Τραμπ: Συμφωνώ με την πρόταση Μητσοτάκη για win win συμφωνία με ΕΕ -Τον γνωρίζω, τον εκτιμώ

Τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart, όπου μίλησε για μια «win-win» εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, μετά τους δασμούς Τραμπ, σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος, εκτιμώ τα σχόλιά του» είπε αρχικά ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη. Και συνέχισε: «Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με κάθε έναν από αυτούς (σ.σ. με κάθε χώρα), θα υπάρξουν δίκαιες συμφωνίες με όλους».

Ακολούθως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε κυρίως στην Κίνα, δείχνοντας κυρίως πού στοχεύουν οι δασμοί, και είπε ότι οι σύμμαχοι των Αμερικανών δεν φέρθηκαν καλά στη χώρα του στο παρελθόν. Εκτίμησε μάλιστα ότι συμφωνία μπορεί να υπάρξει και με την Κίνα.

Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους, τόνισε, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συμφωνίες «δεν ήταν δίκαιες για τις ΗΠΑ». Έχουμε 36 τρισ. χρέος για κάποιον λόγο, δεν το έχουμε για πλάκα, ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια, μιλώντας για το ύψος του εθνικού χρέους των ΗΠΑ, ενώ επέρριψε ευθύνες στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για τις εμπορικές συμφωνίες που είχε συνάψει η κυβέρνηση των Δημοκρατικών.

Νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανήρτησε στο Χ τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμερικανικό μέσο Breitbart.

Exclusive — Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis: Europe Can Find ‘Win-Win Solution’ with President Trump on Trade that Is ‘Mutually Beneficial’ https://t.co/Vn9OmITguq via @BreitbartNews

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) April 9, 2025