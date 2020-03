Συναγερμός στο Παρίσι – πλημμύρισε πάλι ο Σηκουάνας

Δέντρα και παγκάκια βρέθηκαν στον βυθό του Σηκουάνα, ο οποίος ξεχείλισε και πλημμύρισε τις όχθες του στο Παρίσι, έπειτα από την πολυήμερη και σφοδρή βροχόπτωση, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τα παρόχθια πάρκα, όπως ανακοίνωσαν επίσημες πηγές τη Δευτέρα.

Το ύψος των υδάτων στον Σηκουάνα ανήλθε κατά 4,2 μ. στον σταθμό μέτρησης του Οστερλίτς, κατά δύο μέτρα υψηλότερα από τη συνήθη στάθμη του τέτοια εποχή, πλημμυρίζοντας τις χαμηλότερες προκυμαίες και σταματώντας την κυκλοφορία των ποδηλάτων και τους περιπάτους στους παρόχθιους πεζόδρομους της πρωτεύουσας.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα γνωστά τουριστικά πλοιάρια Bateaux Mouches ανακοίνωσε πως από την Κυριακή τα πλοιάρια έχουν σταματήσει τις διαδρομές τους και θα παραμείνουν δεμένα σήμερα κι αύριο, καθώς η πλημμύρα στην προκυμαία της Γέφυρας Αλμά δεν επιτρέπει την πρόσβαση στους τουρίστες.

Ενδεικτικά, ο Ζουάβος στρατιώτης, το διάσημο άγαλμα στην Αλμά που αποτελεί ένα οιωνεί μέτρο για το ύψος του Σηκουάνα, είδε τα νερά να φθάνουν στους αστραγάλους του, δηλ. σε ύψος 4,3 μ., το οποίο αποτελεί και το όριο για να κηρυχθεί ο ποταμός μη πλωτός.

La #crue modérée (et donc non exceptionnelle) de la #Seine à #Paris est en passe d’atteindre son maximum avec un plateau à 4,10-4,12 m jusqu’à demain avant la mise en place de la véritable décrue mardi. Crue modérée également en cours sur #Marne aval et #Oise francilienne… @LCI pic.twitter.com/sWkZpuSzXl

— Guillaume Woznica (@GWoznica) March 8, 2020