«Υou can’t teach an old dog new tricks»: Ο Σκέρτσος για την «αναβάπτιση» Τσίπρα

Με τη φράση «Υou can’t teach an old dog new tricks» (δεν μπορείς να μάθεις νέα κόλπα σε έναν γέρικο σκύλο) προτίμησε να σχολιάσει ο υπουργός Επικρατείας, Ακης Σκέρτσος, την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς με αφορμή το βίβλιο-διήγηση «Ιθάκη», υπενθυμίζοντας πόσες ευκαιρίες έχασε ο πρώην πρόεδρος του (ξεπερασμένου, κατά δήλωσή του, όπως και τα άλλα κόμματα της Αριστεράς) ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής θητείας του. Ωστε τώρα να βγαίνει και να ζητάει ακόμη μία…

Στην ανάρτησή του ο Σκέρτσος αποδομεί ένα προς ένα τα πομπώδη περί «σοκ εντιμότητας», σύγκρουσης με τα «κατεστημένα συμφέροντα» και «πατριωτικών φόρων» με τα οποία διάνθισε την ομιλία του ο κ. Τσίπρας, κλείνοντας με ένα «και με στον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» για την απόπειρα του πρώην πρωθυπουργού να καταγγείλει (!) την «αντιρωσική υστερία» εξαιτίας της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία (με την οποία τουλάχιστον δήλωσε ότι διαφωνεί…).

«Οι Αγγλοσάξονες λένε “you can’t teach an old dog new tricks”. Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας για την (επαν)εμφάνιση Τσίπρα στο Παλλάς και την ανεπιτυχή προσπάθειά του να ξανασυστηθεί ως newcomer στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση Σκέρτσου:

Μια από τα ίδια. Μια από τους ίδιους.

Ολοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και στην ειλικρινή διόρθωση. Ολοι έχουμε δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα όμως, η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Για να ακολουθήσει η τρίτη ευκαιρία στις εκλογές του 2019.

Και μετά η τέταρτη ευκαιρία στις εκλογές του 2023, όταν επέστρεψε με εξοργιστικό τρόπο με ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 85 δισ. ευρώ που είχε ξεχάσει να κοστολογήσει, σαν αυτό που μας είχε σερβίρει 10 χρόνια πριν.

Πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;

Σταχυολογώντας από τη χθεσινή ομιλία του:

Μίλησε για «σοκ εντιμότητας». Δηλαδή πάλι για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς, λες και δεν φάγαμε αρκετά από αυτό τα προηγούμενα χρόνια όταν είδαμε στην πράξη τη σκευωρία Νοβάρτις ή τη συνεργασία με τον ακροδεξιό Καμμένο.

Μίλησε για μια «πατριωτική εισφορά». Δηλαδή πάλι για νέους φόρους αλλά με πατριωτικό περίβλημα αυτή τη φορά. Να το πούμε καθαρά για να το καταλάβει: «Πατριωτικός φόρος» είναι αυτός που μειώνεται χωρίς να ανοίγει τρύπες στα δημόσια έσοδα. Οχι αυτός που αυξάνεται. Για την φοροδιαφυγή έχει να μας πει τίποτα;

Μίλησε για «σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα». Πάλι ασαφώς και αορίστως. Ας μας πει ποια είναι αυτά τα συμφέροντα με όνομα, αριθμό, διεύθυνση.

Είπε ότι πρέπει να είμαστε «κόντρα στη ρωσική εισβολή αλλά και κόντρα στην αντιρωσική υστερία». Δηλαδή, πάλι σαν να ζει σε άλλη χώρα, τοποθετείται «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο κάθε αναθεωρητικό ηγέτη που θέλει να αλλάξει τα σύνορα κυρίαρχων κρατών.

Οι Αγγλοσάξονες λένε «you can’t teach an old dog new tricks». Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε.

