και να πει κανείς ότι θεωρούσε τη χώρα της ακόμη «Ροδεσία»… Σε καμία περίπτωση. Διότι η Μπρουκ γεννήθηκε επί ανεξαρτησίας, πριν από 21 χρόνια, στο Χαράρε.

Ως φαίνεται όμως, ο αποικιοκρατικός βρετανικός ζυγός έχει ρίξει βαριά σκιά στην κοινωνία της αφρικανικής χώρας και χρειάζεται πολύς χρόνος για να κοπάσουν τα πάθη. «Αυτή λευκή, σε χώρα μαύρων. Η Μπρουκ, μοντέλο και αισθητικός, θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στο Miss Universe στις 18 Νοεμβρίου. Σε αυτά τα καλλιστεία η Ζιμπάμπουε επιστρέφει ύστερα από δύο δεκαετίες και βάλε, καθώς δεν πραγματοποίησε διαγωνισμό ομορφιάς επί 22 χρόνια».

Ωστόσο οι μαύροι περίμεναν το χρώμα τους να αντιπροσωπεύσει τη χώρα τους – σωστό και δίκαιο, αν εξεταστούν τα πράγματα από απόψεως εθνικής ανεξαρτησίας και πατριωτικής περηφάνιας. Οι λευκοί είναι μόλις το 1% του πληθυσμού, καθώς εκεί ζουν και λίγοι Ασιάτες και μιγάδες. Στα social media οι Αφρικανοί είπαν τον πόνο τους. Ακομψα ίσως, υπερβολικά, «ρατσιστικά» κιόλας. «Εξέφρασαν την απογοήτευσή τους με σχόλια του στυλ: ‘‘Ακρως απογοητευτικό’’, ‘‘Είσαι ξένη’’, ‘‘Οι παππούδες μου στριφογυρίζουν στους τάφους τους’’, κ.ά. παρόμοια».

Ηταν θυελλώδης και κάπως υβριστική η αποδοκιμασία που εισέπραξε η καλλονή, αν και δεν έφταιξε σε τίποτε η ίδια (για τους δικούς της παππούδες δεν μάθαμε, ούτε όμως βάζουμε το χέρι στη φωτιά). Μάλιστα απενεργοποίησε και τα σχόλια στην ανάρτησή της στο Instagram με την οποία πανηγύρισε τη νίκη της. Οι αντιδράσεις, πάντως, δεν κόπασαν. Πέρασαν μερικές ημέρες και η Μπρουκ έκανε την εξής δήλωση: «Το χρώμα του δέρματος δεν πρέπει να καθορίζει έναν άνθρωπο». Τη χώρα όμως; Δεν την καθορίζει τη χώρα το χρώμα του λαού της;

This Miss Universe Zimbabwe just goes to show how much a lot of black Zimbabweans, have internalised racism. And you see it in many aspects of life, the way people adore white recognition and association with white people is so sad and embarrassing.

— Chipo (@chipobrighton) September 19, 2023