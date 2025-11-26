Νέα εποχή για τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες – Φλωρίδης: Βάζουμε τέλος στις παθογένειες

Σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και σαφές μήνυμα για το μέλλον της Δικαιοσύνης, παρουσιάστηκε το νέο ολοκληρωμένο σχέδιο θεσμικής και λειτουργικής αναμόρφωσης των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εισαγωγή ενός καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο σύνταξης των ιατροδικαστικών εκθέσεων και να συμβάλει στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.

Την παρουσίαση έκαναν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου Βίκυ Γιαβή και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Ηλίας Μαγκλογιάννης, ο οποίος είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της ανάπτυξης του νέου συστήματος.

Οπως επισημάνθηκε, ο δρόμος για τη συνολική αναμόρφωση άνοιξε με τον νόμο 5172/2025, που έθεσε για πρώτη φορά ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των ιατροδικαστικών δομών σε όλη τη χώρα.

Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν μάσησε τα λόγια του, περιγράφοντας με ωμή ειλικρίνεια την εικόνα «πλήρους διάλυσης» που χαρακτήριζε επί χρόνια τις υπηρεσίες: έλλειψη κεντρικής δομής, απουσία εποπτείας, ανομοιομορφία στις εκθέσεις, αλλά και επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις επιστημονικών αστοχιών που έπληξαν την αξιοπιστία των ιατροδικαστών, όπως ανέδειξαν και πρόσφατες συγκλονιστικές υποθέσεις θανάτων μωρών που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό, «η εικόνα της υπηρεσίας συνολικά, διαταράσσονταν πάρα πολλές φορές από τις εμφανίσεις ιατροδικαστών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και την παρουσία τους στα δικαστήρια, κυρίως σε υποθέσεις που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και εκεί η εικόνα ήταν εξαιρετικά κακή. Αυτό, δυστυχώς, πιστοποιήθηκε και από τις αποφάσεις των ίδιων των δικαστηρίων που θεώρησαν ότι οι ιατροδικαστές που διενήργησαν συγκεκριμένες εξετάσεις για σοβαρές υποθέσεις δεν είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους, για να το πω σε απλά ελληνικά. Αυτή η εικόνα, αυτή η κατάσταση δημιούργησε την ανάγκη να πάμε σε μια πλήρη οργάνωση, και δεν λέω αναδιοργάνωση γιατί αναδιοργανώνεις κάτι το οποίο είναι ήδη οργανωμένο. Εδώ μιλάμε για μια οργάνωση εξ απαρχής, η οποία είχε τελικά τα εξής χαρακτηριστικά με το νόμο 5172 του 2025».

Υπογράμμισε ότι η δημιουργία γενικής διεύθυνσης, περιφερειακών τμημάτων και ενιαίων κανόνων συντάξης των εκθέσεων αποτελεί το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τριμελή επιτροπή επαναξιολόγησης, η οποία λειτουργεί ως θεσμική δικλίδα ασφαλείας σε περιπτώσεις πορισμάτων που γεννούν αμφιβολίες. Παρά τον θόρυβο που είχε προκαλέσει η σύστασή της, ο υπουργός τόνισε πως πρόκειται για «εργαλείο απαραίτητο», ώστε η ιατροδικαστική επιστήμη να υπηρετεί με αξιοπιστία τη δικαστική διαδικασία.

«Προβλέψαμε την τριμελή επιτροπή επαναξιολόγησης, γιατί εκθέσεις που έγιναν και δημιουργούσαν σοβαρές αμφιβολίες δεν μπορούσαν να ληφθούν με έναν τρόπο από τη μια μεριά επιστημονικά έγκαιρο και από την άλλη αποδεκτό στην ποινική διαδικασία της χώρας. Γι’ αυτή την επιτροπή ακούσαμε τα μύρια όσα, ότι είχε κάποιους περίεργους σκοπούς, όμως αυτή η επιτροπή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει η υπηρεσία να επιτελέσει την αποστολή της ως ένα σημαντικό κρίκο στην απόδοση της ελληνικής Δικαιοσύνης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερο σκέλος της παρουσίασης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, χάρη στην οποία η Ιατροδικαστική Υπηρεσία κάνει το άλμα προς μια πλήρως ψηφιακή εποχή.

