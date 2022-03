Τσερνόμπιλ: Διεκόπη η μετάδοση δεδομένων – Για κίνδυνο νέου ατυχήματος προειδοποιεί η IAEA

Τα συστήματα που επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο των πυρηνικών υλικών στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας έχουν πάψει να μεταδίδουν δεδομένα στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), ανακοίνωσε ο θεσμός την Τρίτη.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό στο Τσερνόμπιλ, όπου, το 1986, σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής της ΙΑΕΑ –της υπηρεσίας επιτήρησης του τομέα της πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ– επισημαίνει «ότι η μετάδοση δεδομένων των συστημάτων ελέγχου εξ αποστάσεως των εγγυήσεων που είναι εγκατεστημένες στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ έχει διακοπεί».

Η ΙΑΕΑ χρησιμοποιεί τον όρο «εγγυήσεις» όταν αναφέρεται σε τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται όσον αφορά την πυρηνική δραστηριότητα, με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων με τον έγκαιρο εντοπισμό καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πυρηνικών υλικών.

Πάνω από 200 τεχνικοί και φρουροί είναι αποκλεισμένοι στην εγκατάσταση και εργάζονται 13 συνεχόμενες ημέρες, υπό το βλέμμα του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, που κάνει λόγο περί «επιδείνωσης» της κατάστασής τους και ζητεί από τη Μόσχα να επιτρέπει να γίνονται αλλαγές βαρδιών, να δίνονται ρεπό και να τηρούνται τα κανονικά ωράρια, καθώς είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

#Ukraine has told IAEA it's becoming increasingly urgent and important — for the safe management of the #Chornobyl nuclear power plant — to rotate the ≈210 personnel and guards that have been working at the site for almost two weeks. https://t.co/oRLAjY5RXd pic.twitter.com/8neWHC8Lqz

