Στον 25χρονο γιο του, Πάβελ, η μεγάλη περιουσία του Πριγκόζιν

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον 25χρονο γιο του, όπως προκύπτει από έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια φωτογραφία της φερόμενης ως διαθήκης του φαίνεται ότι ο γιος του Πάβελ θα είναι ο μοναδικός κληρονόμος των περιουσιών του και της ιδιωτικής πολιτοφυλακής.

Οπως σημειώνουν οι Times, ο άνθρωπος που κάποτε ήταν γνωστός ως «ο σεφ του Πούτιν», έκανε μεγάλη περιουσία από συμβόλαια τροφοδοσίας πριν ιδρύσει τον μισθοφορικό στρατό της Ομάδας Βάγκνερ.

Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε τον Αύγουστο, όταν το ιδιωτικό τζετ με το οποίο ταξίδευε, συνετρίβη, ένα μήνα αφότου ηγήθηκε ανταρσίας κατά του ρωσικού στρατού, κάτι που θεωρήθηκε ως άμεση πρόκληση προς τον Πούτιν. Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει γνωστά.

Μετά τον θάνατό του, ο Πούτιν περιέγραψε τον πρώην σύμμαχο και φίλο του ως έναν «ταλαντούχο» επιχειρηματία που έκανε «σοβαρά λάθη» και συνάντησε μια «δύσκολη μοίρα».

After the death of Prigozhin, his son Pavel became the head of the PMC Wagner. Pavel Prigozhin is negotiating the return of the Wagner PMC under the leadership of a council of commanders to the zone of the SMO to participate in battles in one of the most difficult sectors