Το πληροφοριακό σύστημα, προϊόν έρευνας και ανάπτυξης, συνδυάζει ΤΝ και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, προσφέροντας στους ιατροδικαστές εργαλεία που μειώνουν τον χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων και αυξάνουν την ακρίβεια των τελικών πορισμάτων. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 751.635 ευρώ, ενώ ενσωματώνει και εγκατάσταση συστημάτων αξίας 100.000 ευρώ.

Παράλληλα με την παρουσίαση του νέου ψηφιακού συστήματος, ο Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε μια σειρά παρεμβάσεων που επαναχαρτογραφούν τον ιατροδικαστικό χάρτη της χώρας, ενισχύοντας την επάρκεια, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός, από την 1η Ιουλίου 2026 τα νεκροτομεία της Αθήνας και του Πειραιά θα ενοποιηθούν σε μια ενιαία δομή που θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής. Η νέα υπηρεσία θα στεγαστεί σε χώρο μεγάλης επιφάνειας, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η προκήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας για τη μίσθωση του κατάλληλου χώρου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθημερινή λειτουργία θα έχει η νέα ιατροδικαστική μονάδα στην Καβάλα, καλύπτοντας τις ανάγκες των νομών Καβάλας και Δράμας, υπό την εποπτεία του τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία ιατροδικαστικής υπηρεσίας στον Πολύγυρο, δύο φορές την εβδομάδα τον χειμώνα και καθημερινά κατά τους θερινούς μήνες, εξυπηρετώντας τη Χαλκιδική. Η υπηρεσία θα υπάγεται στο τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα στα Νέα Μουδανιά θα λειτουργεί επιπλέον ιατρείο για τα κλινικά περιστατικά.

Ήδη, από την 1η Νοεμβρίου 2025, η Χαλκίδα διαθέτει ιατροδικαστική υπηρεσία που λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, εξυπηρετώντας τους νομούς Ευβοίας και Βοιωτίας, ενταγμένη στο τμήμα Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη, στις 18 Δεκεμβρίου 2025, του πρώτου κύκλου επιμόρφωσης των ιατροδικαστών, με την υποστήριξη της Heal Academy. Η διημερίδα θα επικεντρώνεται στην παιδική κακοποίηση και στην ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών που προσφεύγουν στις υπηρεσίες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή επιστημονικής αναβάθμισης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου.

Η υπηρεσιακή γραμματέας Βίκυ Γιαβή, από την πλευρά της, παρέθεσε το χρονικό του εκσυγχρονισμού, παρουσιάζοντας και φωτογραφικό υλικό που ανέδειξε τις παθογένειες του παρελθόντος. Από ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών μέχρι την αποκαλυπτική διαπίστωση ότι επί χρόνια υπήρχαν αζήτητες σοροί σε ψυκτικούς θαλάμους, η εικόνα που αποτυπώθηκε υπογράμμισε την αναγκαιότητα της αλλαγής.

Ήδη, τόνισε η υπηρεσιακή γραμματέας, συντάσσουμε κώδικα δεοντολογίας των ιατροδικαστών και πρωτόκολλα διαδικασιών:

• για την παιδική κακοποίηση,

• τη σεξουαλική κακοποίηση,

• τις μαζικές καταστροφές,

• τη διαχείριση των αγνώστων σορών και

• την οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο πρόγραμμα προμηθειών που στοχεύει στην αναβάθμιση των χώρων και του εξοπλισμού των ιατροδικαστικών υπηρεσιών.

Ο καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης ανέλυσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου πληροφοριακού συστήματος, εξηγώντας ότι η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται στη διευκόλυνση της εργασίας των ιατροδικαστών, αλλά διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εκθέσεων.

Επεσήμανε ότι το σύστημα συνιστά διεθνή πρωτοτυπία και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για άλλες χώρες.

Με τη νέα αυτή ψηφιακή και θεσμική ταυτότητα, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας αφήνει πίσω της δεκαετίες δυσλειτουργιών και μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, οργανωμένο και διαφανή φορέα.

Η αναβάθμιση της επιστημονικής εγκυρότητας, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμα συστατικά για μια Δικαιοσύνη που αποδίδεται έγκαιρα και τεκμηριωμένα. Η τομή αυτή δεν αλλάζει απλώς μια υπηρεσία· αλλάζει το αποτύπωμα της Δικαιοσύνης στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το υλικό ολόκληρης της παρουσίασης εδώ

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News