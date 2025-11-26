Η κακοκαιρία Αντέλ έπληξε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η έντονη βροχόπτωση που πλήττει το νησί, με την κακοκαιρία Αντέλ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, ενώ το 112 έχει αποστείλει προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους της Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων (…) περιορίστε τις μετακινήσεις σας», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Η καταιγίδα έφτασε στην Κέρκυρα γύρω στις 19:30, και μέσα σε μία ώρα οι δρόμοι είχαν ήδη πλημμυρίσει, μετατρεπόμενοι σε χειμάρρους. Πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, ενώ η Πυροσβεστική δέχεται συνεχείς κλήσεις για βοήθεια.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αρκετοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει πλήρως. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε Κοκκίνι και Ποταμό για απάντληση υδάτων, ενώ στο χωριό Κυρά Χρυσικού έχει πέσει δέντρο. Στο γεφύρι της Άφρας τα νερά έχουν «φουσκώσει» επικίνδυνα, ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ορμητικό ρεύμα.

Παράλληλα, κατολισθήσεις σημειώνονται στους Αγίους Δέκα και στις Μπενίτσες, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα.

Ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι το ποτάμι της περιοχής βρίσκεται στο όριο υπερχείλισης. Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκε και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η αίθουσα πλημμύρισε από νερά που έπεφταν από την οροφή.

Πλημμύρες και στο Αγρίνιο

Στο Ζευγαράκι Αγρινίου, μεγάλος όγκος φερτών υλικών από κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας πλημμύρες και εισροή νερών σε σπίτια. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με μηχανήματα έργου να επιχειρούν για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής, ώστε να αποφευχθούν νέες ζημιές.

Πτήση επέστρεψε στην Αθήνα – Διάσωση λεχώνας

Η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω της κακοκαιρίας και στις 20:30 επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Παράλληλα, γυναίκα που είχε υποβληθεί πρόσφατα σε καισαρική χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Η Πυροσβεστική κλήθηκε και κατάφερε να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά της.

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας – Προειδοποιήσεις από την Αστυνομία

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση απαγορεύοντας την κυκλοφορία στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο. Οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ έχει διακοπεί πλήρως η κίνηση στην οδό Σπύρου Περουλάκη στην περιοχή Ποταμός, λόγω των έντονων φαινομένων.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Ταυτόχρονα, την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθώς και των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, για την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.

