Βίντεο του Al Jazeera «δείχνει» την Ισλαμική Τζιχάντ για το μακελειό στο νοσοκομείο

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει «δεν το κάναμε εμείς» (και οι ΗΠΑ συνηγορούν), ενώ η Χαμάς επιμένει να υποστηρίζει το αντίθετο. Κάτι, ωστόσο, δεν στέκει όσον αφορά αυτά που υποστηρίζονται από την ισλαμιστική οργάνωση για το φονικό πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί της Γάζας, που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστίνιους.

Οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν ήταν οι ειδικοί στον γεωεντοπισμό, αναφέρει σε ανταπόκρισή του από το Τελ Αβίβ ο Ντανιέλε Ραϊνιέρι της La Repubblica –, άνθρωποι που, εξετάζοντας μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, μπορούν να διαπιστώσουν πού τραβήχτηκε μελετώντας άπειρες λεπτομέρειες, όπως έναν αγωγό ηλεκτρικού ρεύματος, μια στροφή του δρόμου, ένα ένα κτίριο ή μια συγκεκριμένη σειρά κτιρίων, μια συστάδα δέντρων κ.ο.κ.

Το βράδυ της Τρίτης, αυτοί οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένα βίντεο του Al Jazeera Mubasher από τη Λωρίδα της Γάζας που έδειχνε μια έκρηξη στο σκοτάδι τη στιγμή της επίθεσης στο νοσοκομείο. Οπως εξηγεί ο ιταλός δημοσιογράφος στο κείμενό του, το Al Jazeera Mubasher είναι ένα εικοσιτετράωρο ειδησεογραφικό κανάλι ζωντανής μετάδοσης γεγονότων (χωρίς μοντάζ, ούτε σχολιασμό) που ανήκει στο δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ, «το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά, αλλά όχι ότι για το ότι διάκειται φιλικά απέναντι στο Ισραήλ».

Το βίντεο που τράβηξε την προσοχή των ειδικών στο γεωεντοπισμό είναι σημαντικό γιατί δείχνει μια μικρή έκρηξη στον αέρα στον σκοτεινό ουρανό και μετά μια πολύ μεγαλύτερη έκρηξη στο έδαφος, στο πάρκινγκ του νοσοκομείου (διακρίνονται καθαρά τα δύο μεγάλα ηλιακά πάνελ στην ταράτσα του κτιρίου). «Ενας πύραυλος που σταματά να λειτουργεί και πέφτει στο έδαφος (συμβαίνει αρκετά συχνά) μπορεί να εξηγήσει το βίντεο, μια βόμβα που ρίχνεται από ένα αεροπλάνο, όχι», συνοψίζει ο Ραϊνιέρι.



Την επομένη, με το πρώτο φως, η κατάσταση φωτίστηκε ακόμα περισσότερο, καθώς δεν υπήρχε κρατήρας. «Τα ισραηλινά τζετ ρίχνουν βόμβες 250 έως και και 500 κιλών που ανοίγουν στο έδαφος κρατήρες βάθους έως και τριών μέτρων. Αλλά στο πάρκινγκ υπάρχει μόνο ένα μικρό βαθούλωμα λίγων εκατοστών. Το νοσοκομείο έχει φθορές εξωτερικά, όμως κατά τ’ άλλα είναι άθικτο. Πολλά αυτοκίνητα στο πάρκινγκ είναι καμένα αλλά μόνο τρία είναι κατεστραμμένα, σαν να έπεσε κάτι πάνω τους. Μόνο δέκα μέτρα μακριά από αυτά τα αυτοκίνητα βρίσκονται άλλα οχήματα άθικτα» γράφει ο ιταλός απεσταλμένος επικαλούμενος τον Νέιθαν Ράσερ, έναν από τους γεωεντοπιστές που ασχολήθηκαν με το πολύνεκρο πλήγμα.

Οπότε, τι συνέβη; «Η ρουκέτα που ήταν ακόμη γεμάτη με προωθητικό καύσιμο, καθώς είχε μόλις εκτοξευθεί, έσπασε στον αέρα και ένα μέρος του προωθητικού καυσίμου (μαζί με κομμάτια της ρουκέτας) έπεσε πάνω στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκινγκ και πήρε φωτιά. Αυτό θα εξηγούσε επίσης γιατί το πλήγμα ήταν τόσο καταστροφικό» γράφει ο Ραϊνιέρι.

Υπάρχουν όμως ακόμη δύο βίντεο. Το ένα τραβήχτηκε από μια κάμερα παρακολούθησης ενός αγροκτήματος βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, στον οικισμό Νετίβ Χαασάρα, και δείχνει μια ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα και την ίδια στιγμή μια έκρηξη στο έδαφος, σαν μία από τις ρουκέτες να είχε συντριβεί. Το δεύτερο βίντεο προέρχεται από κάμερα του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού Channel 12, που είναι πάντα στραμμένη στη Γάζα, και δείχνει από καλύτερη οπτική γωνία την εκτόξευση των ρουκετών και την έκρηξη στο έδαφος.

Η αμερικανική κυβέρνηση κοινοποίησε μια έκθεση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ δεν ευθύνεται για το φονικό πλήγμα. Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Αντριεν Γουάτσον, επικαλέστηκε πληροφορίες που έδειχναν ότι «ορισμένοι παλαιστίνιοι μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας πίστευαν ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από εσφαλμένη εκτόξευση ρουκετών ή πυραύλων που πραγματοποιήθηκε από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Οι μαχητές εξακολουθούσαν να ερευνούν το συμβάν».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την έκρηξη που σκότωσε εκατοντάδες πολίτες χθες στο νοσοκομείο Αλ Αχλί στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η αμερικανίδα αξιωματούχος.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City:

Attached is a video from the IAF system that captured the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/OXxKRcSbYF

