Βιετνάμ: «Πόλεμος» κατά των μεθυσμένων οδηγών – κατάσχονται χιλιάδες δίκυκλα

Χιλιάδες δίκυκλα που έχει κατασχέσει η αστυνομία σκουριάζουν σε μάντρες στο Χο Τσι Μινχ, καθώς οι αρχές του οικονομικού κέντρου του Βιετνάμ έχουν κηρύξει πόλεμο στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι οδηγοί των μηχανών, του δημοφιλέστερου μέσο μετακίνησης στην ασιατική χώρα, προτιμούν να τις παρατήσουν παρά να πληρώσουν το τσουχτερό πρόστιμο.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές του Χο Τσι Μινχ, έχουν βάλει στο στόχαστρο όσους οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και ακολουθούν πολιτική μηδενικής ανοχής εναντίον τους. Τα πρόστιμα είναι ακριβότερα από την αξία του δίκυκλου, γι’ αυτό και οι κάτοχοί τους τα εγκαταλείπουν.

Είναι όμως τόσα πολλά, που έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στην τοπική αστυνομία, καθώς δεν ξέρει τι να τα κάνει, όπως σημειώνουν οι New York Times. Ορισμένοι οδηγοί κατακρίνουν ανοιχτά το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά στο Βιετνάμ.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, όσο βελτιώνεται η οικονομία, ενισχύεται η μεσαία τάξη και αυξάνονται οι κάτοχοι αυτοκινήτων, τα μηχανάκια γίνονται λιγότερο αναγκαία στη χώρα.

Από το 2018 έως το 2020 το ποσοστό κατόχων Ι.Χ. αυτοκινήτων αυξήθηκε από 3,3 σε 4,8%, ποσοστό, όμως, που παραμένει πολύ χαμηλότερο από πλουσιότερες χώρες. Στο Χο Τσι Μινχ ειδικά, το 2018, τα αυτοκίνητα αποτελούσαν μόλις το 13% των οχημάτων που κυκλοφορούσαν στους δρόμους.

