Συναγερμός για λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική

Παρά τον σχετικά βροχερό Οκτώβριο και την κακοκαιρία Αντέλ που έχει δημιουργήσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, ο εφιάλτης της λειψυδρίας παραμένει για τη χώρα – σε βαθμό μάλιστα που να φέρνει την Αττική, περιοχή όπου ζει σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) πρόκειται να τεθεί την Πέμπτη (27.11), το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική, ύστερα από σχετικό αίτημα της ΕΥΔΑΠ!

Η Αρχή κλήθηκε να γνωμοδοτήσει έπειτα από αίτημα του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σε ανάλογα αιτήματα -ασφαλώς μικρότερης κλίμακας- των δήμων Λέρου και Πάτμου, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η ΕΥΔΑΠ έστειλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Στόχος ήταν, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, όχι τόσο η λήψη έκτακτων μέτρων για τους πολίτες, αλλά κυρίως να ενεργοποιηθούν οι προβλέψεις εκείνες της νομοθεσίας που επιτρέπουν την ανάθεση των έργων με κατεπείγουσες διαδικασίες, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας: α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιους πόρους για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Χαραλαμπος Σαχίνης είχε εξηγήσει πως μέσω αυτής της διαδικασίας δεν θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση των έργων, αλλά τα έργα θα ανατεθούν μέσω μιας κλειστής διαδικασίας με τη συμμετοχή των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Είναι μια τακτική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των έργων αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel» (όχι πάντως, με εντυπωσιακά αποτελέσματα).

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προώθησε το αίτημα της ΕΥΔΑΠ στη ΡΑΑΕΥ προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Η ΡΑΑΕΥ με τη σειρά της προχώρησε στις 6 Νοεμβρίου με απευθείας ανάθεση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την πρόσληψη συμβούλων για την «υποστήριξη» της Αρχής για την αξιολόγηση του αιτήματος της ΕΥΔΑΠ.

Προκειμένου να τεκμηριώσει την ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική (συγκεκριμένα της μερικής εκτροπής δύο ποταμών της Ευρυτανίας στον ταμιευτήρα στον Εύηνο) η ΕΥΔΑΠ επικαλέστηκε μελέτη που ανέθεσε σε επιστήμονες της Ακαδημίας Αθηνών, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο αυτής. Όπως ανάφερε το kathimerini.gr, μέχρι στιγμής η ανάγκη πραγματοποίησης των έργων, που κοστολογούνται προκαταρκτικά στο μισό δισ. ευρώ, τεκμηριώνεται στον δημόσιο λόγο μόνο στη βάση των μειωμένων αποθεμάτων στους βασικούς ταμιευτήρες της Αττικής.

Η κατάσταση στον Μόρνο Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά κάτω από 400 εκατ. κυβικά. Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

