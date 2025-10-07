Στη Βουλή το νέο Εργασιακό: Τι ισχύει για 13ωρο, fast – track προσλήψεις, υπερωρίες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» εισάγεται σήμερα για συζήτηση επί της Αρχής στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από οκτώ άξονες που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο, διατάξεις για την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους, την επαύξηση της εργασιακής ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, προβλέπει διατάξεις που ενισχύουν τη στήριξη στους εργαζόμενους καθώς προβλέπει μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Επιπλέον, παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εργαστούν κατ΄ εξαίρεση – εφόσον το επιθυμούν – έως 13 ώρες την ημέρα, σε έναν εργοδότη – έναντι δύο που ισχύει σήμερα – με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Ενσωματώνει διατάξεις που στοχεύουν στην λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast – track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Παράλληλα μετά την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου και τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη. Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η διευκρίνιση ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία. Η κατάργηση της υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζόμενου.

Επίσης μετά τη διαβούλευση προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά: Την επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

Η απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης γιατρών εργασίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News