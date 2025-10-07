Ισραήλ: Τελετές μνήμης για την σφαγή της Χαμάς – Σε «θετικό κλίμα» οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για το τέλος του πολέμου στη Γάζα ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ, λουτρόπολη της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διαβεβαιώνει πως η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση είναι διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς.

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές –Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ– ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε τη Δευτέρα στο θέρετρο της χερσονήσου του Σινά.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δύο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Τραμπ.

«Πιστεύω πως (η διαπραγμάτευση) πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος» γι’ αυτό, πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν την παραμονή της δεύτερης μαύρης επετείου της σφαγής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις», με δεδομένο πως το Ισραήλ «συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες, εκτιμώντας πως θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

Ο Τραμπ έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, απαιτώντας πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του AFP, ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Κι αυτό προτού κλείσει μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς με αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης, που πήγε στην Αίγυπτο, είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, στόχος της ισραηλινής επίθεσης, στην οποία ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, η αντιπροσωπεία της επρόκειτο να έχει συνομιλίες χθες το πρωί στο Κάιρο με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Επρόκειτο να είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», εξήγησε.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ισραηλινού ΓΕΕΘΑ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Οι Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της σφαγής της Χαμάς

Σε όλο το Ισραήλ οργανώνονται την Τρίτη εκδηλώσεις για την επέτειο της πιο πολύνεκρης επίθεσης που υπέστη η χώρα στην Ιστορία της.

Το πρωί, έγινε συγκέντρωση κοντά στο κιμπούτς Μπεερί, στον χώρο όπου έγινε το φεστιβάλ μουσικής Nova, το οποίο μετατράπηκε σε «τόπο σφαγής» 370 ανθρώπων το πρωί εκείνου του Σαββάτου.

Μέλη των οικογενειών και φίλοι των θυμάτων που σφαγιάστηκαν από τους Παλαιστινίους, τήρησαν ενός λεπτού σιγή το πρωί της Τρίτης.

Το βράδυ, στο Τελ Αβίβ, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση των οικογενειών των θυμάτων της βάρβαρης επίθεσης στην «πλατεία των ομήρων».

Οι επίσημες τελετές θα γίνουν στις 16 Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι εορτές Σουκότ. Κατά σύμπτωση του εβραϊκού εορτολογίου, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα αυτών των εορτών.

Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.

