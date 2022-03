Πώς οι ήρωες της Μarvel «ξεπλένουν» τον ουκρανικό πόλεμο

Ανικανοποίητοι από τις επιτυχίες των ταινιών και τους προϋπολογισμούς της βιομηχανίας του θεάματος, οι λάτρεις της Marvel βρήκαν μια νέα διαδικτυακή διέξοδο, εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εν μέσω του πρώτου «πόλεμου TikTok» στον κόσμο, καθώς η πλατφόρμα γεμίζει καθημερινά με πλάνα συγκρούσεων από και με στρατιώτες και πολίτες, οι θαυμαστές των franchise υπερηρώων άρχισαν να τοποθετούν τους φανταστικούς χαρακτήρες της Marvel σε μια πολύ πραγματική κατάσταση.

Το TikTok έχει γεμίσει με βιντεοκλίπ ταινιών της Marvel, με λεζάντες ή ετικέτες που τα παρομοιάζουν με τις συγκρούσεις Ρωσίας – Ουκρανίας. Τα βίντεο είναι απίστευτα δημοφιλή, με τα νούμερα τηλεθέασης να ξεπερνούν τις εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ η ενότητα σχολίων είναι γεμάτη ένθερμους geeks, που μάχονται για το αν ο αγαπημένος τους υπερήρωας είχε την κατάλληλη μεταχείριση.

Ενα βίντεο, για παράδειγμα, με τον Captain America να φοράει μια ουκρανική σημαία, έχει περισσότερα από 50.000 «likes»· στο ίδιο βίντεο ο άλλος ήρωας της Marvel, Black Panther, είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση και ο Doctor Strange οι ΗΠΑ. Ο Spider-Man του Τομ Χόλαντ, ο νεότερος της παρέας, έχει μια σημαία της Ενωσης χαραγμένη στο στήθος του, αφήνοντας τον ρόλο του κακού Thanos στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ενα άλλο βίντεο, που προβλήθηκε σχεδόν μισό εκατομμύριο φορές, χρησιμοποιεί το ίδιο κλιπ, αλλά αυτή τη φορά ο Captain America είναι η Ουκρανία, την οποία εκπροσωπεί, όπως μπορεί κανείς να υποθέσει, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ως Captain Ukraine.

Δεν πρόκειται για σοφιστικέ αναλογίες. Μάλιστα, όχι μόνο ευτελίζουν μια σύγκρουση, που προκαλεί ανείπωτο πόνο, θάνατο και καταστροφή, αλλά επίσης αποτυγχάνουν να δείξουν στους νέους τι ακριβώς διακυβεύεται. Στις ταινίες «Avengers» μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι οι καλοί άνθρωποι θα κερδίσουν και οι κακοί θα χάσουν. Ο πόλεμος στον πραγματικό κόσμο, ωστόσο, δεν προσφέρει τέτοιες εγγυήσεις, γράφει στην Telegraph η Πόπι Πλατ.

How the avengers would react to the Russian Invasion of Ukraine, a thread 🧵🧵🧵🧵: pic.twitter.com/7bPVUbUNLW

— Louis™️ 🤗😼 (@Enjoyer_Delaney) February 24, 2022