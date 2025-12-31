Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός για τροχαίο με εγκατάλειψη και τραυματία ανήλικο

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν 55χρονο οδηγό ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες –ανάμεσά τους και ένας ανήλικος– στην ανατολική Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος αλλοδαπός αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τη σύλληψή του.

Ο 55χρονος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα και από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

