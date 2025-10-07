ΥΠΕΞ για τα δύο χρόνια από την ημέρα του τρόμου στο Ισραήλ: Απτή ευκαιρία το σχέδιο Τραμπ

Ως απτή ευκαιρία τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και πρώτο βήμα για μία βιώσιμη ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών το σχέδιο Τραμπ, σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που ανοιξε τον ασκό του Αιόλου στην περιοχή.

Χαιρετίζοντας δε το διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας, το ΥΠΕΞ δηλώνει ότι η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Στην ίδια ανακοίνωση απευθύνεται έκκληση για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τους τρομοκράτες της Χαμάς, ενώ παράλληλα κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για την ανησυχητική αύξηση του αντισηματισμού, με τελευταίο κρούσμα την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ.

«Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο», υπογραμμίζεται και απευθύνεται νέα έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σφαγή εκατοντάδων Ισραηλινών από τους τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023:

Συμπληρώνονται σήμερα δύο έτη από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή αμάχων και προκάλεσε ευρεία και επικίνδυνη κλιμάκωση σε όλη την περιοχή. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού, όπως η πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, απαιτεί συλλογική δράση.

Το Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών. Και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζουμε τον καίριο διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας. Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

