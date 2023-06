Χάος στη Χερσώνα: Ποιος ανατίναξε το τεράστιο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα;

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας (νότια Ουκρανία) που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «ανατινάχθηκε» το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν- εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Aλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

O ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε στα social media ένα συγκλονιστικό βίντεο από το κατεστραμμένο υδροηλεκτρικό φράγμα, κάνοντας λόγο για έργο «ρώσων τρομοκρατών».

Αυτή η καταστροφή επιβεβαιώνει στα μάτια όλου του κόσμου γιατί οι Ρώσοι πρέπει να απομακρυνθούν από κάθε γωνιά της ουκρανικής γης, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας και πρόσθεσε πως πρόκειται για «οικοκτονία». Ο Ζελένσκι συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας της Ουκρανίας.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023