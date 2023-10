Νεκρός ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς

Ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς, Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της ισλαμιστικής οργάνωσης.

🚨LIVE UPDATE: Major General Jihad Muhaisen, commander of the Palestinian National Security Forces in the Gaza Strip, and his family, including children, have been killed in an Israeli airstrike on his house in Gaza City.#Gaza #Palestine #Hamas pic.twitter.com/SHAcHKfG98

— Peter Obi’s Advocate (@philip_chibuike) October 19, 2023