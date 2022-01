Τόνγκα: Αγνωστη ακόμα η έκταση των ζημιών στην αποκομμένη χώρα που ανησυχεί για τσουνάμι… Covid

Αεροσκάφη έστειλαν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία στην Τόνγκα για να εκτιμήσουν το εύρος των ζημιών που προκλήθηκαν από την τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που έπληξαν τη χώρα,

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι τηλεπικοινωνίες θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για δύο εβδομάδες.

Η έκρηξη του Σαββάτου ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε ως την Αλάσκα, ενώ προκάλεσε τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο έπληξε πολλές χώρες, από την Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν στο Περού από τα ασυνήθιστα υψηλά κύματα. Αισθητή έγινε και στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας, όπου σημειώθηκε απότομη μεγάλη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το meteo.

Η Νέα Ζηλανδία έστειλε το πρωί της Δευτέρας ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος για μια αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή και τα νησιά με χαμηλό υψόμετρο, αλλά οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο.

Παράλληλα, οι αυστραλιανές αρχές θα στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια.

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25

— Doc V (@MJVentrice) January 15, 2022