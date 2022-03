Τηλεφώνημα Ερντογάν σε Μητσοτάκη: Ευχές για γρήγορη ανάρρωση

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του ευχήθηκε περαστικά.

«Σας ευχαριστώ πρόεδρε Ερντογάν για το τηλεφώνημά σας και τις ευχές σας για γρήγορη ανάρρωση», έγραψε το βράδυ της Δευτέρας σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022