Τζον Μπατίστ, Ολίβια Ροντρίγκο και Silk Sonic οι μεγάλοι νικητές στα 64α Grammy

Ο Τζον Μπατίστ ήταν ο μεγάλος νικητής της 64ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy κερδίζοντας στην κατηγορία Αλμπουμ της Χρονιάς.

Η βραδιά απονομής των βραβείων της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα, μεταδόθηκε ζωντανά από το MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας. Είχε αναβληθεί τον Φεβρουάριο λόγω της πανδημίας.

«Λατρεύω τη μουσική, παίζω από μικρό παιδί. Είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία για μένα. Είναι μια πνευματική άσκηση» είπε ο Μπατίστ, ο οποίος ήταν υποψήφιος σε 11 κατηγορίες και κέρδισε πέντε Grammy.

Η Ολίβια Ροντρίγκο απέσπασε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Αλμπουμ για το «Sour» και αφιέρωσε τη νίκη στους γονείς της. Η Ροντρίγκο κέρδισε επίσης βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης τον οποίο απένειμαν οι Ντούα Λίπα και Μέγκαν Δι Στάλιον.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα» είπε η Ροντρίγκο, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

Οι Silk Sonic, ντουέτο της R&B, που αποτελείται από τους Μπρούνο Μαρς και Αντερσον Πάακ κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Leave the Door Open».

Οι Doja Cat και SZA κέρδισαν στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος για το επιτυχημένο τραγούδι τους «Kiss Me More».

Οι Silk Sonic ήταν οι πρώτοι που ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το τραγούδι τους «777».

Στη συνέχεια, η Ροντρίγκο ερμήνευσε την επιτυχία της «Driver’s License», ενώ ο Τζέι Μπάλβιν την ακολούθησε με το «Qué Más Pues?» μαζί με τη Μαρία Μπεσέρα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε βίντεο με σημαντικές στιγμές της καριέρας του Τέιλορ Χόκινς, του ντράμερ των Foo Fighters που πέθανε ξαφνικά στις 25 Μαρτίου.

Η Μπίλι Αϊλις τραγούδησε το «Happier Than Ever» φορώντας T-shirt με την εικόνα του.

Οι Foo Fighters είχαν προγραμματίσει να τραγουδήσουν στην τελετή απονομής των Grammy, αλλά η εμφάνισή τους ακυρώθηκε λόγω του θανάτου του Χόκινς.

Στην τελετή εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο ζήτησε από τους σταρ της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας να βοηθήσουν τη χώρα του.

Οι νικητές της 64ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy στις κυριότερες κατηγορίες:

Ηχογράφηση της Χρονιάς

«Leave the Door Open» – Silk Sonic

Αλμπουμ της Χρονιάς

«We Are» – Τζον Μπατίστ

Τραγούδι της Χρονιάς

«Leave the Door Open» – Silk Sonic

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

«Driver’s License» – Ολίβια Ροντρίγκο

Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος

«Kiss Me More», Doja Cat Featuring SZA

Καλύτερο Αλμπουμ Παραδοσιακής Ποπ

«Love For Sale» – Τόνι Μπένετ και Lady Gaga

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

«Sour» – Ολίβια Ροντρίγκο

Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

«Alive» – Rüfüs Du Sol

Καλύτερο Μουσικό Αλμπουμ Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

«Subconsciously» – Black Coffee

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

«Making a Fire» – Foo Fighters

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

«The Alien» – Dream Theater

Καλύτερο Ροκ Αλμπουμ

«Medicine at Midnight» – Foo Fighters

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

«Waiting on a War» – Foo Fighters

Καλύτερο Αλμπουμ Alternative Μουσικής

«Daddy’s Home» – St. Vincent

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

«Leave the Door Open» – Silk Sonic

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

«Fight for You» – H.E.R.

Καλύτερο Progressive R&B Αλμπουμ

«Table for Two» – Λάκι Ντέι

Καλύτερο R&B Τραγούδι

«Leave the Door Open» – Silk Sonic

Καλύτερο R&B Aλμπουμ

«Family Ties» – Baby με τον Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερη Μελωδική Ραπ Ερμηνεία

«Hurricane» – Κάνιε Γουέστ με τους the Weeknd and Lil Baby

Καλύτερο Ραπ Aλμπουμ

«Call Me If You Get Lost» – Tyler, the Creator

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

«Jail» – Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West and Mark Williams, συνθέτες (Κάνιε Γουέστ με τον Jay-Z)

