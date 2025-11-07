Τουρισμός: Διακοπές με «κόφτη» στην τσέπη

Η εικόνα είναι γνώριμη. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Στο συννεφιασμένο –ως είθισται τον Νοέμβριο– Λονδίνο, χιλιάδες επαγγελματίες του τουρισμού συρρέουν στο εκθεσιακό κέντρο Excel για να αγοράσουν μερικές μέρες στον ήλιο.

Η αδήριτη ανάγκη για διαφυγή σε ένα ηλιόλουστο παραθαλάσσιο τοπίο είναι η κινητήρια δύναμη. Η οικονομική στενότητα στον Δυτικό κόσμο είναι το καύσιμό της, που στερεύει. Αυτά τα δύο πρέπει να συγκεραστούν. Και αυτά τα δύο θα είναι το bras de fer και για την επόμενη τουριστική σεζόν.

Μια και η επιθυμία για διακοπές είναι παρούσα και αυξανόμενη. Η δυνατότητα όμως για τη δαπάνη που τις συνοδεύει, εμφανίζει σημάδια υστέρησης. Αντίστοιχα, η προσφορά σε προορισμούς και προϊόντα διακοπών πληθαίνει.

Πού θα ισορροπήσει λοιπόν ο δείκτης; Στα νούμερα ή στο όφελος;

Τα νούμερα δείχνουν αύξηση.

Η έκθεση WTM Global Travel Report προβλέπει ετήσια ανάπτυξη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας κατά 3,5% την επόμενη δεκαετία (έως το 2035), ανώτερη της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης (2,5%). Αυτή αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 16 τρισ. δολάρια (με βάση την οικονομική μελέτη επιπτώσεων του WTTC για το 2025 σε συνεργασία με το Oxford Economics), ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 12% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και αυτά την ώρα που οι διεθνείς αφίξεις το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα προ-Covid επίπεδα του 2019.

Η ίδια έκθεση ωστόσο, προειδοποιεί για βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, οι δασμοί στο εμπόριο που εισήχθησαν από την κυβέρνηση Τραμπ, η αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι συνεχιζόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων στον κλάδο.

Για μια ακόμη χρονιά το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση World Travel Market, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, έγινε πόλος έλξης της τουριστικής βιομηχανίας. Για μια θέση στον ήλιο, αλλά για λιγότερες ημέρες.

Η διάθεση είναι εκεί, η δυσπραγία επίσης. Με την αβεβαιότητα προ των πυλών στις τσέπες των Βρετανών, οι προκρατήσεις για την ερχόμενη τουριστική περίοδο εξελίσσσονται ικανοποιητικά, χάρη στις προσφορές, που είναι το καθοριστικό κριτήριο. Τα ποσοστά τους κυμαίνονται στο 20%. Παράλληλα με την τιμή, η διάρκεια διαμονής είναι μια ακόμα ελαστική συνθήκη. Διακοπές ναι, αλλά πιο οικονομικές και μικρότερες σε διάρκεια. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι ο κόφτης.

Κάτι που φάνηκε ήδη από τη φετινή χρονιά, καθώς η κατανάλωση στους προορισμούς σε ό,τι αφορά την εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα ήταν αισθητά μειωμένη. Οι τουρίστες αρκέστηκαν στην all inclusive εμπειρία και στην προκαθορισμένη δαπάνη που είχε ορίσει ο προϋπολογισμός τους.

«Δουλεύουμε 45 μέρες, ό,τι και να κάνουμε. Ολοι σκέφτονται τι ξοδεύουν. Θα φάνε, αλλά μετρημένα. Δεν υπάρχουν πια οι ακριβές επιλογές στο φαγητό. Ολοι κοίταξαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με κάτι πιο οικονομικό», λέει ιδιοκτήτης εστιατορίου σε παραθαλάσσια περιοχή της Ηπείρου.

Το τι θα κοστίσει, ο λογαριασμός είναι ο τελικός κριτής.

Τα πρόσφατα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) σχετικά με τη διάθεση των Ευρωπαίων το δείχνουν εκ νέου. Παρόλο που ο ενθουσιασμός για τα ταξίδια παραμένει ισχυρός, οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν συνολικά λιγότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Σχεδόν οι μισοί (45%) σκοπεύουν να κάνουν μόνο μία απόδραση τους επόμενους έξι μήνες (αύξηση 7%). Ενας στους τρεις (34%) σχεδιάζει να ταξιδέψει δύο φορές, ενώ μόλις το 16% θα πραγματοποιήσει τρία ή περισσότερα ταξίδια (πτώση 6%).

Για την επιλογή προορισμού η ασφάλεια (20%) παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας, αλλά ο ευχάριστος και σταθερός καιρός (15%) έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία (αύξηση 3% σε σχέση με το 2024). Ολα αυτά σε συνδυασμό με την ελκυστικότητα των προσφορών (13%) και των προορισμών με χαμηλότερο κόστος ζωής (10%), καθώς η αξία για τα χρήματα επηρεάζει ξεκάθαρα τις ταξιδιωτικές αποφάσεις σε όλη την Ευρώπη.

Για τους προορισμούς και τους επιχειρηματίες του τουρισμού η μάχη θα δοθεί στα σημεία. Η τιμολογιακή στενότητα, σε συνάρτηση με τις ανεβασμένες προσδοκίες και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, είναι μια δύσκολη εξίσωση.

«Ενα σωστό προϊόν, με σωστή διαχείριση μπορεί να τα πάει καλά. Αλλά δεν θα έρθουν όλα αυτόματα. Θα γίνουν μετά από καλό ανταγωνισμό», λέει ο Andreas Birner CEO της Inova Hospitality, εταιρείας ξενοδοχειακού management.

Πέρα από τις συγκυριακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το περιβάλλον της φιλοξενίας περιλαμβάνει πλέον και άλλους παίκτες. Με σχεδόν ανάλογη δυναμικότητα και διαφορετικά (μικρότερα) λειτουργικά κόστη. Η «πίτα» της προσφοράς έχει μεγαλώσει.

«Πλέον, το 50% της φιλοξενίας είναι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αν λοιπόν υπολογίσουμε τα κρεβάτια των ξενοδοχείων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τότε αυτή η αγορά έχει πολύ παραπάνω προσφορά απ’ ό,τι έχουμε σε ζήτηση», λέει ο κ. Birner.

Τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων συναντούν πλέον ανταγωνισμό στις βίλες και στις κατοικίες πολυτελείας. Αυτές ανταγωνίζονται ευθέως τα πεντάστερα ξενοδοχεία.

«Μπορεί να έχουμε παραπάνω αφίξεις, έχουμε όμως και πολύ περισσότερα κρεβάτια. Αυτό δημιουργεί πίεση στις τιμές και πίεση στις πληρότητες», εξηγεί. Από την άλλη, «η σεζόν παραμένει 185-190 μέρες, σταθερή».

Την ίδια ώρα, η αγορά στην Ευρώπη έχει δύο προβλήματα: το κόστος ζωής έχει ανέβει πολύ, ενώ μεγάλες οικονομίες, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας, βρίσκονται σε ύφεση. Αυτά τα χρήματα λείπουν και από τις διακοπές. Από την άλλη, «η Ευρώπη ως παραγωγικό μοντέλο έχει αρκετά προβλήματα μπροστά της. Οι βασικές αγορές της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη. Τα δυο-τρία επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα», εκτιμά.

Τα επενδυτικά projects το φανερώνουν επίσης. Την ώρα που κάποια αναθεωρούνται στην Ευρώπη, η ροή των εργασιών τους στην Ασία και στη Μέση Ανατολή εντείνεται. «Η Ευρώπη έχει 1%-2% ανάπτυξη στο ΑΕΠ, όταν η Ασία έχει ποσοστά που κυμαίνονται από 4% έως 6%. Και ο πληθυσμός στην Ασία αυξάνεται», καταλήγει ο κ. Birner.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε σημείο κορεσμού.

Ακόμα και αν αυτό έχει και ηλιόλουστες πλευρές.

